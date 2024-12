(26 de diciembre del 2024. El Venezolano).- De vacaciones por su natal Turén, el cancerbero internacional Rafael Romo compartió con más de 500 niños que recientemente compitieron en un festival deportivo que lleva su nombre en su segunda edición. “Es una alegría enorme observar el potencial de estos jovencitos, varios de ellos serán unos cracks. Vi a varios que se van a perder de vista con un talento y una técnica impresionante. Esto es fútbol, pasión y mucha alegría”, dijo durante parte de su intervención el portugueseño que el venidero 25 de febrero estará cumpliendo 35 años de edad.

A pesar del mal momento que vive la selección venezolana en las eliminatorias suramericanas, ya que no han podido ganar en sus últimas ocho presentaciones, Romo se muestra optimista. “Matemáticamente todo no está perdido y no queda otra que darlo todo hasta el final. Ya estamos enfocados en lo que será el juego contra Ecuador de visitantes en marzo, partido súper difícil por el buen momento que vive nuestro próximo rival, pero hay que crecerse ante las adversidades y luchar por sumar un resultado positivo. Estamos dispuestos en mejorar en muchos aspectos del juego”, apuntó.

El elenco venezolano ocupa el octavo peldaño con 12 puntos. “Respeto la opinión de muchas personas, entre los que nos han criticado yo confió en que vamos a tener un gran repunte para clasificar al próximo Mundial y repito nuevamente este objetivo es tan importante como para desistir ante la adversidad. Este grupo tiene amplia capacidad y compromiso para buscar hacer historia en el 2025”, cerró diciendo el llanero Romo, quien ha sido figura con el combinado, ejecutando grandes atrapadas. (Avelino Avancín)

Anuncios