(27 de diciembre del 2024. El Venezolano).- La ONG Foro Penal informó que, tras las excarcelaciones de las últimas semanas, quedan en el país mil 849 presos políticos, la mayoría detenidos en contexto de protestas poselectorales contra el resultado oficial que dio la reelección a Nicolás Maduro.

A través de X, Foro Penal detalló que, del total de presos políticos mil 628 son hombres y 221 mujeres. La ONG computó mil 687 civiles y 162 militares que pertenecen a distintos cuerpos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Según datos oficiales, alrededor de 2 mil 400 personas fueron arrestadas tras las elecciones, una cifra mayor a la del Foro Penal, ya que la ONG excluye a quienes considera que han cometido algún delito, así como a los detenidos no reportados por familiares y a aquellos que no tienen autorización de incluir.

El abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG, dijo a EFE que la organización aún no tiene una cifra completa de excarcelados, ya que -explicó- si bien la Fiscalía informó sobre 956 liberaciones, no ha publicado una lista con los nombres y apellidos, por lo que el Foro Penal no ha podido verificar este número en su totalidad, reseñó El Carabobeño

Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 23/12/2024 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹: Hemos registrado y calificado el mayor número de presos con fines políticos conocido en #Venezuela, al menos en el Siglo XXI. Seguimos recibiendo y registrando detenidos. 𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀… pic.twitter.com/8NiXwYkIz2 — Foro Penal (@ForoPenal) December 26, 2024