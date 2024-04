No hay mañana: Es el Aquí y el Ahora Por Angel Monagas

Debe decidir y hacerlo ya…

Es una discusión permanente, por lo general cuando un gobierno con muchos años de mandato llega a una situación difícil, que compromete su permanencia.

Cuba es un buen ejemplo en ambos sentidos.

Su líder fundamental fue un excelente político a la hora de maniobrar.

Evitó en más de una vez la colisión de su aparato, llegando incluso a tener que sacrificar piezas de su entera confianza para sobrevivir.

Varios ejemplos tenemos también de siglos pasados y otras tragedias similares se han vivido alrededor de la pregunta ¿Cómo mantener el poder?

Como una cirugía de alta riesgo, sobre todo cuando no existía el “bisturí de diamante” que permite hacer cortes diminutos para lograr el objetivo de una delicada operación.

Hoy es mucho más fácil salvarle la vida a un paciente, aunque sea igual de peligroso.

Un elemento clave para eso es el factor tiempo.

Infinitos éxitos políticos se logran más por el buen uso del sentido de la oportunidad, que por la acción en sí misma.

Es un tema recurrente en las discusiones políticas. La toma de decisiones oportuna es crucial en la política, ya que las decisiones tardías pueden resultar en oportunidades perdidas o en la incapacidad de abordar problemas de manera efectiva.

Recuerdo un breve poema sobre el tema:

En la arena política, el tiempo es rey,

donde cada segundo puede cambiar el juego.

Los líderes deben actuar, no solo soñar,

pues en la indecisión, el fracaso puede anidar.

Quien vacila y tarda en decidir,

puede que su destino esté en no conseguirlo.

El éxito espera al valiente, al decidido,

al que toma el timón y navega el camino.

Así que, político, escucha este consejo,

decide a tiempo, o enfrenta el espejo.

Donde solo verás, en tu reflejo,

el rostro del fracaso, del despecho.

La habilidad para tomar decisiones informadas y a tiempo es una cualidad importante para cualquier líder, y en la política, esto puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso.

La decisión de María Corina Machado

Tema delicado y complejo sobre el cual no voy a seguir ahondando, porque además las noticias tratándolo abundan.

Gustavo Petro y Lula, después de cometer tantos desastres, se reivindican aparentemente ante la oposición venezolana, considerando tal postura del TSJ como un “golpe antidemocrático”.

Mala memoria y para mi un simple “finteo” de quienes en sus países confrontan gravísimas situaciones y estas declaraciones los ayudan a refrescar y acercarse a lo planteado en la opinión pública, sin mayor daño sustancial a su “colega” Nicolás Maduro.

No obstante ambos mandatarios han guardado “mutis” en otros temas de mayor trascendencia realizados en sus países a favor de Nicolás.

María Corina ha agotado las jugadas del “librito político”:

Ejercer recursos legales, ante un poder judicial muy cuestionado por su parcialidad y que indudablemente no decidirá a favor de la causa opositora.

Presionar a la comunidad internacional, que a mi juicio nada podrá hacer, ante un gobierno que ha librado exitosamente más de una vez, batallas contra organismos internacionales. Para graficar un poco, Maduro ha sido atacado hasta por constelaciones interplanetarias que nada han logrado.

El uso ininterrumpido de medios de comunicaciones a su favor, sumando además constantes campañas a través de diversos laboratorios de redes.

Ha fallado eso sí, el comando de María Corina Machado en las movilizaciones nacionales, con sobradas excusas de por qué eso no se produce.

En concreto lo que ella debe hacer, dependerá en gran medida de lo que ella pretenda convertirse a futuro.

María Corina, aun bajo el actual escenario puede ser una líder con más futuro que pasado, aunque también eso dependerá de su decisión.

Lo sucedido en las primarias, ya quedó atrás.

Hechos como la suerte corrida por Rocío San Miguel y la muerte del Teniente en Chile se encargaron de extinguir esos vientos generados a partir del magno evento.

Considero que no fue acertada la colocación de la señora Corina Yoris, quien además ha deslucido en sus últimos ataques a otros opositores, sobre todo porque ella tampoco fue candidata en las primarias.

Su edad, su apariencia, su cansancio físico no despierta el entusiasmo juvenil necesario y pareciera que su designación obedece más al hecho de ser una marioneta de María Corina que realmente una política de formación para asumir el reto.

No podemos olvidar que en el hipotético caso de que ella gane, se va a enfrentar a una coyuntura política demasiado complicada: Poder Judicial, Contraloría, Fuerzas Armadas y Asamblea Nacimiento. Además de un país complicado entre Gobernadores y Alcaldes chavistas, con gravísimos problemas de control policial, guerrilla, grupos anárquicos, etc.

El designado o la designada, no puede ser una política improvisada, políticos de universidad y de foros.

El elegido debe ser capaz de sostener un encuentro permanente con la sociedad para lograr los cambios al menor costo posible.

Pacificar el país, reencontrarnos con la ruta del desarrollo científico, económico y comercial.

Celebrar el regreso si bien no de todos, si de muchos venezolanos que estamos en el exterior.

El tema no es que Maduro escoja el candidato de la oposición, porque María Corina tampoco lo hizo, ella decidió sola y sin consultar a los diversos componentes de la oposición.

El tema, el Alfa y Omega de la causa opositora, debe ser salir de Nicolás. Terminar con 25 años de dominio rojo.

Para ello, debemos estar más allá del cielo y del infierno y decidir por quien pueda realizar la tarea.

María Corina tiene una cita con el destino de millones de almas, que gritan, que lloran desesperadas por la unidad como el elemento básico, fundamental, primordial para enfrentar y tener posibilidades reales de que Maduro pierda.

La comunidad internacional en ese caso, es requisito indispensable, no para hacer cambiar a Nicolás de postura, sino para constatar su derrota y garantizar un proceso transparente.

María Corina debe salir de la ruta de Guaidó, de López, de Ledezma…

Dejar eso para 10 días antes de culminado el proceso sería un error garrafal, que sembraría mayor desconcierto, depresión y decepción en una población ansiosa por un cambio y que quiere votar.

Es el aquí y el ahora, del que habla la sociología moderna.

Puede erigirse como la madre de la nueva Venezuela o la viuda de otro intento político, que en el peor de los casos nos permita avanzar a otros estadios de desarrollo.

María te quiero ver dirigiendo los destinos nacionales, no hablando desde una Universidad en La Florida de lo que pudiste hacer y no lo hiciste por no decidir a tiempo…

Cae uno caen todos

La oposición vive un buen momento: Chavistas y no chavistas quieren salir de Nicolás y votar en su contra.

No es verdad que haya un enfrentamiento interno capaz de sacar a Maduro del poder. Eso es meramente especulativo.

Si hay como lo he afirmado en otras columnas, un movimiento dentro de las Fuerzas Armadas identificado como “LA RESISTENCIA”, que opera bajo el modelo de una colmena y que es dirigido por un militar retirado a la fuerza, no porque le corresponde sino porque les “estorbaba” y causaba daño en la oficialidad de comandantes, que son los que realmente mandan.

No le han podido probar nada y por ser uno de los consentidos del “charlatán” fallecido no lo pueden tocar.

Si este movimiento triunfará, olviden que sería para colocar a María Corina Machado. Otro civil tal vez.

En Venezuela tenemos especialistas en materia militar que tienen años señalando conspiraciones y esas no se producen.

El problema es que los radicales opositores ofrecen cárcel, extradición, persecución y bajo ese esquema, los presuntos sediciosos prefieren entenderse con el actual esquema político del chavismo.

Ahora los Estados Unidos están ganados y convencidos de la transición. A mi juicio estaba en marcha y se detuvo. Hay que destrancar el juego.

Rosales a diferencia de lo que piensan muchos está jugando bien y no es verdad que está siendo castigado por los electores.

Un pueblo que quiere votar, se inclinara por cualquier opción distinta a Maduro.

Evidentemente que causan mucho daños quienes día y noche lo atacan y por obra y gracia del espíritu santo de Roosevelt se olvidaron de Maduro, de Diosdado, de Jorge, en fin del desastre de 25 años de destrucción.

Con paciencia eso será superado.

La gente se anotará a la opción que presente la unidad y en ausencia de ella, hacía aquella que simbolice la posibilidad cierta de derrotar a Nicolás

La Unión Europea habló mucho y observe que hace acto de presencia en Venezuela como observadores electorales.

INSISTE María Corina por los mismos caminos de líderes anteriores y señala: “Hoy he enviado esta carta a los gobiernos de Alemania, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Italia, México, Noruega, Portugal. Reino Unido, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica, así como al Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell; todos participantes de la Conferencia Internacional sobre el proceso político en Venezuela, organizada por Colombia el 25 de abril de 2023”.

Maduro ha librado batallas contra situaciones más adversas, por ejemplo en el 2019 y ante cada guerra política, ha salido victorioso.

¿En qué falla la oposición?

Es claro el error. La pelea no es contra Nicolás, simple y vulgar ser humano, no culto pero sí muy inteligentemente políticamente hablando, es frente a todo un sistema, una superestructura encabezada por China, Rusia, Turquía, India, Brasil y Sudáfrica, es decir los Brics.

Llamar a una protesta internacional no tiene sentido y menos en días de semana. ¿Por qué la gente y los líderes en Venezuela no encabezan una marcha?

Señalan el miedo a la represión. Si eso es así, tardaremos mucho en resolver este problema.

No podemos olvidar los intereses petroleros y gasíferos, tan necesarios en Europa y que Estados Unidos mantiene sacrificando sus reservas.

Aún ganando Trump dejemos de soñar con esas fantasías y pisemos tierra.

Maduro ha logrado mantener la unidad de las Fuerzas Armadas a su alrededor, siendo él, el centro y eso es bastante.

Por supuesto que lo hace a través de mecanismos no cónsonos con los principios democráticos. Lo extraño es que los militares lo han soportado.

Ley sobre el fascismo

Un nuevo atentado contra el Estado de Derecho para un gobierno acostumbrado y entrenado para hacer, lo que por ley ahora podrá.

Sigo resaltando que mientras las discusiones políticas subsisten, en paralelo persisten las duras condiciones de los presos políticos y otros injustamente sentenciados por delitos que no cometieron, como es el caso del presunto “magnicidio” contra Nicolás.

El famoso TIKTOKER Leíto Oficial, por fin está preso. Aún hay cosas que nos preguntamos: Su lenguaje, su gesticulación es 100% chavista.

Su formas y maneras es como si estuviéramos viendo a Carvajalino o a Fidel Madroñero.

¿Quién está detrás de él?

Visiten en youtube mi canal CaigaQuienCaiga TV y descúbralo.

La triste y alegre historia de Manuel Rosales.

Lo escuchamos hablar y él admite lo que muchos comentan. El asunto es que olvidan otros.

Rosales se ha entendido con Maduro. No había de otra. Sin embargo estuvo preso en uno de los peores reclusorios latinoamericanos como es El Helicoide.

Más de un año. Salió enfermo y muy delgado a diferencia de otros que egresaron rozagantes y atléticos y hasta con un nuevo hijo, que debió llamarse “torturo”.

Enfrentó a Chávez y comprendió una dura lección.

6 años rodando de Perú a Panamá.

SE ARREGLÓ para salir de la cárceles verdad. Pero y yo pregunto, quién ha salido del país, de los líderes políticos sin arreglarse:

Recuerdo hace años, llegando yo de México que la esposa de Julio Borges venía del exterior y le encontraron diamantes. No sé si fue de ida o de vuelta. Ni en los medios se reflejó porque hubo arreglo.

Borges salió arreglado.

Leopoldo López salió arreglado y montaron toda una película de un falso golpe que nunca existió y pagaron gran cantidad de dinero a algunos oficiales que se prestaron a la jugada.

Mucho más atrás, Carmona Estanga salió arreglado.

La fuga de Carlos Ortega y un alto oficial militar también fue producto de un arreglo.

Ledezma no aguantó mucho y también se arregló. Cómo se explica que desde Caracas recorrió medio país y salió por Cúcuta.

¿Por qué no salió en una lancha por La Guaira?

El más reciente Juan Guaidó, el presidente que nunca fue. Salió arreglado y lo evidencia el propio Petro, que ahora muchos defienden.

Señaló “trochas” y llegó muy fresco a donde lo esperaban los medios.

Como primero se agarra un embustero que un ladrón, cuando fue a recibir a su esposa e hijas en Miami, señaló que tenía un mes sin verlas y él apenas tenía dos semanas de haber salido. Es decir, ellas salieron primero, presuntamente a otro país.

La vida que tiene en Miami no es la propia de la común que llevamos los exiliados normales.

De eso puede hablar mejor una fundación que tiene gracias a la organización de una fundación, donde están varios ex presidentes o líderes políticos y que le tienen esa consideración.

Goicochea, del cual tengo tiempo sin oír, salió arreglado. Lo pusieron a aspirar a una alcaldía y perdió pero causó daño.

Otros con menos suerte siguen presos.

Rosales también es triste que muchos que él hizo diputados, concejales y alcaldes hoy no lo respalden. Es decir, fue portaviones para que muchos de ellos, que hoy son la sombra de María Corina fueran electos sin tener votos, pues en sus tarjetas sacaron mil veces menos votos que en la tarjeta de UNT.

Incluso uno que fue chavista y que aparece en las investigaciones sobre Alex Saab, aunque ha sido muy comedido en sus críticas.

Estuvieron de su lado muchos testaferros de otros personajes del gobierno y hoy son sus peores enemigos.

Rosales es el Rey del perdón porque es un “zoon politikon”. No obstante debe mejorar su mirada.

Triste también que Rosales no haya perfilado una buena generación de relevo. No ha permitido que surjan nuevos voceros.

Si mañana Rosales desaparece, UNT como “Guaco”, sin Gustavo Aguado, muere.

Rosales ha cometido muchos errores. Su actual gabinete llegó al máximo de la curva de Peters.

Su entorno además genera muchos comentarios.

La historia feliz:

Dudar del liderazgo de Rosales cuando ha gobernado, de una manera u otra, durante 28 años es absolutamente estúpido.

Su imagen en la región de mayor votos en el país se mantiene y no digo que no sea derrotable, lo que afirmo es que no basta el resentimiento para lograrlo.

Muchas familias en el Zulia, vacas sagradas por años, poseedoras según ellos, de la herencia Kennedy no soportan que “un pata en el suelo, un iletrado” (así lo dicen) haya gobernado durante tanto tiempo.

Lo veo muy convencido de lo hecho y de lo ofrecido, aunque algunos quisieran que se quitará la vida para creerle.

Rosales es capaz de negociar la gobernación del Zulia en un acuerdo para ampliar horizontes, porque siempre apuesta a ganar, no a llegar de segundo, aunque entre el dicho y el hecho, no siempre sale favorecido.

Allí suenan los nombres de Gustavo Ruiz, Juan Pablo Guanipa, Pablo Pérez y Rafael Ramírez. sobre el cual, me enteré a última ora de que hay una jugada peligrosa.

Dentro de UNT crece la figura de Gustavo Fernández, Alcalde de San Francisco, quien posee a diferencia de otros aspirantes: Un gran carisma que no lo venden en el supermercado ni se puede comprar si lo hubiera.

También viene creciendo la figura de Henry Ramírez, con sus acertados diagnósticos y propuestas para la ciudad.

ROSALES Como todo líder, con él no hay términos medios: O le quieren mucho o lo odian mucho.

Voy a decir algo muy duro y doloroso. Muchos lo critican por su éxito económico y créanme esto: Los electores, en Venezuela y el mundo, no se anotan con quienes se muestran como “bolsas”…la gente sigue a los exitosos de una u otra manera.

Sentido pésame para Juan Pablo Guanipa por la desaparición física de su amada esposa, ejemplo de constancia y de fe, las palabras sobran y no bastan.

Muy grata la visita de mi hermano Rafael Galicia y definitivo, donde está la noticia, está Galicia.

¿Quieren más? No puedo, se me acabó el papel

