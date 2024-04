(05 de abril del 2024. El Venezolano).- El Salón de la Fama del Beisbol zuliano anunció que la Clase 2023, que conforman Jesús Marcano Trillo, Enrique “Conejo” Fonseca, Ramón “Dumbo” Fernández y Óscar García “Ventarrón” serán inmortalizados el próximo 28 de abril, víspera del cumpleaños 90 de Luis Aparicio Montiel.

Por: Eliexser Pirela Leal

Esto cuatro grandes de la historia de la pelota zuliana fueron elegidos por un Comité especial conformado por 20 expertos, que emitieron su voto a la directiva del Salón de la Fama. “Ante la importancia de la fecha del cumpleaños número 90 de Luis Aparicio Montiel, el lunes 29 de abril, decidimos organizar nuestra ceremonia el domingo 28 para unirnos a esta gran celebración; porque Luis Aparicio Montiel, además de ser miembro del Salón de la Fama en Cooperstown y del Salón de la Fama del Beisbol venezolano, es parte de los primeros exaltados al templo de los inmortales de la pelota del Zulia”, indicó Giamberto Urdaneta, presidente del Salón de la Fama del Beisbol zuliano.

“Es importante destacar que en nuestro acto solemne también le haremos honores a Luis Aparicio por su cumpleaños y a Víctor Davalillo, quien el pasado mes de diciembre falleció, y al ser el pelotero con unos números impresionantes, de los mejores en toda la historia del beisbol de Venezuela; no podemos pasar por el alto esta oportunidad para honrarlo también”, indicó vía telefónica Urdaneta.

Clase 2023

Es bueno considerar que para poder ingresar al “cielo del béisbol zuliano” el postulado debe lograr acumular, como mínimo, el 75 por ciento de las preferencias de los votantes. En estas elecciones Enrique “Conejo” Fonseca fue el más votado, porque este “Héroes del 41” recibió el 88.41 por ciento de los votos, mientras que su compañero en aquel equipo campeón mundial, Ramón “Dumbo” Fernández, el ex grandeliga y ex aguilucho Many Trillo y el comentarista Oscar García, estuvieron presentes en el 78.94 por ciento de las papeletas.

También se debe destacar que terminó muy cerca de hacer historia doña Lilia Silva de Machado, fundadora, junto a su familia, del equipo Águilas del Zulia, al terminar con 73,3%; a la espera de ver si en próximas votaciones puede superar el ya mencionado 75% de los votos.

A finales del año pasado, tras conocerse el total de la votación, el presidente de la institución declaró: “Nos sentimos muy contentos por esta selección. Sabemos que estamos en deuda con la historia, porque aún hay fuera muchas leyendas que deberían estar en el Salón de la Fama, pero es que el hecho de que en el Zulia existan tantas estrellas históricas hace que este proceso sea más largo de lo que muchos queremos. Pero cada año que pasa le vamos pagando a la historia y eso nos complace mucho”.

Estos son los exaltados

El grandeliga Jesús Marcano Trillo “El Indio”, jugó siete años con las Águilas del Zulia y perteneció, por más de 20 campañas, al plantel técnico del conjunto zuliano. Con el equipo rapaz fue campeón en cinco campañas de la LVBP, como jugador y como coach; incluyendo dos Series del Caribe.

En las Grandes Ligas jugó como segunda base para los Atléticos de Oakland (1973-74), los Cachorros de Chicago (1975-78, 1986-88), los Filis de Filadelfia (1979-82, con quienes ganó una Serie Mundial), los Indios de Cleveland (1983), los Expos de Montreal (1983), los Gigantes de San Francisco (1984-85) y finalmente para los Rojos de Cincinnati (1989). Ganó tres Guantes de oro y fue a cuatro Juegos de estrellas. Los Filis, por cierto, ya exaltaron a Many Trillo en el salón de la fama del equipo cuaquero.

Enrique “Conejo” Fonseca fue un destacado pelotero, el último de los “Héroe del 41”, puesto que falleció en 2021, tras cumplir 103 años. Este derecho nació el 18 de septiembre de 1918, en Maracaibo, estado Zulia. Después de formar parte de aquella selección venezolana del 41, en la que fue uno de receptores de la selección, desarrolló una larga carrera como deportista aficionado. Tuvo su anhelado debut en el béisbol profesional a los 28 años, en la temporada de 1946, la primera de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

En ese circuito jugó para el Cervecería Caracas durante seis temporadas, de 1946 a 1950-1951. Se tomó un año sabático en la 1951-1952, para retirarse a los 34 años con el otro equipo de la capital, los Leones del Caracas, en la campaña 1952-1953.

Ramón “Dumbo” Fernández fue un destacado serpentinero y también fue protagonista de los aclamados “Héroes del 41” y de los torneos domésticos de Maracaibo. En la LVBP brilló con los Leones del Caracas, teniendo la alta cifra para entonces de 7 victorias en dos campañas diferentes. También lanzó para el Magallanes y los Sabios de Vargas.

Ramón Fernández igualmente jugó, de manera destacada, en los circuitos del Caribe de la República Dominicana y Puerto Rico, siendo un destacado lanzador en ambos países.

Oscar García, el popular “Ventarrón” (se ganó ese remoquete por la velocidad que tenía, en su juventud, cuando participaba en pruebas de atletismo), fue parte del circuito radial de las Águilas del Zulia desde el nacimiento del equipo, junto a don Arturo Celestino Álvarez, entre otros. Cómo comentarista y voz comercial vivió y contó los grandes momentos de las Águilas en las primera tres décadas del conjunto, sobre todo, de aquel primer título rapaz en la pelota venezolana, en la campaña 1983-1984, que también se convirtió en el primer campeonato en la Serie del Caribe para las Águilas.

Ya todo está listo para que las placas de estos cuatro personajes del beisbol zuliano reposen junto a la de los ya inmortalizados de la pelota del Zulia.