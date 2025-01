(28 de enero del 2025. El Venezolano).- El problema no es solo la existencia de los corruptos, sino el sistema que los protege y alimenta su perpetuación. En Venezuela, una clase parasitaria ha tejido una red de corrupción tan profunda que demanda una acción quirúrgica: una microcirugía ética para extirpar el ADN corrupto que ha paralizado al país.

Por: PhD Roberto Ramírez Basterrechea



Este ADN simbólico no es otra cosa que un conjunto de prácticas normalizadas, protegidas por la impunidad y la manipulación social, que han permitido a esta casta parasitaria saquear recursos, perpetuar la miseria y destruir el tejido social.



No estamos hablando de un problema reciente, sino de un cáncer estructural que, si no se aborda con precisión, seguirá mutando y devorando las esperanzas de una sociedad agotada.



EL ADN DE LA CORRUPCIÓN: CÓMO FUNCIONA



El ADN de esta clase parasitaria está compuesto por tres genes clave:



1. Saqueo Sistemático: Recursos destinados al bienestar común desaparecen en cuentas opacas y proyectos fantasmas.

2. Manipulación Colectiva: Usan el miedo y la polarización para dividir y controlar a la sociedad.

3. Impunidad Crónica: Redes de complicidad que protegen a los corruptos de cualquier rendición de cuentas.



LA MICROCIRUGÍA ÉTICA: UNA INTERVENCIÓN NECESARIA



Para extirpar este ADN corrupto, necesitamos:



1. Transparencia Radical: Auditorías que expongan el saqueo de la clase parasitaria.

2. Educación Ética: Formar generaciones con pensamiento crítico y valores sólidos.

3. Participación Activa: Ciudadanía que denuncie y exija justicia.

4. Justicia Ejemplar: Desenmascarar y castigar a los responsables.

5. Examen Ético de los Candidatos: Denunciar con datos reales a quienes buscan cargos públicos y representan un riesgo para las instituciones (#claseparasitaría).





EL FUTURO QUE MERECEMOS



La microcirugía ética no es un proceso fácil ni rápido, pero es absolutamente necesario. Extirpar el ADN corrupto de la clase parasitaria no solo significa eliminar a los actores responsables, sino también reconstruir un sistema donde la transparencia, la justicia y el bienestar común sean los pilares fundamentales.



El verdadero cambio comienza desde las bases: pequeños esfuerzos colectivos que recuperan el sentido de comunidad y exigen una participación activa y transparente. Estas acciones individuales y locales son el bisturí que puede desmontar las estructuras de corrupción y devolver el poder a quienes realmente lo merecen: los ciudadanos.



La sociedad venezolana ha demostrado una resiliencia extraordinaria frente a la adversidad. Ahora, más que nunca, necesita un liderazgo transformador que actúe como el cirujano ético, guiando a la nación hacia una recuperación moral y estructural.



Extirpar el ADN corrupto no es solo un acto de supervivencia; es un acto de dignidad.



PhD Roberto Ramírez Basterrechea.. Doctor en Economía Política, con amplia experiencia internacional en Smart City, Smart Government y Participación Digital Ciudadana. Profesor universitario, consultor senior y líder en iniciativas de desarrollo sostenible, transformación digital y planificación estratégica._