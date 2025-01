(28 de enero del 2025. El Venezolano).- El senador demócrata Richard, Dick, Durbin presentó el lunes 27 de enero un proyecto de ley para prohibir la compra de petróleo de Venezuela.

Según informó Durbin, en la red social X, «ya es suficiente». Indicó que su proyecto “pone fin a todo comercio de petróleo de Estados Unidos con Venezuela hasta que el Gobierno de ese país respete los resultados electorales”.

El congresista hizo referencia a las elecciones presidenciales de 28 de julio de 2024, en la que a su juicio, Nicolás Maduro cometió fraude.

Despite the sweeping opposition victory in Venezuela’s presidential election, the Maduro regime refused to swear in President-elect González.



Enough is enough. My bill terminates all U.S. petroleum trade with Venezuela until the regime respects the election results.