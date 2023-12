Columna Caiga Quien Caiga

Muchos afirman que estamos en la ruta de derrota de Nicolas.

Siempre he creído que Maduro no es culto, más no es “tonto”, ni estupido.

Para mantenerse en el poder tantos años, enfrentando a los peores enemigos: ONU, OEA, Unión Europea, Estados Unidos, sanciones y pare usted de contar, alguna capacidad debe tener este hombre.

Muchos señalan que está allí gracias a unas Fuerzas Armadas cómplices y eso es parcialmente cierto.

Que les ofreció, que les ha dado Nicolás para mantenerse firme a su lado.

El General retirado, que simboliza la “resistencia”, que nada tiene que ver con la que un dirigente opositor esgrime como plataforma, sino aquella que simboliza el pensamiento de Hugo Chávez y la conforman sus “consentidos”, se desplaza por el exterior y se ha olvidado de la causa, a pesar de tantas muertes “extrañas” de altos oficiales y detenciones de otros.

Evidentemente que la Escuela Cubana con más de 60 años en el poder de manera hegemónica, algo le enseño y se aplica en el país.

Maduro practica, quizá por tutoría las 48 Leyes del Poder y la Número 21 le va como anillo al dedo: Ley 21: Hacerse el tonto para pillar al tonto – Parecer más tonto de lo que se dice…

La llegada de Alex Saab, más allá de las especulaciones, significa ciertamente otra derrota política para la oposición política venezolana y es allí donde radica el mal opositor.

No hemos tenido la oposición que las circunstancias ameritan.

Una actúa falsamente. Es decir, no es oposición. Se venden como amigos para espiar y derrotar a los enemigos del sistema que domina a Venezuela.

Otros son torpes. Con un radicalismo exacerbado que les hace olvidar principios elementales de la lucha.

Tardaron más de 20 años para ganar una elección y creen que rodeados de “académicos”, de manera excesiva, van a derrotar toda una superestructura de 25 años.

Quieren repetir fórmulas pasadas. No se dan cuenta que haciendo lo mismo, el resultado no puede ser diferente.

Quién ganó quién perdió

Políticamente Maduro libró por tres años una batalla y logró el objetivo. La nación pierde, pues los argumentos de Nicolás fueron falaces y Biden lo sabía pero para él, es un logro la libertad de diez (10) ciudadanos estadounidenses en una de las cárceles (porque eso es) más peligrosas del mundo, como es el “helicoide”.

No podemos criticar a un Presidente por hacer lo que su deber impone cuando se juramentó y lo mismo hubiese hecho Trump, y según Nicolás lo tenían acordado.

La peor mentira del gobierno de Estados Unidos pasado, era aquella de que todos los escenarios estaban planteados.

Alex Saab cumplió lo prometido a Biden y su papel es claro…

Si Alex Saab tuviera aún alguna utilidad, seguiría el retraso de su entrega, aunque igual se produciría. Saab dijo todo lo que debía y Maduro lo sabe pero como buen “vendedor”, obtiene un provecho político.

Maduro insiste en que le entreguen a “El Pollo” Carvajal y a Clíver Alcalá.

Esperamos por la habilitación de María Corina. Yo que si creo en el modelo que ella representa. No de manera ciega y adulante, humildemente le recomendaría lo siguiente:

Lo primero que debe hacer es “habilitar” la oposición. A toda ella. La batalla que viene necesita “gente para matar” y “gente para que la maten”.

Debe sumar alianzas útiles y no la que observamos recientemente con uno de los responsables de la crisis opositora.

Les advierto igual que lo hice cuando anuncie en otras columnas y vía redes el regreso de Alex Saab, Maduro no será derrotado sencillamente porque él no será candidato. Ese es un hecho.

¿Quién será? Ruedan nombres: Delcy, Héctor Rodríguez, Tarek William Saab, Gladys Gutiérrez, Diosdado, Lacava y aunque usted no lo crea hasta el propio El Aissami la busca.

Efecto liberación Alex Saab:

El TSJ pidió la resolución en contraloría, la cual no existe ni en gaceta.

En consecuencia la solicitud de amparo, por vías de hecho, será admitida y allí se producirá la “habilitación”, que realmente no existe pero no hay de otra. En política no siempre pasa lo que uno quiere.

Cae uno caen todos

El Zulia representa el mayor peso electoral para el 2024 y es triste observar la guerra planteada entre el Gobernador Rosales y el aspirante Juan Pablo Guanipa.

Muy malo para la gente de María Corina despreciar el liderazgo demostrado una y otra vez por Rosales en las peores circunstancias.

María Corina se enfrentó a Chávez y Rosales también, con el agregado de que este lo derrotó, aunque igual tuvo que huir.

Esa historia la conoce bien Leopoldo López pues él lo ayudó a escapar.

No comparto el momento y el escenario utilizado por Rosales para calificar de “traidor” a Guanipa, más si coincido en las razones.

Juan Pablo Guanipa siempre desde su corta experiencia universitaria, pues nunca pegó afiches ni vivió la juventud política como otros, ha jugado a dividir.

En la Universidad conspiró contra su propio partido Copei con candidaturas diferentes.

El gran arquitecto de la desaparición de Copei en el Zulia, es él y eso se le olvida a muchos de mis ex compañeros, cuando inventaron una encuesta donde Guillermo Yépez Boscan “El mejor donde lo pongan” (era su eslogan) arrasaba.

Resulta que llegó de quinto y porque no había más candidatos.

Demás está decir que Yépez fue utilizado para el proyecto Guanipa, pues méritos académicos, intelectuales y morales le sobraban.

Allí comenzó la debacle y desaparición de Copei Zulia.

La primera vez que aspiró a la Alcaldía yo lo apoyé contra Eveling Trejo y más tarde me di cuenta que su propósito era ser diputado a la AN. Cosa que logró como suplente en las planchas de Causa R. Muchos nos sentimos utilizados y hasta allí lo acompañamos.

De hecho sus hermanos fueron contratistas y funcionarios del gobierno de Arias Cárdenas.

Hay familias que se creen herederas de un capital político que no han construido. Creen ser Los Kennedy hechos para gobernar y eso también ocurre en otras regiones como los Salas en Carabobo o los Rodríguez en Nueva Esparta.

Para Rosales y para muchos zulianos haber renunciado a ejercer la gobernación fue una traición.

Yo lo calificó como un error del cual, por más explicaciones que dé, es difícil recuperarse.

Lo digo porque si no quiso juramentarse ante la AN Constituyente por razones jurídicamente válidas pero políticamente “equivocadas”, no entendemos la participación con su equipo en las elecciones del 2021, donde gracias a Rosales obtuvo diputados, alcaldes y concejales.

Peor aún, quiere ser candidato a Gobernador o Alcalde con este CNE (originado de la constituyente que él rechazó) y sus hermanos han disfrutado de las mieles del poder del cual él niega recibir favores. ¿Entonces?

Toda la dirigencia básica de Primero Justicia cobra por la Alcaldía, en una partida “Patria” que paga el gobierno nacional.

Recientemente el director general de la Alcaldía de Maracaibo, colisionó en estado de ebriedad, daño un bien público en un vehículo oficial.

Este comportamiento también lo repitió el Presidente del Concejo Municipal de San Francisco, militante igualmente de Primero Justicia, quién en las mismas condiciones arremetió su vehículo contra una casa. Un amigo acompañante se endosó el hecho.

¿Por qué Juan Pablo Guanipa en ejercicio de la moral que él predica, no pide su renuncia y su procesamiento judicial como amerita?

La PNB por razones que desconocemos, entregó el procedimiento a otro funcionario municipal.

Tenemos que ser distintos a los chavistas y mejores que ellos.

¿Qué le criticamos entonces a ese sector?

Rosales reacciona y él también debe reflexionar. La gente pide cambios. Solidaridad. Su partido después de él hace mutis sobre la responsabilidad del gobierno nacional en los problemas que agobian al zuliano.

¿Qué hace el resto de su partido?

Usted está obligado a reinventar su partido. A generar vocería.

Explique, refresque la memoría cuando esta oposición se decidió a participar en el proceso del 2021.

La palabra la tiene María Corina

No se llame a engaños. Sin Rosales se corre el riesgo de perder el Zulia. Usted es la lideresa del país. Demuestrelo uniendo a todos los factores opositores contra el chavismo.

Sería un buen ejemplo de unidad, el que usted vaya al Zulia y logre la unidad de todos los opositores incluyendo a Manuel Rosales en acto público. Hasta por estrategía le conviene.

El pueblo en la calle, poco entiende lo que ocurre pero la motivación es necesaria.

Después que liberemos a Venezuela, tendremos tiempo para ajustar cuentas.

La oposición debe romper la racha de errores:

La operación “Gedeón”, descaradamente negada por Guaidó fue un fracaso, como lo fue el 30 de abril.

Fue un “interinato” de derrotas, de retrocesos. El país quedó peor. Más venezolanos siguen huyendo ante la carencia de logros.

Triste observar que se habla de justicia cuando regresa Alex Saab y Maduro no dice nada de Tareck El Aissami. No nos sorprendería verlo dentro de poco, con braga naranja. No lo descarten.

Primarias vs Referéndum

Ambos eventos han sido sobredimensionados en sus resultados. Fue más un espectáculo motivacional para un pequeño sector que dice querer votar. Mucho más cuando es evidente que el “rechazo” al gobierno supera el 80%, hasta allí.

¿Por qué ese rechazo como ha sucedido en otros países no ha llegado a la calle?

Simple, la oposición erróneamente retrasó la confrontación y excluyó al CNE.

Cuando usted tiene la mayoría puede escoger el terreno pero no el enemigo. Ese era un momento para confrontación y se despreció.

Hoy pocos hablan de las primarias y el escenario lo llenó el referendo y ahora la liberación de Alex Saab.

Maduro además abusa de la dignidad de los venezolanos, quienes deberemos en principio “calarnos” a este personaje como miembro de la mesa de diálogo.

O sea se burla de frente contra la moral pública: Un lavador, un corrupto, es parte de su representación.

Ahora Rodríguez debe callar ante la presencia de Lester Toledo.

Empero, Definitivamente el gobierno sigue jugando el ajedrez con las “blancas” al estilo “capablanca”.

Estamos en el canal de youtube Factores de Poder con el programa Caiga Quien Caiga Sin Censura. En redes como @angelmonagas en X, Instagram y TikTok, también en Facebook.