(22 de diciembre del 2023. El Venezolano).- Muchas personas se juzgan duramente durante fin de año sin aquilatar lo bueno que nos pasó; es más fácil ver lo malo de las cosas, y en psicología casi siempre es más fácil reconocer lo malo, aunque suene extraño, porque lo malo viene siempre sin etiquetas; al contrario de lo bueno, que requiere ser reconocido y valorado. Por lo anterior, deseo que este fin de año sea de momentos para reflexionar sobre la vida que hemos conseguido, por los errores que hemos cometido y por la necesaria y urgente necesidad de reflexionar sobre los problemas que nos compromenten a todas y a todos, en el país de la impunidad y donde los abusos parecen ser el pan nuestro de cada día. El fin de año es un momento de nostalgia por lo que se extraña o por lo que no se alcanzó a realizar, y también es una oportunidad para hacer un proyecto de vida para el próximo, una promesa que podemos cumplir (si entendimos que los sueños y los deseos se cumplen), por lo que es importante revisar la historia reciente y retomar lo bueno para el próximo año, y lo malo no olvidarlo para no repetirlo:

Por Boris González Ceja

Lo Bueno:

1. La presente columna es el resultado de la colaboración de periodistas comprometidos con la salud mental y editores de nuestra causa, con información que nos comparten otros psicólogos y de personas de la sociedad civil: a ellas nuestro reconocimiento.

2. Las personas se atienden cada vez más en su salud mental, saben de la importancia de su cuidado y de su valor para poder mejorar en economía, en política y socialmente.

3. Nuestros equipos profesionales de psicólogas de México, Canada y Estados Unidos, que con la ayuda de voluntarios, realizan un verdadero avance social en salud mental: a ellos todo nuestro reconocimiento.

4. El trabajo con distintas asociaciones de personas sordas, de personas de la tercera edad, fundaciones de jóvenes, empresas y gobiernos, ha permitido que la salud mental sea accesible para miles de personas en todo el país con nuestro sistema de atención 24/7.

5. El año 2023 fue un año espectacular para la atención de psicología de las personas, donde personas de más de 80 años buscan ayuda psicológica y logramos atender a miles de personas de diversos países.

Lo malo:

1. No se ve cambio en la baraja de la salud mental desde el gobierno, con los mismos de siempre y sus viejas mañas, que terminan por no atender a la población.

2. La psiquiatrización de la salud mental sigue cobrando sus cuotas, desinformando a la población al grado de atribuir el aumento en los suicidios al clima invernal: de ser así en Rusia ya se ubieran suicidado todos.

3. El circulo vicioso de la inseguridad en México sigue alimentándose de la militarización, por lo que la palabra prevención y justicia ciudadana requiere actualizarse.

4. Los servicios públicos de salud mental se encuentran secuestrados por grupos de poder fácticos, donde las empresas farmacéuticas y directivos mañozos generan un sistema de atención entre pobre y carente de resultados positivos.

5. Hay mucho ruido sobre el tema de la salud mental con palabras vacías y engaños a la población, que viene desde la esfera pública pero que también se fomenta desde lo privado, con mucha charlatanería.

6. La discreta participación de los psicólogos en los temas que les competen, como su precarización laboral, es un lastre del que se deben liberar.

7. La corrupción en el sistema de salud hoy nos sigue afectando a todos, pero el 2024 augura cambios positivos en la vida social y política.

8. Decir que el gobierno no desaparece desaparecidos o que los desaparecidos desaparecen por un tema de salud mental en un 10 % del total, es tan desproporcionado como la realidad en la que viven las y los políticos mexicanos.

9. Los derechos humanos en México son letra muerta, y las oficinas que dicen defender ese tema son agencias de colocación que si las cierran mañana nadie las va a extrañar, únicamente los que a costa de los impuestos de todos, reciben su salario.

10. La Salud Mental sigue siendo un problema para muchas personas que no lo reconocen; mientras tenemos 14 millones de personas con diabetes, crece la violencia social y de género, y la deserción escolar pasa por las narices de los directivos de educación, que no les importa nada más que guardar su hueso.

Causas y azares…

➢ Las recientes matanzas contra jóvenes en México hablan del desprecio que se tiene contra la vida, contra el futuro y contra las promesas de nuestras comunidades: nunca más un país sin nuestros jóvenes.

➢ Mi más sincero reconocimiento a las personas que todos los días sacan adelante a su familia de manera honesta, sin delinquir y llevando a sus hijos por el camino de la decencia.

➢ Les deseo que tengan buenas fiestas navideñas, y que la calle vuelva a ser de nuestros hijos, con los delincuentes donde deben de estar, menos gobernando nuestras ciudades.

Hasta la próxima, esperando con la sospecha general y borrosa del enigma del Tiempo, que el 2024 sea de salud, paz y amor.

