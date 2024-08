(29 de agosto del 2024. El Venezolano).- La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado alertó que el próximo paso represivo del régimen de Nicolás Maduro, puede tratarse de allanar la vivienda de Edmundo González Urrutia, quien, de acuerdo a las actas publicadas por las fuerzas democráticas del país, fue el vencedor de las elecciones presidenciales del pasado domingo 28 de julio.

Machado le pidió a la comunidad internacional y a los venezolanos que estén listos para proteger al “presidente electo”, que fue citado a declarar por la fiscalía chavista este viernes bajo amenaza de una “orden de aprehensión” si no asiste.

“Obviamente, él no está en su residencia porque está bajo resguardo al igual que yo, pero el próximo paso del régimen puede ser el allanamiento de la casa del presidente electo en las próximas horas”, alertó líder opositora en una rueda de prensa con periodistas en la que participó Infobae.

Con respecto al secuestro del dirigente opositor Biagio Pilieri, Machado aseguró que habló con él antes de que se perpetrara la detención y ambos sabían que el régimen lo estaba persiguiendo.

“Yo hablé mucho con Biagio y él sabía que lo estaban persiguiendo, y aun así llegó a la concentración, yo le dije, qué haces tú aquí y me dijo ´yo no te voy a dejar sola´ y me conmueve”, relató la líder de la oposición.

“El régimen cree que con eso nos debilita, todo lo contrario”, sentenció.

A propósito de la designación de Diosdado Cabello como ministro del Interior del régimen, María Corina Machado aseguró que es un mensaje de terror que quiere transmitir a la población y también lo interno del chavismo, ya que asegura la dictadura está divida a lo interno, pero que aun así, los venezolanos no se van a dejar intimidar.

“Yo creo que la designación de Diosdado Cabello en la cartera del Interior es enviar señales a lo interno para generar terror, pero no creo que sea peor al que estaba antes”, dijo Machado. “Ellos buscan aislarnos, que la gente se aterre, que ningún dirigente levante la voz, que la gente se vaya del país”, agregó.

“A lo interno hay actores que se nos han acercado preguntando sobre las garantías y obvio que se las hemos dado”, aseguró.

Machado dijo que mantiene comunicación fluida con los gobiernos de Colombia y Brasil, pero dijo que el proceso tiene que acelerarse, para generar una presión real contra el régimen que lo obligue a iniciar la negoción para su salida, reporto Efecto Cocuyo.

La Fiscalía amenaza

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela informó este jueves que citó, por tercera vez, para el viernes, al abanderado de la principal coalición opositora, Edmundo González Urrutia, en el marco de una investigación en su contra relacionada a la denuncia de fraude electoral que ha hecho el antichavismo.

“Citado por tercera vez Edmundo González Urrutia para que asista el viernes al Ministerio Público”, indicó la institución en una publicación en Instagram, donde publicó la boleta de citación.

La Fiscalía chavista advirtió que, de no asistir nuevamente en la fecha indicada, le será “librada una orden de aprehensión respectiva” al considerar que se “encuentra en presencia de peligro de fuga”.

La investigación en contra de González Urrutia guarda relación con la publicación de una página web, en la que el antichavismo asegura haber cargado “el 83,5 % de las actas electorales” recabadas por testigos y miembros de mesa la noche de la elección, para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales del 28 de julio, según la Fiscalía.

El mayor bloque opositor, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), divulgó estas actas, que el régimen tacha de “falsas”, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara como ganador de los comicios a Nicolás Maduro, lo que ha sido cuestionado por numerosos países, algunos de los cuales respaldan que González Urrutia ganó por amplio margen.

Por ello, la Fiscalía citó al abanderado de la PUD -en primera instancia para el lunes pasado y, al no asistir, lo convocó para el martes, que tampoco se presentó- por “la presunta comisión los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración”.