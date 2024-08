Caiga Quien Caiga

Más de un mes y aún el chavismo no se pronuncia sobre las actas que nadie conoce, que no muestran y presuntamente le darían el triunfo al gobierno.

Contrario a lo que los nuevos héroes decían en campaña, el CNE permitió el fraude, sencillamente porque el como órgano dependiente del chavismo no tiene otra opción.

En esta columna en reiteradas oportunidades hemos señalado la causa principal del fraude:

Los personajes que gobiernan Venezuela, se juegan la “vida” y no un simple mandato como muchos creen.

Anuncios

Más de 50 países encabezados por China, Irán, Rusia, Turquía, Nicaragua, entre otros, reconocen no sólo la elección de Nicolás Maduro, sino que además solicitan que se respete la voluntad popular.

La opinión pública desplaza el problema electoral hacía la situación de la violación de los derechos humanos, las persecuciones, los encarcelamientos de menores de edad, es decir, actos que en la peor dictadura que vivió el país nunca se vieron.

Lo que ocurre en Venezuela es comparable a lo que la historia señala como partido Nacional Socialista NAZI. Aquí los niños, los recién nacidos eran sometidos a la cámara de gases.

Nicolás Maduro necesita revertir la derrota.

Desde un plano sociológico, Nicolás intenta desplazar este tema del “diarismo” de los hogares venezolanos y en especial de la dirigencia del chavismo.

La oferta electoral para las elecciones a la Asamblea Nacional, Gobernadores, Alcaldes, Legisladores regionales y Concejales, no es para la oposición. Nada que ver.

Está dirigida a los cuadros del PSUV que reconocen, que saben que Maduro perdió y ellos también han perdido la fe.

Muchas de las actas que le negaron a los testigos de oposición, fueron entregadas tras bastidores por ellos.

La tragedia del chavismo es enorme. En las mesas de las academias militares perdió Nicolás y eso es una derrota para él y para Vladimir Padrino y todo el estamento militar.

Si ellos no entienden que deben conjugar el verbo “comer”, no podrán hacer frente a lo que se les viene.

En las mesas de las misiones y en las instituciones públicas nacionales como los hospitales, las universidades, perdió el chavismo.

Es urgente para Nicolás buscar cohesión en sus filas.

Nicolás quiere volver a enamorar a la novia que perdió, pero es muy feo, no sabe cantar y baila muy mal. Verlo agarrar a Cilia cada vez que oye una música parece un acto de circo, porque uno se ríe de verlo hacer el ridículo. No quiero imaginar lo que siente Cilia o “cilita”.

Está buscando desesperadamente cohesión en sus filas.

Pero no hay suficientes latas para tanta sardina.

Básicamente Maduro pide apoyo a su situación actual, a cambio de cargos en las elecciones de 2025 o incluso antes, es decir en diciembre de este año 2024.

La cosa está peor aún para el chavismo:

Así como hay fractura en las Fuerzas Armadas, también la hay en el PSUV.

Las verdades que se llevó Miguel Salazar

El desaparecido Miguel Salazar, a quién tuve el honor de conocer, tenía acceso a la flor y nata de la política venezolana. También escribí en su semanario algunas de mis columnas, hace mucho tiempo ya.

Una de esas personas, muy cercanas al charlatán de Barinas, me confesó:

Miguel Salazar era mi único testigo libre de que el 8 de diciembre de 2012, una persona entró a ver a Chavez y el difunto le entregó unos papeles y le dijo que le habían dado un golpe de Estado.

La otra testigo, Claudia Diaz, a quien Maduro persiguió por saberlo, está presa aquí en los Estados Unidos. Quizá en algún momento el gobierno de Estados Unidos revele este testimonio.

“Hay muchos testigos, solo que estos dos son los únicos que yo tuve acceso”, me confesó este militar aún activo y que vive en Venezuela.

Lo que no se ha dicho de los cambios

Salió Wilmar Castro. Salió por pertenecer a la vieja guardia, más que por ser de Tareck El Aissami.

Nicolás se lleva a Diosdado para tenerlo cerca. Pero lo pone en el Ministerio del Interior. “Zamuro cuidando carne”, dirían en mi pueblo.

A Ceballos lo saca, por la fractura Militar. Seguramente, ahora lo mandará de embajador quien sabe a donde.

Saca a Tellechea de PDVSA. Pero sorprende al colocar a alguien muy cercano de Tareck El Aissami. Podría tratarse de una preparación para las sanciones.El sirio-libanes desarrolló todo un esquema de ubicación en el mercado negro, que le generó muchas divisas.

Delcy se reúne con los iraníes. ¿Por qué? Simple, cayeron 3000 kilos de droga. Que iban amparadas por el hijo de un poderoso.

La operación la frustran desde el Ministerio del Interior, antes de que llegara Diosdado.

El dilema de Diosdado es tener que asumir participar en un puesto donde directamente podría involucrarse en el resguardo de operaciones de narcotráfico.

La fama del hombre del furrial en este tema, es creación cubana para minimizarlo y pruebas contundentes no existen, aunque esto suene odioso y a muchos no guste. Lo mismo decían de CAP y miren cómo terminó.

Nicolás Maduro además, saca a Diosdado de la AN para quitarle presión a Jorge Rodriguez.

Delcy asume Petróleo en un pacto con El Aissami. Vuelve a aparecer el consentido de Hezbolá en Venezuela.

Debo agregar que Diosdado regresa al Ministerio del Interior y Justicia para cerrar un ciclo. Después que Chávez lo sacó de allí por haber publicado una Revista del referido ente, en donde había una biografía que indicaba que Diosdado había sido Presidente por un día.

Cambios de gabinete. Algunos se quedaron vestidos y alborotados. Recibieron el tradicional espaldarazo y las palabras: “Tranquilo que te tenemos reservado para algo mejor”.

Buen alboroto la salida de Pedro Telechea de PDVSA. Hasta lágrimas hubo de parte del personal obrero y gerentes. Los trabajadores agradecieron sus atenciones.

Esto no le debió gustar mucho a Nicolás.

Persisten ruidos metálicos resuenan en las FANB.

En este parapeto revolucionario como todo problema del ejercicio del poder, el mismo no puede ser bicéfalo.

Fractura en la iglesia venezolana

Un amigo perteneciente a la iglesia Católica, bajo secreto de confesión (obligatorio para él pero no para mi), vía zoom me informa:

“El lobby con la autoridad religiosa de aquí, lo sigo desarrollando. Hay cierto hermetismo. La iglesia, se está viendo un poco en el espejo de Nicaragua. En muchas regiones no hay movimiento fuerte de jesuitas. En Caracas, quien lleva esa agenda es el CEPyG de la UCAB en la figura de Benigno Alarcón”.

“Por otro lado, no sé si estás enterado que el nuevo Cardenal es Salesiano. Con ellos mantengo cercanía a través de mi director espiritual que es de la misma congregación. Él sacerdote de medios de la Arquidiócesis de Caracas tiene formación jesuita. Es un andino. Lo conozco. No comulgamos mucho”.

“La iglesia también anda en una de mirarse el ombligo. Así como hay desavenencias entre opositores, las hay entre Laicos”.

“Los más conservadores, como yo, son apartados del mainstream católico venezolano. Porque aquí nunca se ha podido estructurar y consolidar una derecha conservadora”.

“Salvó el Opus, que está representado en la figura de Mercedes Malavé”.

“También tiene presencia, bastante modesta la voz de Pedro Fernández, a quien conozco y está pasando un trance con su papá que estuvo un poco complicado”.

“Hace tres meses, conversé brevemente con Biaggio Pilieri. Él está en esa línea también. Solo que a nivel local. Hoy está detenido”.

Me explica que los jesuitas pertenecen a la izquierda. Los salesianos no.

“Actualmente estoy en conversación con el Padre Valentín Duerto. Pasionista. Conservador. Un tremendo sacerdote. Es el párroco actual de la parroquia La Inmaculada. El tiene cercanía con Monseñor Parravano, Obispo de la Diócesis de Maracay”.

“También estoy intentando conversar con Mariano José Parra de Ciudad Bolívar. Está promoviendo la obra de la Catedral San Juan Pablo II. Aunque el primero en conversar será Parravano”.

“Padrón ya se pronunció acerca de lo que sucede en Venezuela.

Fijate que Biord aparentemente tiene un trato más cordial, más la posición de los salesianos, bastante conservadora.

En el Zulia, su base de apoyo está en el Instituto Niños Cantores y en determinados sacerdotes.

Se que tu papá estudió en un colegio salesiano, me lo contaste hace años.

La semana pasada cambiaron los Salesianos su rector a nivel mundial, porque el Papa Francisco le pidió que asumiera un cardenalato.

El nuevo cabeza de ellos, no se quien es.

Angel, la propia Conferencia Episcopal ha sido débil y tibia al fijar posición.

En los cuadros medios es que María Corina tiene más apoyo.

En regiones como Barquisimeto, Barinas y Mérida.

Cumana, siendo una región conservadora está bajo el asedio del poder de Diosdado en la región. Él está constituyendo su propio estado nacional en el oriente. De esto nadie habla.

Mira este mapa:(muestra una imagen)”.

“Este es el mapa político de la iglesia en Venezuela.

Verde, lila y morado son regiones bajo el control de Diosdado. Salvo Coro.

Eso se inició desde que Hugo Chávez lo dijera en un discurso en 2012. Claro este mapa religioso lo usó para ilustrar.

Esta distribución obedece a la configuración de varios estados nacionales, que al final operan como los teatros de operaciones militares.

Si revisas la configuración de los ZODI, REDI y ODI del CEOFANB lo vas a ver con claridad.

Ellos están preparados y hechos de acuerdo a una eventual invasión extranjera, si es que se da.

Han reclutado gente en el exterior, como lo hicieron con la operación Gedeon”.

Agrega el Padre “Colaborador”, por llamarlo de alguna manera:

“Aquí el último recurso de contención es el OMPV, es decir, el ordinariato Militar para Venezuela.

Allí hay Obispos y capellanes, hasta en la Universidad Militar Bolivariana.

El problema de ellos es que no quieren a María Corina.

Por ahora el único factor disuasivo del gobierno es el voto evangelico.

Nadie habla de esto, te repito”.

“Tienen un peso específico porque manejan recursos económicos, un lobby internacional y “Nicolasito” lleva la batuta”.

“Es urgente abrir un espacio de debate para evaluar la dimensión dogmática en Venezuela y su incidencia en el poder por parte de Maduro y esperar que la contraparte se pronuncie. Más allá de que esto se quiera mostrar como una lucha entre el bien y el mal…”

Seguiré conversando con este Padre “Colaborador”.

CAE UNO CAEN TODOS

Algunos insisten en que hubo un “golpe de Estado” el 28 de Julio 2024. Creo que la mala memoria se apodera de muchos como Andrés Caleca.

Desde diciembre del 2012 en Venezuela hubo un “golpe de Estado”.

Ese ha continuado y hay quienes aseguran que se inició en 1999 con la Constituyente. Revisen los diarios de debates. Se aprobaron figuras y acuerdos que no se incluyeron en el texto final.

HACE UNAS DOS SEMANAS, denunciamos públicamente a través de las redes, el secuestro judicial del joven Juan Machado. No hay justificación para tal detención y menos aún la maniobra para adquirir el equipo de Las Águilas del Zulia.

No podemos volver a tropezar con la misma piedra. Me informan que el negociante político Leopoldo López. Juan Guaidó y Lester Toledo, tienen convencida a María Corina de constituir un nuevo gobierno interino. Sería un error porque Edmundo González ganó con votos. Esas figuras como la AN-2015 y el TSJ en el exilio, son inexistentes porque sus decisiones son inejecutables. Mal puede existir lo que no genera resultados.

La pelea es y debe ser dentro de Venezuela.

Todos sabemos que los personajes en cuestión van tras los negocios, los financiamientos, entre otros.

Un grave error insistir en la intervención extranjera: En primer lugar porque eso no es posible ni siquiera para ejecutar una orden que emane de la Corte Penal Internacional. Ningún gobierno está ganado a ello. Entonces lo que se logra es entusiasmar a la gente y generar depresión luego.

Además no comulgo en la idea de arriesgar vidas inocentes, como también lo advertimos con las marchas donde muchos no dan el frente y la gente pobre sigue siendo carne de cañón.

Hay que insistir en el orden interno militar para que éste ejerza su función de policía constitucional. Quiero creer que los líderes de este proceso trabajan en ello.

Hasta el presente no veo cambios estratégicos significativos. He observado menos intensidad en las convocatorias y eso me asusta.

Llegó la hora de cambiar porque haciendo lo mismo repetiremos con mayor celeridad los errores de ese error político llamado “GUAIDÓ”.

Los héroes y los valientes no desfilan en una carroza saludando como Reina de Carnaval, caminan al frente de las multitudes, compartiendo y asumiendo riesgos.

Los asesores deben corregir las apariciones y los discursos. El mesianismo conduce a una decepción más cuando no se produce el milagro.

Lamentamos las detenciones de algunas figuras políticas como Biaggio Pilieri. Otras nos parecen extrañas, mucho más rápido que fueron liberadas en tiempo record.

Hay muchos “showceros”.

Si el SEBIN dice que va a detener a alguien tengan la seguridad que no se les escapa y de paso le allanan la casa. Ninguna de esas dos cosas le han sucedido a un eterno adulador de MCM, que quiere ser “Bolívar” sin montar a caballo ni dar la batalla.

Los líderes, los que tienen aspiraciones no pueden ver la pelea desde lejos. Tienen que participar, estar al frente y asumir el riesgo.

Felicitamos al Foro Penal Venezolano por las libertades que ha logrado. Alfredo Romero y todo su equipo no han descansado desde que esta crisis inició.

OPOSICIÓN QUO VADIS:

Difícil decisión la que tiene la plataforma democrática. No reconocer a Nicolás y no participar en las elecciones regionales y locales significa cambiar el escenario de lucha. ¿Están preparados para ello?.

La única salida que veo posible es el despertar de los militares descontentos.

Quiero creer que los líderes de este procesos tienen un operador político de altos quilates para captarlos, enamorarlos, hacerlos simpatizantes y así lograr su participación.

Estoy convencido que un movimiento se producirá pronto. Lo que no puede prever es el resultado.

Reiteramos, repetimos y ratificamos:

Muy peligroso que se le haya dado tanta beligerancia e idolatría a dos figuras, que nada hacen de manera gratuita. Me refiero a Enrique Márquez y Juan Barreto.

¿Cómo pudo Enrique Márquez hacer un partido en tiempo record y cumplir con todos los requisitos que otros con más tiempo y teniendo todos los recaudos, no les permitieron participar?

Allí están los votos que sacaron, por cierto inflados por quien facilitó su inscripción como lo es Jorge Rodríguez.

¿Es mentira que Enrique Márquez jugó hasta ayer con el inefable Timoteo Zambrano y José Luis Zapatero?

El personaje empezó con un movimiento radical de izquierda en la Universidad llamado Movimiento 20. También estuvo en AD a través del papá de un amigo suyo que fue diputado o presidente de la Asamblea Legislativa de Carabobo y gracias a él entró a PDVSA.

Mantiene alianza con Arias Cárdenas, estuvo en Causa R y en el chavismo de alguna manera mientras compartió con el 4F mencionado en la gobernación. Se relaciona con Copei y finalmente cayó en Un Nuevo Tiempo y no se separaba de Manuel Rosales, quien como siempre tiene mal ojo para escoger y fue también traicionado.

Hizo una estrecha amistad con Delsa Solorzano y es a través de ella y el recuerdo de esa relación que accede a María Corina, luego del puente que le hicieron.

Todo lo que hizo en Tribunales muchos lo anunciamos semanas antes y porque espero tanto para decir lo que él sabe porque se entiende muy bien con el chavismo.

Después inventa un secuestro que curiosamente dura horas, aunque nadie lo vió, y lo regresan sano y salvo y ni un empujón le dieron.

Me aseguran que comulga en buscar una negociación con Nicolás que lo único que pudiera lograr, negado por ambas partes, son nuevas elecciones y él sería el sustituto.

Mucho peor el caso de Barreto. Si en el país hubiese justicia desde hace muchos años habría operado la justicia.

Recientemente estuvo al lado del Conde. También se entendía con el novio arabe de Delcy Rodríguez.

La última parada de Enrique Márquez es la gobernación del Zulia y ya ha captado algunos de los que en el pasado fueron mano derecha de Manuel Rosales.

¿Caballos de Troya? Quizá…

ZULIA

Los pupilos de Diosdado celebran a destiempo en la región. También los de Ricardo Sánchez.

Con más fuerza ahora suena el nombre de Omar Prieto para San Francisco y el de Leonidas González para Lagunillas.

Para la Alcaldía de Miranda se escucha a José Camargo.

Para Maracaibo la pelea será entre Willy Casanova y Fidel Madroñero.

El chavismo está radicalizado. A la gobernación le quitaron todas las dependencias como hospitales y centros de salud.

Y al parecer arreciaran en los próximos días.

Las concentraciones convocadas van de más a menos. Muestran además ausencias peligrosas porque muchos de esos ausentes sueñan con la gobernación y las principales alcaldías.

Mención aparte merece la presencia valiente de José Luis Pirela del Comando de María Corina, quien hace lo que todo líder con aspiraciones políticas debe hacer: PRESENTARSE.

Otros se resguardan. Temen. Hasta me dicen que muchos partieron al exterior, esperando que María Corina triunfe para aparecer como salvadores.

¿Y le piden al pueblo que participe? No hay moral.

La gran pregunta que se hacen muchos: ¿Qué hará Manuel Rosales?

La guerra en su contra sigue igualita. No obstante las muestras que ha dado sus detractores de Primero Justicia, Vente y Voluntad Popular insisten en desprestigiarlo y al parecer este esfuerzo, en medio de semejante crisis lo decepciona.

A pesar de las voces en contra, su liderazgo levemente afectado está muy por encima de cualquier otro y los números lo indican.

Errores ha cometido muchos y que político está libre de pecado.

Su gran falla es carecer de auténticos líderes a su alrededor y cerrarse a un grupo que no es capaz de enfrentarlo y hacerlo entender las fallas.

No obstante no lo veo como político “bajando la santamaría”.

La gravedad es extrema porque después de él, dentro y fuera de Un Nuevo Tiempo no hay una figura con su fuerza y capacidad.

El no tan joven Juan Pablo Guanipa primero debe fortalecer sus piernas para que no se desmaye como lo hizo en Caracas donde el calor es diez veces menor al del Zulia y peor el “yeyo” que le dió a Gustavo Ruiz y eso que era prácticamente de noche.

Si María Corina persiste en su tesis vía Guaidó, ninguno de su equipo será candidato. ¿Y entonces?

Desolador panorama.

El que no reconozca al chavismo no será simplemente sacado del gobierno, sino que también puede ir preso y perder todas sus propiedades y bienes.

Los alcaldes de La Rita y de Cabimas siguen sin aparecer.

El alcalde de Maracaibo, sigue callado en el tema de Maduro y continúa en su labor de gestión. Me informan que uno de sus directores principales, “el alcaldito” opera desde Bogotá, de donde no ha regresado.

El Contralor Municipal prepara un grueso expediente. Igual lo hace la de San Francisco con respecto a Gustavo Fernández.

Para terminar no le doy gracias a CORPOELECT por resolver el problema de la señora Bertha una mujer de la tercera edad, con problemas del corazón y diabetes, que después de padecer casi dos años sin servicio eléctrico en su casa en San Jacinto por falta de un cable, según ellos muy costoso, resolvieron el problema.

Se me acabó el papel…

Seguimos en vivo de lunes a viernes CaigaQuienCaiga Sin Censura por youtube, Instagram, X, Facebook y Tiktok.

Síganme en redes como @ Angelmonagas