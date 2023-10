(05 de octubre del 2023. El Venezolano).- La polémica en torno al beso entre Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, y la futbolista Jenni Hermoso no termina, ya que en días pasado se filtró una declaración de Rubiales sobre lo que pasó en la final del Mundial Femenil.

«Ganamos un Mundial, hay muestras de afecto, no es que alguien haya llevado a una oficina a alguien a escondidas a darle un beso por la fuerza», se escucha en un audio difundido por El Español.

Posteriormente, el ex máximo dirigente del futbol español aseguró que no tiene que pedir perdón y reveló que la jugadora, campeona del mundo, «agarró donde pudo».

“¿Cómo le voy a pedir perdón si estábamos los dos supercontentos? Ella me agarró de donde pudo, yo la agarro también y no hay más. Dos o tres minutos después me cogieron entre todas y me tiraron para arriba”.

Todo esto fue parte de lo que Luis Rubiales testificó ante el juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, quien lo citó el 15 de septiembre, según el medio citado.

🔴 EL ESPAÑOL accede en exclusiva a la declaración del expresidente de la RFEF en la Audiencia Nacional.



🗣️ "Sucedió tan natural como cuando te toca la Lotería o se acaba la guerra de Ucrania o ganas un Mundial" pic.twitter.com/7vK2mxahWm — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 4, 2023