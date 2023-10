(05 de octubre del 2023. El Venezolano).- Mientras Donald Trump se esfuerza por defender su imperio empresarial en los tribunales, el expresidente sufre un nuevo revés: su salida de la lista Forbes de los 400 estadounidenses más ricos.

El patrimonio neto de Trump cayó un 19%, o US$ 600 millones, hasta un total estimado de US$ 2.600 millones. Esto lo deja a US$ 300 millones del umbral de Forbes en el momento de la publicación de la lista este martes, reseñó CNN.

Esto significa que, por segunda vez en tres años, Trump no entró en la clasificación anual, con la que parece obsesionado desde hace tiempo y por la que incluso ha sido acusado de estafar en el pasado.

A diferencia de las fortunas constantes o crecientes de los líderes de Forbes 400, Elon Musk, Jeff Bezos y Larry Ellison, el patrimonio neto de Trump sufrió un golpe de dos dígitos. Esto se produce mientras se enfrenta a crecientes facturas legales para luchar contra cargos civiles y penales, incluyendo un juicio por fraude civil en curso en Nueva York y múltiples juicios programados para el próximo año.

La caída del patrimonio neto de Trump se debió a dos factores fundamentales: tanto su plataforma de medios sociales como sus edificios de oficinas han perdido valor, según Forbes.