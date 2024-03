(06 de marzo del 2024. El Venezolano).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, informó este martes a través de la red social X que se está preparando para el discurso anual del estado de la Unión, en el que ofrecerá un balance al Congreso sobre la situación del país.

Junto con el anuncio, el mandatario compartió una foto en la que se le ve sosteniendo un documento con las notas y comentarios finales sobre los que se basarán sus palabras de este jueves 7 de marzo.

La instantánea ya cuenta con cerca de 3,4 millones de visualizaciones y dio pie a que algunos internautas la utilizaran para burlarse de Biden, quien viene enfrentando duras críticas por su gestión y ha generado dudas entre la población estadounidense sobre su capacidad para cumplir sus funciones.

“Limítate a leer el teleprónter, no te lo vayas a hacer en los pantalones, no olfatees a nadie, tú eres Joe Biden, no habrá helado para ti si arruinas esto”, se lee en una imagen compartida por un usuario, refiriéndose a que, a menudo, el presidente se ve envuelto en situaciones incómodas y se confunde en eventos públicos.

Otra persona también se ofreció a “arreglar” los puntos claves de lo que deberá recordar Biden durante su alocución. “Tu nombre es Joe Biden. Eres el presidente de Estados Unidos”, escribió.

En otro meme, también le recomendaron a Biden no olvidar quién es y en qué año estamos. “La preparación es muy importante”, bromearon.

Hubo quien reemplazó su guion con una cartilla de ‘Ejercicios cerebrales para mayores’.

Algunos internautas se limitaron a reemplazar el contenido del discurso por graciosas imágenes.

State of the Union prep.



Get ready, folks. pic.twitter.com/fbKfLiI1FQ — President Biden (@POTUS) March 5, 2024