(06 de marzo del 2024. El Venezolano).- Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur, ha anunciado su retirada de la carrera presidencial por el Partido Republicano.

“Ha llegado el momento de suspender mi campaña. Dije que quería que las voces de los estadounidenses fueran escuchadas. Ya lo he hecho. No me arrepiento de nada”, declaró Haley durante una intervención en la ciudad de Charleston, en Carolina del Sur.

En el marco del discurso, Haley no expresó su respaldo a su rival del mismo partido, Donald Trump. “Ahora le toca a Donald Trump ganarse los votos de quienes en nuestro partido y fuera de él no le apoyaron. Y espero que lo haga”, afirmó.

Tras la salida de Haley de la carrera presidencial, Trump se convierte en el principal candidato para la nominación presidencial del Partido Republicano.

Dos primarias ganadas

Previamente, la política perdió las primarias en numerosos estados. En Nevada incluso recibió menos votos que la opción “ninguno de estos candidatos”, tras lo cual denunció que esas elecciones fueron manipuladas.

Haley logró hacerse con la victoria en dos primarias. El pasado domingo, ganó el caucus de nominación presidencial del Partido Republicano celebrado en Washington D.C. En el marco del denominado supermartes, celebrado este 5 de marzo, la ahora ex precandidata republicana obtuvo la victoria en el estado de Vermont.

Tras su derrota el 25 de febrero en Carolina del Sur, donde fue gobernadora durante seis años, Haley declaró que seguiría en la carrera de las primarias, asegurando que cumpliría su promesa de permanecer en liza hasta el supermartes.

En este contexto, se reportó que ese fracaso provocó que la organización Americans For Prosperity Action (AFP Action), apoyada por el multimillonario Charles Koch, retirara su financiación a la campaña electoral de Haley.

