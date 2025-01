(29 de enero del 2025. El Venezolano).- Disney Branded Television anunció la “Película de Navidad de los Jonas Brothers” (título provisional), una comedia navideña de 20th Television que está programada para estrenarse durante la temporada navideña de 2025 en Disney+. En la película, Kevin Jonas, Joe Jonas y Nick Jonas enfrentan una serie de obstáculos crecientes mientras luchan por llegar de Londres a Nueva York a tiempo para pasar la Navidad con sus familias. Los Jonas Brothers también se desempeñan como productores, indica Hoy.com.

Isaac Aptaker y Elizabeth Berger (“I Want You Back”, “This Is Us”, “Love, Simon”) se desempeñan como escritores y productores. Kevin Jonas, Joe Jonas y Nick Jonas son productores, junto con Adam Fishbach, Spencer Berman y Scott Morgan. La ganadora del EmmyⓇ y del OscarⓇ, Jessica Yu (“Quiz Lady”, “This Is Us”), está dirigiendo, y el nominado al GRAMMYⓇ, Justin Tranter, es el productor musical ejecutivo, escribiendo las canciones originales. La película es producida por 20th Television, una parte de Disney Television Studios.

