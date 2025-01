(29 de enero del 2025. El Venezolano).- En vista de una cantidad incontable de mensajes de amigos de muchos años, me veo precisado a aclarar el contenido de un mensaje por mi escrito ayer en X e Instagram. Lo primero que quiero decir es que yo no llamé a votar para las elecciones convocadas en abril de 2025 para gobernadores y diputados nacionales. Tal vez se interpretó de esa manera. Dije lo siguiente: «Esta serían las elecciones más fáciles de ganar por el rechazo a Maduro», tal vez faltó decir si tales elecciones se hicieran en condiciones medianamente competitivas.

Por: José Guerra

Digo de una vez que Edmundo ganó la elección presidencial del 28 de julio de 2024 y que hubo un fraude masivo. Vamos a estar claro; comenzando por Maduro y el Alto Mando Militar, liderado por el Mayor General Padrino López, saben que Maduró perdió esa elección. Y lo sabe todo el PSUV y lo que queda de él, un partido cuyo apoyo popular se está evaporando.

Anuncios

En este oficio uno debe estar dispuesto a pasar de recibir reconocimientos a insultos y agresiones, unas espontáneas, otras orquestadas. Desde el día 4 febrero de 1992 me opuse a la sedición y le advertí a mis mejores amigos encandilados con el fenómeno Hugo Chávez, el grave error que estaban cometiendo al incorporarse a esa aventura que nos trajo a Maduro y a un grupo de personas resentidas al poder.

He aprendido con la vida a valorar el liderazgo colectivo, no al líder único, que la política es una rueda y también a no hablar para complacer peticiones sino con lo que uno cree que es la verdad y lo correcto, así sea un incomprendido.

Apreció que el gobierno está haciendo todo para cancelar la vía electoral porque sabe que allí no la gana. Eso explica la forma cómo se convocan a las elecciones y los obstáculos que coloca. Así, si bien estas serían las elecciones más fáciles de ganar, son las más difíciles para participar, porque el gobierno va a hacer todo lo posible para ello. De esta manera, la salida que se le viene a uno a la mente es la obvia: no participar porque no hay condiciones y ello no deja de ser cierto, además está la victoria del 28 de julio, todavía impaga. ¿pero es que se puede esperar condiciones de un régimen al cual se ha caracterizado como dictadura? y que además hizo lo que hizo el 28J y luego el 29 y 30 de julio con más de 26 asesinados y 2.000 detenidos.

El humor social y el duelo del pueblo por el robo del 28J no favorece la participación electoral. En concreto, la pregunta es qué sigue con la no participación, ¿una abstención activa o pasiva? El año 2025 no participamos y ya sabremos lo que sucedió, el 2017 y 2018 no participamos y luego en 2021 a última hora lo hicimos y ello abrió la puerta para la victoria de 2024. Con la abstención nunca nos ha ido bien, pero habiendo ganado no hemos concretado esas victorias. De allí el dilema y hoy los tiempos son distintos y más difíciles. Humildemente invito a pensar bien lo que hagamos. Como militante disciplinado de un partido espero la decisión que éste adopte luego del debate correspondiente, la cual acataré.