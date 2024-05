(31 de mayo del 2024. El Venezolano).- Lenny Kravitz todavía tiene los pantalones de cuero puestos.

En una entrevista publicada recientemente con The Guardian, Kravitz habló sobre cómo fue descubrir que su padre estaba teniendo una aventura, una historia contada en su autobiografía de 2020. Su padre, contó, le dijo que él también terminaría engañando a su cónyuge.

“Él tuvo razón. Después del matrimonio (con la actriz Lisa Bonet), me volví más como él”, dijo Kravitz a The Guardian. “Me estaba convirtiendo en un mujeriego”.

El cantante y guitarrista ganador del Grammy se divorció de Bonet en 1993 y habló sobre cómo se sentía acerca de sus infidelidades.

“No me gustó. No quería ser ese tipo de hombre”, dijo. “Así que tuve que abordar eso y me llevó años”.

Eso significaba “asumir la responsabilidad”, dijo, y añadió que tenía que tener “disciplina” y no dejar que “sus propios deseos se hicieran cargo”.

Kravitz dijo que no ha tenido una relación seria en nueve años. Luego, el periodista preguntó si Kravitz estaba siendo sincero cuando afirmó anteriormente que quería ser célibe hasta que encontrara a la persona adecuada. Kravitz confirmó su postura, reseñó CNN