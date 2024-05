Caiga Quien Caiga

A 58 días del proceso de elecciones presidenciales, muchos son los escenarios y hasta especulaciones, por lo que se vislumbra, sea una batalla campal: Entre la mayoría un 70% que quiere ponerle fin a 25 años y un 18 a 20%% que quiere seguir al lado de Nicolás. El resto, manifiesta no saber, no le preocupa, en fin.

Numéricamente todo está claro.

No hay estudio de opinión serio que ubique a Nicolás Maduro con alguna posibilidad. La mayoría de las que piensan distinto son desconocidas y otras manejadas como pagos de una nómina mayor de abultadas cantidades en billetes verdes.

No niego que también dentro de la oposición existen muchas que forman parte de la maquinaría publicitaria y ellas con una vieja agenda telefónica se dedican a repetir lo de otras, como propio y quizá su error es que lo hacen casi mensual y no hay como justificar tal esfuerzo por lo costoso y difícil de la situación en Venezuela. Al que le quede la camisa que se la ponga.

Cifras en bruto. Muy positivas. Maduro 18%. Edmundo 36% a 38%.

Sigue habiendo un alto porcentaje de no sabe (16%). Pero redistribuido llevaría a Edmundo a 46% 48%. Maduro a 23% máximo.

Siempre recordando que no es visible el comportamiento de pequeñas poblaciones, donde el rechazo a Maduro (76%) supera al desconocimiento sobre Edmundo (47%).

Faltan menos de dos meses. En prospectiva es imposible que Maduro logre un 30%.

Es allí donde el asunto se torna interesante.

Cuesta aceptar que después de 25 años, este sistema se retire de la escena mediante un proceso electoral.

No ha sido ni será fácil.

El desespero, la agonía de observar cómo el barco naufraga puede conducir a cometer errores, atropellos y mucho peor si la oposición confía y cree que haciendo giras y shows mediáticos va a afectar lo que gobierna en Venezuela.

Insisto, reitero y ratifico que no se puede subestimar al enemigo y menos este que es mortal.

Aún tiene un abanico de jugadas, escenarios, producto de sus Cuartos de Guerra que nunca en 25 años han detenido su trabajo.

Sobre todo que aunque a muchos les parezca un cuento, una fábula, el ganador lo definen USA-CUBA comenzando el mes de Julio.

El problema es que hay quienes desearían que no forme parte de la transición (si es que se concreta).

Maria Corina sigue insistiendo en la Asamblea Nacional Constituyente para habilitarla y luego de un año sacar a Edmundo en un proceso de renovación de los poderes públicos. Como hizo Chávez en el 2.000.

Movimiento a mi juicio, propio de quien ha sido el huracán emocional de este proceso.

Siendo ella candidata. Porque vicepresidenta no puede ser. Aún con el chavismo presente, nada la detendría.

Lo doloroso es que al final no es decisión de Maduro. Es de los cubanos.

Maduro no está preparado para un Fujimorazo. Ni fujimori lo estaba

Ni Maria Corina lo está. Ni Edmundo es consciente.

¿Entonces?

Las tensiones en la FANB son fuertes. Ya ni lo del Esequibo logra distraer la atención.

Maduro habló de eso esta semana.

“¿Ustedes quieren que se acabe la época de oro que hemos vivido de la unión cívico-militar perfecta que tenemos?”, afirmó.

Como siempre, van a inventar un golpe militar antes del 28/7 para agarrar unos tontos y crear amenaza sobre los uniformados.

En el fondo ¿Ustedes creen que eso va a pasar?

Lo del golpe y magnicidio lo anuncié y he comentado bastante como posibles escenarios, dependiendo de lo que decida la “isla de la felicidad”.

La desaparición de Maduro entronizaría a los Rodriguez. Que negocian como otros, tras bastidores.

Es importante imponer a Edmundo González Urrutia.

Y abrir de una vez por todas la negociación con Diosdado.

Pues la campaña es Diosdado vs Maria Corina.

Curiosamente, eso sí bien entendido, ninguno de los dos es candidato.

Maria Corina está plegada. Diosdado sigue impulsando su imagen para darle más valor, a la hora de una negociación. Más el final de este ciclo fatídico de Maduro.

De comunismo cubano. Donde se enriquecen una clase privilegiada y la gente lo ha perdido todo.

Entiendan algo: Cualquiera sea el resultado, no será lo determinante. No importa si se roban las elecciones. Están en su etapa final y un milagro, a todo evento, sería su salvación.

Para ello hay que estar en paz con Dios y dudo que ellos lo estén.

En los círculos políticos del norte

Ayer tuve una conversación con un grupo de amigos diplomáticos, vía zoom, incluido un representante de este país donde resido.

Todos piensan que no existe la posibilidad real de que Maduro gane las elecciones.

Para ellos no importa si Maduro se “roba” las elecciones. A diferencia de cuando lo hizo con el resultado a Capriles (el Jovito Villalba de los nuevos tiempos), aquí la diferencia (al menos de 20% al día de hoy) va a ocasionar un quiebre definitivo en la gobernabilidad.

Si opta por quedarse en contra de la voluntad popular, su gobierno va a implosionar.

Y no estoy hablando de la ONU, OEA, UE, etcétera.

Más de los cubanos

Hay unas actitudes extrañas en los cubanos que se reunieron con los enviados de EEUU. Los isleños mostraron preocupación de que Cilia Flores pueda imponer el resultado ficticio en el CNE.

El contraargumento los puso pálidos: “no habrá contención en los esfuerzos por instaurar la democracia real en Cuba de inmediato”. ‎

Raúl no ha estado muy bien de salud recientemente. El pronóstico no es favorable. El castrismo llega a su fin. Si no entregan Venezuela, los dos regímenes podrían caer al mismo tiempo.

Nos sorprendió la medida de beneficio de la OFAC hacía el sector “privado” de Cuba. Eso habla bien del arreglo, porque es evidente que a través de allí, los “castristas” filtraran sus fortunas en los Estados Unidos, que es donde les gusta a los comunistas disfrutarlas.

En Rusia se valora con fuerza el hecho de que Maduro no va a asumir el mandato en enero de 2025.

El Madurismo busca una sentencia del TSJ que tras la elecciones fraudulentas, reconozca la continuidad del gobierno, autorizando que se entienda renovado el mandato de inmediato, sin esperar al 2025. Una posibilidad muy remota si no se impone el 28 de Julio.

Hay algo que las personas no conocen sobre los pactos políticos de alto nivel.

Crimea es de Rusia (y así lo asume Estados Unidos). Cuba dejará de ser Castrista cuando muera Raúl. Y Venezuela desde hace 12 años es Madurista. Dejó de ser chavista cuando Chávez murió.

Uno de los grandes problemas es la convicción que tiene la oposición de que son 25 años. Cuando solo son 12.

Es como esa gente que está de luto permanente, pero que todavía está en fase de negación.

En Estados Unidos no lo ven de este modo.. Por eso los corruptos de Chávez campean a sus anchas. Ejemplo Rafael Ramírez, el que estuvo en PDVSA.

Los más grandes ladrones y estafadores de la época de Chávez se han venido saliendo con la suya.

Tú los ves disfrutando la dolce vita. Sin aspavientos. El que menos se fue, lo hizo con 2 millones de dólares.

Los de Maduro posiblemente lograrán lo mismo.

Aparecen nuevos escenarios:

Además de la simulación de un “magnicidio y golpe de estado” contra Nicolás, se suman otros:

Es muy probable que anulen la tarjeta de la “manito”, que simboliza la unidad. Con las implicaciones jurídicas que eso trae, posiblemente la oposición quedará sin candidato. Si la medida por extensión se lleva la de UNT y MPV, sería el final de la vía democrática.

Otros argumentan que simplemente afectará a Edmundo y la tarjeta de la MUD.

AL CIERRE

El desespero de Nicolás es enorme. Quiere combatir las causas y no los efectos. El “Petit Comité” chavista ha planteado revisar:

En primer lugar, atentar contra la vida de MCM y culpar a sectores de la oposición, para crear más división y dispersión. Muchos se molestan cuando alertó de esto.

Incluso una fuente militar, cercana a uno de los referidos a través de otros personajes me informan de la búsqueda del personal idóneo para esa tarea.

Lo otro es ordenar su detención y que tenga casa por cárcel. De esta manera el régimen no tendrá “motivadores” alerta y ejerciendo acciones ante los movimientos que ellos planean o en el mejor de los casos estudian.

La certeza que le doy a esta información es válida pues a través de sus “influencers” no se cansan de mostrar denuncias y presuntas pruebas contra MCM, donde ella presuntamente llama a la invasión militar, entre otras.

También se inclinan en los sectores políticos por la “suspensión de elecciones”.

Esto no lo veo factible, aunque aquí puede pasar cualquier cosa, lo que ocurre es que me parece muy evidente ante la comunidad internacional, que igual es contraria y conocedora de lo que ocurre en Venezuela.

RISA me causan los ingenuos que creen en el espíritu democrático de Lula y Petro con la propuesta supuestamente entregada. Este último es acusado de promover un golpe de Estado en Colombia apoyado por la Farc y el ELN.

Eso puede suceder si es una orden de EEUU, dentro de un arreglo.

Es que en Venezuela el voto es impulsado fundamentalmente como castigo, como rabia, por el fracaso de estos 25 años. El retroceso en todos los órdenes es una bofetada por todos los ingresos que han manejado.

No podemos confundir liderazgo con rechazo.

LA GRAN DUDA

Edmundo González no tengo dudas que está ganando, empero eso no significa que Maduro está perdiendo.

Si se impone la tesis de la sobrevivencia y Maduro juega al fraude, ¿Qué hará la gente?

¿Saldrá a protestar? ¿María Corina llamará a las calles?

Es allí donde los precedentes juegan un papel vital.

Capriles no tuvo los “guaramos”. A López le faltaron y Guaidó se entregó.

Cae uno caen todos

QUÉ DIFERENCIA lo que ocurre en Perú con lo sucedido en Venezuela.

En Perú la crisis política no afecta lo económico y vemos como la construcción, ya casi para inaugurar, del Puerto de Chancay costó menos de 4 mil millones de dólares. ¿Pregunten ustedes cuánto se ha llevado el Puente Nigale y no se ha pegado un miserable bloque? ¿Cuánto ha desaparecido el sistema eléctrico? y miles de casos más, por ejemplo, el ferrocarril que llegaba a Lara, todavía los “durmientes” preguntan por el ex ministro y ex diputado y el dinero (dólares) que no aparece.

IMPECABLE la editorial de Carlos Alaimo de Versión Final, el portal del occidente, donde narra la intervención de Hausmann y muchos que ahora se quieren salvar de sus culpas y responsabilidades.

Del sector político chavista, madurista y de oposición. Marcel Granier pretende disfrazar todo el daño que hizo y que le puso alfombra roja a Chávez con la novela “Por estas Calles”. El caso Monómeros, corrupción evidente donde no han respondido López, Guaidó, entre otros.

DE NUEVO los líderes políticos desestimaron la causa de los trabajadores públicos y los jubilados. Igual con el de los presos políticos, recordado recientemente por el candidato Edmundo González Urrutia.

Lo digo por las terribles torturas que sigue recibiendo el Capitán (GN) Sequea Torres, comandante de la operación Gedeón y nadie se ha acercado por lo menos a su madre, para solidarizarse con su causa.

En youtube converse con su hermana. Pueden enterarse a través de este link: https://youtu.be/LMOdIu8VmUE?si=-EIvio63_qC_Y_S-.

Cuidado con lo que opinas sobre el caso de Donald Trump. ¿Por qué decimos esto? Simple. Maduro y todo el comunismo mundial ha condenado el sistema de justicia de los Estados Unidos.Igual postura asumió Trump con el sistema de elecciones en los Estados Unidos. Por ello, debemos pensar antes de opinar para no coincidir peligrosamente con los enemigos de nuestro estilo de vida.

REGIONES

Estado Monagas

El juego se termina con el out número 27,nunca termina el juego con 15 out, pero el juego puede ser suspendido, sin importar quien vaya ganando.

Hay mucho triunfalismo, dicen que ya todo está ganado, se olvidan que el Chavismo también está jugando, y en vez de consolidar el trabajo se están dedicando a promocionarse como candidato a gobernador, alcalde, diputados, concejales.

Recuerden que el triunfalismo es enemigo del triunfó y tengan pendiente que el juego se termina con el out 27, antes no.

De los alcaldes chavista donde se observa mayor actividad por la candidatura de Maduro es el alcalde del municipio Cedeño, Caicara de Maturín, los demás parecen jarrones Chinos.

Estado ZULIA

La oposición sigue dividida y el chavismo sigue dormido en la región de mayor votación en el país.

INSISTEN FUENTES CHAVISTAS: En anunciar la detención del General Reverol, una de las manos derechas de Tareck El Aissami, hoy en desgracia.

Un General que ni como militar, ni como gerente, ha dado la talla pero si muy bueno para las relaciones públicas.

Su fracaso al frente de CORPOELECT y de Corpozulia, habla mucho de lo que sería su presunta gestión.

Otras denuncias aparte de las referidas a Tareck El Aissami, se procesan en su contra.

Presuntamente las órdenes vienen y se ejecutarán directamente desde Caracas, por la policía anti-corrupción.

El chavismo no tiene de otra que jugarse a Omar Prieto de nuevo en San Francisco y Luis Caldera “arde en rabia”, pues ha tenido otros planes, al igual que la legisladora Angela Fernández, quien también se le “alzó” a Prieto.

¿Por qué el bajo perfil de Willy Casanova? Lo bajaron estrepitosamente y el chavismo en Maracaibo literalmente desapareció.

OPOSICIÓN



Una pregunta se hace la sociedad zuliana ¿Cuándo entenderá Iraida y los legisladores zulianos que ellos están allí no para hacer uso del instagram, del facebook, del x ni para hacer de estrellas de radio, de tv o youtube sino para ser la voz de la gente que muere por el problema eléctrico u otras situaciones?

¿Qué su compromiso no es con Juan Pablo Guanipa ni con Manuel Rosales, o con el PSUV, sino con los electores?

Es el peor CLEZ de la historia, incluida la antigua Asamblea Legislativa.

BUENA RESPUESTA dió el alcalde de San Francisco Gustavo Fernández, a los promotores de protestas en su contra. La incorporación de unidades compactadoras viene a coadyuvar en el gravísimo problema de la basura.

El problema es que Gustavo Fernández no ha encontrado el hombre que atienda bien este asunto. Ha cometido muchos errores en algunos nombres y no doy ninguno, porque entonces viene y lo ratifica. ¿Amigo o enemigo? pregunto yo.

RAFAEL RAMÍREZ se ha vuelto “pepepantalla”. Los problemas solo los ha solucionado en vídeos, en coberturas de sus anclas, en publicidad, en la calle la ciudad es un desastre, a menos que te desplaces en ocho (8) camionetas blindadas, “full” de guardaespaldas y residas en el edificio más costoso de la ciudad.

Ramírez aspira a ser de nuevo candidato y le hace “caritas” a Rosales, aunque todos sabemos por donde “cojea” la mesa. Mucho más ahora que TOMÁS GUANIPA se arregló con el gobierno nacional, lo habilitaron de nuevo y como premio maneja con una empresa relacionada con Cilia Flores el problema de la basura marabina, que tampoco resuelve.

Y cuando llueve nos percatamos del desastre de la ciudad…

LAGUNILLAS presenta uno de los gobiernos municipales más cuestionados, dicho no por los chavistas sino por el jefe de campaña del municipio de la gente de Vente Gustavo Bracho.

Cheo Mosquera comenzó su desastre con el director de ambiente, a quién quitó por ser puesto preso en San Francisco por presunta extorsión.

Soylo Colina (no tiene tocayo) lo “botó” por una estafa en los registros civiles.

El Director General luego de una aparición en redes, estuvo oculto dos (2) meses en Colombia.

FELICITO el trabajo que hace el Concejal de Maracaibo Juan Urdaneta en las parroquias de Maracaibo, fortaleciendo la parte social tan olvidada. Debe seguir adelante y dejarle a tiempo su juicio.

MANUEL ROSALES sigue como el hombre del diente roto reflexionando. Pensando. Entre traiciones del pasado y promesas del futuro. Debe revisarse.

Muchos le quedaron mal y hoy están en su contra: Leopoldo López, Dimartino, Delsa Solorzano, Enrique Márquez, Pablo Pérez, Eliseo Fermín, Javier Muñoz, Juan Carlos Fernández, Gustavo Ruiz que hasta le cargaba el maletín y pare usted de contar.

Creo que la culpa no es del “loco” sino de quien le dio el “garrote”.

Manuel Rosales sigue siendo el líder del Zulia. Eso es indiscutible pero debe dejar un sucesor y mucho peor, debe fomentarlo, hacerlo aparecer y en algunos casos, perdonar y rescatar.

Su aparición fomentando la candidatura de Edmundo González, sorprendió a sus enemigos por la receptividad que tuvo. Nadie conoce mejor al zuliano.

Se me acabó el papel…

