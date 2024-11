(07 de noviembre del 2024. El Venezolano).- Los expresidentes de Estados Unidos Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton felicitaron el miércoles a Donald Trump, quien se convertirá en el presidente número 47 a partir del 20 de enero, por el triunfo alcanzado en las urnas en la jornada electoral del 5 de noviembre.

Trump es también el presidente número 45 del país e iniciará su segundo mandato como el mandatario electo con mayor edad, ya que superó al actual mandatario Joe Biden.

El mensaje del expresidente Bill Clinton fue compartido por su esposa, Hillary Clinton, exsecretaria de Estado y excandidata presidencial por el Partido Demócrata, quien perdió la contienda en 2016 con Trump.

El expresidente Obama (2009-2017) hizo un reconocimiento a la fórmula demócrata de Kamala Harris y Tim Walz, así como a todo el personal que los apoyo en la contienda, y afirmó sentirse muy orgulloso de ellos, reseñó Telemundo 51.

«No es el resultado que esperábamos dadas nuestras profundas discrepancias con la candidatura republicana en toda una serie de cuestiones, pero vivir en una democracia consiste en reconocer que nuestro punto de vista no siempre ganará», afirmó.

Según Obama, el progreso exige «buena fe y gracia» hasta con aquellos con los que se discrepa. «Así es como hemos llegado hasta aquí y así es como seguiremos construyendo un país más justo y equitativo, más igualitario y más libre», subrayó.

También lamentó en los últimos años hay condiciones que han creado «vientos en contra para los gobernantes demócratas de todo el mundo» y Estados Unidos no es inmune a ellos.

«Estos problemas tienen solución, pero solo si nos escuchamos unos a otros y respetamos los principios constitucionales y las normas democráticas que han hecho grande a este país», aseguró en un comunicado publicado en sus redes sociales poco después de que la vicepresidenta Harris compareciera en la Universidad de Howard, de Washington, tras asumir su derrota.

Here's our statement on the results of the 2024 presidential election: pic.twitter.com/lDkNVQDvMn