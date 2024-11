(07 de noviembre del 2024. El Venezolano).- Vivian Jenna Wilson, la hija transgénero del multimillonario estadounidense Elon Musk, escribió en sus redes sociales que no descarta abandonar EE.UU. tras la victoria del republicano Donald Trump, debido a que considera críticas las políticas pro-LGBTQ* en el país.

«Lo he pensado desde hace tiempo, pero ayer lo confirmé. No veo mi futuro en Estados Unidos», expresó Vivian el miércoles, después de que quedara claro que Trump había ganado las elecciones al obtener más de 270 votos electorales. «Incluso si solo está en el cargo durante 4 años, incluso si las regulaciones antitrans mágicamente no se implementan, las personas que votaron voluntariamente para aprobar esto no se irán a ninguna parte en el futuro cercano», agregó.

Elon Musk comparte la posición de Trump en muchos aspectos. En una entrevista, afirmó que uno de sus hijos, refiriéndose a Vivian, fue figurativamente «asesinado» por «el virus de la mente ‘woke'» después de que le engañaran para que diera su consentimiento para que el menor empezara a tomar bloqueadores de pubertad. «Me engañaron para hacer esto y no me explicaron que los bloqueadores de pubertad son solo medicamentos de esterilización», indicó.

Anuncios

Durante su campaña electoral, el equipo de Donald Trump en repetidas ocasiones afirmó que acabará con la atención que se brinda a transexuales en prisiones y cárceles para realizar tratamientos de transición de género, restringirá la participación de atletas transgénero en deportes femeninos, entre otras cosas.