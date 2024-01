La fe puede ser una fuerza poderosa que puede unir a las personas y movilizar cambios sociales significativos. Sin embargo, el impacto de la fe en el cambio de un gobierno específico depende de varios factores, como el contexto histórico y cultural, la naturaleza del sistema político y la participación de los líderes religiosos en el proceso político.

En algunos casos, la fe ha desempeñado un papel importante en la resistencia contra regímenes opresivos y en la promoción de valores democráticos. Por ejemplo, durante el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos, líderes religiosos como Martin Luther King Jr. utilizaron el lenguaje espiritual y la moralidad para inspirar a la gente a luchar por la justicia y la igualdad.

Sin embargo, el impacto de la fe en el cambio de un gobierno también puede ser complejo y depende de cómo se entiende y se utiliza la fe en el contexto político.

En algunos casos, la fe puede ser utilizada para justificar acciones opresivas o para promover divisiones entre grupos.

En resumen, la fe puede ser un factor importante en el cambio de un gobierno, pero su impacto depende de cómo se entiende y se utiliza en el contexto específico. En Nicaragua el mayor enemigo del régimen de Ortega es la Iglesia Católica.

Necesitamos en Venezuela mucha fe.

Es prácticamente una de las pocas armas con que contamos los venezolanos para enfrentar un sistema, atornillado hace 25 años.

De hecho eso que llaman “comunidad internacional”, no es que nos abandonó. No. Es que hay realidades más importantes que otras y la nuestra para el exterior ha bajado mucho los decibeles.

En los Estados Unidos el tema Venezuela, en lo cotidiano no existe. No somos centros de atracción.

¿Por qué?

Hay muchas explicaciones.

Una de ellas es el propio pueblo que “ingenuamente” ha apoyado a quienes lo han defraudado y utilizado, entre otras consideraciones.

Eso que llaman “comunidad internacional” se resume en el interés, por motivos variados de Estados Unidos por un lado y por el otro Cuba, como gran beneficiado.

Negociar es la clave. Duro. Difícil. No hay de otra.

El problema no es el hambre, ni la violación de derechos humanos, la censura u otros temas que simplemente son el rostro de una apariencia cruel, trágica.

El tema es económico. Lo que una nación representa para la otra y sus afectaciones.

El chavismo no es atractivo para los Estados Unidos, pues la crisis económica nacional ha iniciado una interminable fila de problemas para la primera potencia mundial.

Chávez y no por su causa sino por una coyuntura, mantuvo a flote las finanzas venezolanas y se daba lujos a la población que hoy reposan en nuestros recuerdos.

La migración era mínima y por motivos distintos a los actuales.

Este tema si interesa al “Tío Sam” por las repercusiones vigentes en una nación sometida a miles de tropiezos económicos, aumentados gracias al incesante ingreso de grupos de ciudadanos, fundamentalmente de Venezuela, sin obviar Haití, Nicaragua y Cuba, por mencionar cuatro.

No es una migración como la de tiempos pasados, que también ocasionó problemas, con la diferencia de que eran necesarios y fortalecieron una nación necesitada de ayuda humana.

Huían de la guerra, de la persecución, no del hambre.

Buscaron guarecerse de las injusticias nazi, bolchequive, comunismo, fascismo, castrismo, entre otros.

La migración actual proviene de una minoría, fundamentalmente de una clase que ellos mismos crearon: resentidos, flojos, que pretenden que el país se adapte a ellos y no al revés, afectando a los que emigran llenos de valores, de fuerzas, de moral.

Lo vemos por ejemplo con los cubanos.

No es igual la actual llegada que la de 1958-1960 cuando se impuso Fidel.

Similar a los venezolanos que siguieron a Chávez, que lo adoraron porque fueron cautivados por sus discursos y hoy se van de un país donde el Clap es de comida podrida, la salud, el trabajo, la calidad de vida es un sueño inalcanzable.

Huyen de un país donde la inseguridad es el orden del día y el hampa manda.

Lo peor es que el tema migratorio puede en conjunto con el tema económico, hacer perder a un candidato, a un partido en ejercicio del poder, como los demócratas.

Que Estados Unidos quiera resolver el tema Venezuela porque afecta sus negocios, como por ejemplo el petróleo, la seguridad, no es criticable. Así deben pensar todas las naciones.

Para el año 2060 según muchos analistas, la población latina al ritmo actual será mayoría en los Estados Unidos y esto evidentemente inquieta anticipadamente a muchos sectores.

Quizá por eso el discurso del número 1 en las encuestas para ganar las elecciones primarias y las externas como Donald Trump, radica en la anti-inmigración.

Un período más del chavismo-madurismo en el poder, significa mayor incertidumbre y mayor migración.

El último en salir que apague la luz.

Yo tengo la fe suficiente para creer que incluso desde sectores internos de la izquierda y del chavismo, eso no sucederá. Tengo que creerlo. No tengo de otra. Confiar en que las negociaciones preparan las elecciones y si estas se producen no hay manera de que el país no cambie.

No es un milagro el que pedimos. Es tener fe. Creer y hacer que pase.

Al Padre Celestial oramos para que toque el corazón de las grandes mayorías.

De todas maneras se hará su voluntad y él sabe lo que necesitas para romper las cadenas de esta lucha, que como bien lo dice María Corina, es del Bien contra el Mal.

Cae uno caen todos

Lo de Citgo, según muchos especialistas en la materia, priva a la nación de un bien importante, cayendo la responsabilidad en la gestión de Maduro y la mayor parte en lo ocurrido financieramente durante el “interinato” de Guaidó.

Algunas defensas de sus beneficiarios, como es el caso de Orlando Viera, caen en el ridículo de querer justificar lo que las evidencias contradicen.

El economista Phd Francisco Rodríguez explica magistralmente lo sentenciado en la Corte de Delaware.

Los Problemas de Unidad siguen vigentes en varias regiones de Venezuela, lo sucedido en el consejo legislativo de Margarita y en otras localidades, lo evidencian.

Diosdado Cabello, en su desesperación por suplir la candidatura de un Nicolás que lucha por sobrevivir, maniobra para que su hombre de confianza Maikel Moreno regrese a presidir el TSJ.

Los cubanos han decidido esperar el resultado de EEUU para decidir el tema venezolano. Un triunfo de Trump implosiona el plan de la isla.

No obstante hay presiones para acelerar las jugadas.

Nuevamente advertimos el error de la alianza con Leopoldo pues este personaje, confabula con sectores republicanos para achacar toda la crisis venezolana a Biden, metiéndose sin ser llamado a un pleito muy por encima de sus fuerzas e intelecto.

La revelación de los diputados (AN-2015) que formaron parte de la comisión que favoreció a Alex Saab, nos muestra que no son todos los que están ni están todos los que son. }

Muestra otra vez, la participación de Voluntad Popular en alianza con sectores chavistas y de los llamados ”alacranes”.

Únicamente pido a todos los medios, en manos opositoras, que no callen.

El plan Ecuador, es el inicio de la nueva embestida para socavar las fuerzas liberales que intentan emerger. Argentina es el próximo blanco de estos grupos impulsados por la izquierda más rancia de Latinoamérica.

Regiones

Monagas

Tremendo lío el que tiene Voluntad Popular en Monagas. La dirección nacional expulsó a Padilla por indisciplina.

Esto generó la renuncia de la concejal principal de Maturín.

Al legislador Machado le aplicaron un despido indirecto, sacando de la dirección regional del partido, pero como dice el dicho popular entre cielo y tierra no hay nada oculto, desde el norte le entregaron unos dólares a los principales partidos y en Monagas al partido en cuestión le asignaron 60000 dólares aproximadamente para el pago de la estructura partidista. Los niños le quitaron el 20% a los pocos que le pagaron, para repartir entre ellos.

Esto generó la pelea por el botín, trayendo la división del partido.

Y uno se pregunta, ¿Cuál es la diferencia con los rojos rojitos?, será únicamente el color y que Dios nos agarre confesado.

Esta asignación de recursos en dólares también se hizo a los otros partidos, AD Ramos, UNT, Primero Justicia, Causa R,Copei ODCA ,Encuentro, y otros.

Se puede ocultar la mano con la que robas, pero no con la que gasta.

Zulia

Se desataron los demonios.

Lo sucedido en La Cañada de Urdaneta, tras bastidores tiene implicaciones más profundas.

Hay un movimiento de “desunión” en marcha, que no ha cesado desde el 2017, liderado por sectores de Primero Justicia y Voluntad Popular, quienes en las elecciones del 2021 actuaron beneficiados por un pacto que no han agradecido, pues sin el portaaviones de Manuel Rosales ninguno habría ganado. No justifico los errores del partido azul y su líder, al no procurar una generación emergente que fortalezca la política desde el gobierno o desde el partido.

También hay alcaldes como Alenis Guerrero desde Santa Rita que juegan un papel contrario a la oposición, aunque se disfraza como tal.

En el pacto del año pasado, la presidencia sería ejercida este 2024 por la Concejal Lizzi Echeto de UNT. Pues bien, como ella no es “lacaya” ni “servil” del Alcalde en cuestión, este decidió seguir con su titere actual y saboteo la designación que correspondía.

Alenis Guerrero, tiene su propio juego: Con el chavismo, con Vente, con quien le haga falta. Todo se agota y comienza en él.

Quizá por eso Santa Rita luce la peor imágen de los últimos 50 años. Mafias, malos servicios públicos, desempleo, inseguridad, entre otros.

¿Qué hará Alenis Guerrero? ¿Pactará con el voto chavista para tener mayoría? ¿Respetará el pacto acordado, aunque su marioneta niegue su existencia?

Veremos.

Primero Justicia en ese sentido muestra una dirigencia mal liderada pero bien formada y fortalecida políticamente. No así Voluntad Popular cuyos representantes regionales actúan más como franquicia que como movimiento social.

Vente como protagonistas nacionales, en el Zulia deben estar alerta y no dejarse arrastrar por los autores de este movimiento.

Por ejemplo, hay una situación irregular en Vente San Francisco, con un contexto político supremamente complicado en el cual todos deberíamos enfocar la acción política para recuperar la libertad.

La Coordinadora del partido turquesa en esa entidad, alabada por mi en otros casos, privilegia su exacerbada obsesión por ser Alcalde a pesar de ser muy poco conocida y se lanza a una piscina sin agua, convocando de manera unilateral y sin control alguno una “consulta” para ser “electa” en un proceso de “yo con yo” sin comisión electoral, sin reglas, sin lapsos, es decir eso fue una autoproclamación al mejor estilo de Carmona o de Guaidó.

Vente es un partido que esta en fase fundacional y supongo que en su momento llamará a consulta interna para seleccionar sus autoridades.

Esto por supuesto generó un ruido interno innecesario y encendió las alarmas.

La pelea primero es desde dentro y mostrando conductas distintas a las que se señalan en otros.

Lamentable pues se esperan decisiones drásticas para impedir que reine la anarquía. No quiero creer que esa acción vaya en línea con la estrategía de Ratti. Cuidado Johana.

Retomemos el camino y no escojamos veredas.

Lo sucedido en el CLEZ y en el Concejo Municipal de Maracaibo, fue un acuerdo auspiciado por Manuel Rosales y Rafael Ramírez para librarse de obstáculos en la aprobación de presupuestos y recursos, impidiendo al mismo tiempo el ejercicio de la facultad de control, que desde hace tiempo, los “becados” de ambos cuerpos no hacen.

Mañana no critiquen al chavismo si persisten en actuar igual.

Rosales necesita un CLEZ que controle su gobierno, que investigue las denuncias, etc. Igual Rafael Ramírez y su parapléjico gobierno.

El chavismo para colmo de males también carece de legisladores que asuman esta ausencia. Se imponen los arreglos nacionales.

Lo de Lagunillas es para “coger palco”. Me informan que el Alcalde Mosquera estuvo un mes en España, Europa.

La cámara municipal ¿lo aprobó?.

¿Cuál es el juego de este Alcalde? Cómo justificar un mes de ausencia en un municipio asediado por malos servicios públicos, calles rotas, sin electricidad, sin agua y pare usted de contar.

¿Qué le criticamos entonces a la gestión de Leonidas? Estoy seguro que en su período no se ausentó un mes de Ciudad Ojeda.

Quién gobierna en la Col. En Cabimas, no sabemos si tenemos un Alcalde o un “turco” en ejercicio. En La Rita un “gestor” pero a su favor. En Lagunillas, uno que va llegando y ya se va. En Miranda una gestión de tristeza, sin obras que mostrar. En Padilla un Alcalde que más que un administrador municipal parece sacado de la serie Los Sopranos, con la diferencia de que no cree en la Virgen.

Maracaibo

Infelices declaraciones del Alcalde Ramírez de Maracaibo:

“Usted tiene que saber sus límites y lo que esta haciendo, y si no sabe sus límites o no los conoce, no exponga los de los demás porque los policías no hay tantos para cubrir a todo el mundo, pero es que tampoco son niñeros, no pueden salir a responsabilizar a alguien de las cosas que la gente no es capaz de hacer con su conciencia ciudadana”, expresó el alcalde Ramírez ante los periodistas.

Ramírez olvida que aunque suene doloroso, los Alcaldes son conserjes locales, con funciones de modelaje.

Los policías tienen que ser niñeros que enseñen con el ejemplo. Es preferible que sean “niñeros” a ser “marañeros”.

En el caso de la joven muerta en la C1, lo que pocos se atreven a decir:

El joven Guillermo Martínez, no es una mala persona, cierto es pero su conducta omisiva ocasionó una tragedia imborrable. Todas esas familias serán otras a partir de ese hecho.

Guillermo, hijo del dueño de la venta de pollos Yunezca en San Francisco y Mary Pao en Maracaibo, tiene serios problemas de alcohol. Ingiero un día sí y otro también. Le toca ahora asumir como un varón su responsabilidad.

Gracias a la presión de muchos, fue imputado y será procesado. Su papá tiene buenas relaciones con los cuerpos policiales y judiciales.

El puente entre el señor Martínez y el Alcalde Ramírez es un alto personaje parlamentario de Primero Justicia.

Guillermo y su acompañante el día de la tragedia, apostaron por 500 $ que él se iría desde la Limpia, donde mantiene una relación sentimental, hasta San Francisco en contrasentido de la vía. El vehículo de las víctimas venía detrás de un camión cava que ante la arremetida del que manejaba Guillermo, lo esquivó y el conductor donde venía Adriana, no tuvo tiempo de eludirlo.

La estrategia del victimario es declararse enajenado mental. A mi juicio según informaciones de muchas fuentes, el plan es fugarse, salir de Venezuela.

Detrás de la víctima hay personajes peligrosos de la población de El Venado Municipio Baralt, que conocían a la familia y reclaman justicia.

Lo que no entendemos es porque el Alcalde Rafael Ramírez habla en nombre de Guillermo Martínez, el victimario y causante de la muerte de Adriana.

El problema de Basura:

En San Francisco, claro que hay problemas. Maracaibo esta peor.

El municipio sureño produce 600 toneladas de basura y hay que tener capacidad de carga de por lo menos 21 unidades, con una capacidad volumétrica de 10 a 12 toneladas por viaje. Si se hacen dos viajes por unidad, la deficiencia se reduce.

Lo que no entiendo es que si hay deficiencias en San Francisco, mucho peor esta Maracaibo. La basura en la capital zuliana es una constante por toda la ciudad. En Maracaibo que produce un promedio de 1600 toneladas de desechos, se necesitan por lo menos 60 camiones y no los hay.

¿Por qué no entregan el servicio de recolección de basura por concesión a una empresa privada?

Simple. En Maracaibo muchos altos dirigentes de Primero Justicia y uno de Un Nuevo Tiempo están detrás del negocio.

¿Por qué los medios solo miran al sur? Se porque y no es necesario precisar. Hay periodistas que viven en Maracaibo, donde no recogen la basura y se van a San Francisco a señalar problemas. ¿Eso es ético?

Al Gobernador

Manuel Rosales, tú eres el último de los mohicanos políticos del Zulia. Ejerce tu liderazgo renovando tus cuadros. No te sirve un dirigente que haga todo lo que tu dices sino que diga todo lo que tu haces, sin dejar de ser crítico.

Como amigo te lo digo, o cambias o te cambian.

Se me acabó el papel…

