(12 de enero del 2024. El Venezolano).- Este 12 de enero 2024 se cumplen cien años, cuando un grupo de vecinos de don Valentín Cane, músicos y campesinos artesanales, se reunieron en su humilde casa, numero 41 de la calle Salamanca en la población de Matanzas, sobre la bahía de su mismo nombre.

Por sus mentes nunca se aproximo la idea de perdurar tanto en el tiempo, unidos, bajo la recia disciplina de un hombre bajito de estatura, pero grande en organización, el gran pilar de la Sonora Matancera, Rogelio Martínez.

Valentín Cane, un tresero y quien también tocaba tumbadora, invita en primera instancia a acompañarlo, a su amigo Pablo Vásquez Govin, conocido cariñosamente por el vecindario con el apodo de Bubu, quien interpretaba el contrabajo. Así fue el inicio de este conjunto Matancero, que recorrió el mundo y extendió su música hasta el día de hoy.

Era la época del Son y el Danzon del Sexteto Habanero. A los iniciales Valentín y Bubu Vásquez, se unieron posteriormente Manuel Sánchez, apodado ¨Jimagua¨ en los timbales, Ismael Goberna en el cornetín, y otros guitarristas más.

El improvisado conjunto animaba las fiestas en plazas e ingenios azucareros además de cuanto guateque aparecía en la región. También animaba los mítines políticos de la época y toma su nombre inicial de Tuna Liberal, en alusión al partido liberal de la época.

La agrupación invita entre otros, a un personaje de oficio pescador y que tenia afinidad al canto y a la ejecución de las maracas. Es así como hace su debut el sempiterno Caito, Carlos Manuel Diaz Alonzo.

El tono de voz de Caito, soprano, lleva a los compañeros a cambiar el nombre de Tuna Liberal a Sexteto Soprano.

Como curiosidad, es Caito quien recomienda un buen guitarrista y que también cantaba, Rogelio Martínez, quien tenía un pequeño negocio de comida y de profesión, e igual que Caito era pescador.

Nunca pensó Rogelio que esta invitación lo convertiría en el gran precursor de la afamada Sonora Matancera, ¨La decana de los conjuntos habaneros¨. Teniendo en cuenta los inicios con tantas guitarras en el grupo, se cambia nuevamente el nombre a ¨Estudiantina Matancera¨ y luego con su llegada a la Habana, en 1932 toma el nombre definitivo de Sonora Matancera.

Inician sus presentaciones en clubes locales, academias de baile y en la emisora del momento, el Progreso Cubano, que luego termino llamándose Radio Progreso.

Esta simbiosis entre Radio Progreso y la Sonora es la que lleva al éxito, con la participación de cantantes, que aglutino para el momento el ojo visor de Rogelio, para darle la oportunidad a cantantes de varios países, convirtiendo al grupo, en una convivencia Cosmopolitan.

Es como aparecen Daniel Santos, Bienvenido Granda, Myrta Silva, Celia Cruz y Celio González, en principio, para luego dar entrada a una pléyade de cantantes, que inician la grabación de sus éxitos con la compañía discográfica americana Seeco, del judío Sidney Siegel.

La sonora Matancera tuvo en plantilla 46 cantantes de diferentes nacionalidades entre invitados y de planta, de los cuales no todos lograron grabar con la agrupación cubana, como fue el caso de Benny More, quien actuó en vivo mas no grabo. Para Rogelio y los entendidos, se estableció, respetando los gustos de melómanos y coleccionistas, un Top 10 entre los cantantes.

Como no recordar al bigote que canta, Bienvenido Granda, con su tema ¨Luna en la luna del mar¨ y quien fue el de mayores interpretaciones y grabaciones en la época de oro de la de Matanzas.

¨Tu voz¨, autoría de un admirador de Celia Cruz, Ramon Cabrera, en el año 1952. Una ¨Señora Bonita¨ del mejicano Adolfo Salas, grabada durante el paso del Almirante del ritmo, Nelson Pinedo por México en los 60.

¨Total¨, si me hubieras querido, del Flaco de oro Celio Gonzáles y con ¨Piel Canela ¨ de Bobby Capo.

Que decir de ¨los aretes de la luna ¨ de Vicentico Valdés, que los tiene guardados en el fondo del mar. Las ¨Dos Gardenias¨ del Anacobero Daniel Santos y ¨En el mar¨, la vida es más sabrosa, de Oswaldo Farres y cantada con Carlos Argentino.

´El negrito del Batey¨ no podía faltar del dominicano Alberto Beltrán y La voz que acaricia, con su tema ¨Maringa¨.

Estos temas fueron grandes éxitos en la década de los 50, cuando después de salir a México a cumplir contrato no regresaron mas por la llegada de la revolución de los barbudos a la Habana.

Después la historia continua en el exilio de México y Nueva York. No puedo dejar de recordar la celebración de los 65 años de la Sonora Matancera, organizada por la periodista portorriqueña Gilda Miros, en el Carnegie Hall y Central Park, en la ciudad que no duerme, en el año 1989 y que sirvió para el reencuentro de muchos de los integrantes de la gran familia matancera.

Felicitaciones para la considerada, ¨la Decana de los conjuntos cubanos¨ por sus cien años llevando alegría al mundo que ama la música afrocubana.

Doctor MD Ricardo Campanella Giraldo / Campane57@hotmail.com