(04 de diciembre del 2024. El Venezolano).- La chispa de Mariana González se ha desvanecido. Desde su detención el 29 de julio en Carabobo, esta adolescente de 16 años se ha visto ahogada por la angustia y la desesperación de quien se encuentra prisionero por un delito que -dice- no ha cometido.

Desde el centro donde se encuentra recluida, en el estado Carabobo, y a través de cartas que le hace llegar a su madre, Jenifer Febres, Mariana deja ver como la desesperanza se apodera de ella. Su voz, que se une a la de otras tantas, revela la difícil situación en la que se encuentra gran parte – si no todos- de los jóvenes detenidos desde las elecciones presidenciales del 28 de julio.

En la carta, la joven describe el estado de agotamiento emocional y físico que padece, y manifiesta que se siente “sin fuerzas, sin ganas de vivir”. Además, expresa angustia por no poder celebrar las próximas fiestas navideñas junto con sus seres queridos.

Anuncios

“Te extraño tanto, mamá. Tengo ansiedad y mucha depresión”, dice Mariana. “Me hace falta la familia”, agrega, dejando al descubierto la profunda soledad que siente al estar separada de sus allegados. Con cada palabra se siente el peso de la distancia y la incertidumbre que la rodea desde que fue detenida el 29 de julio por la policía local mientras regresaba a casa luego de una salida con su novio, reseñó El Nacional.

«Cuatro meses sin estar con ustedes, sin asistir a mis estudios, sin mi vida. Me quitaron todo y, la verdad, yo no merezco esto. Siento que cada día se me complica todo más y más, yo no quiero pasar Navidad sin mi familia. Todas las noches le pido a Dios que me dé fuerza y que me ayude, siento que ya no puedo más y que me quedo sin fuerzas», se lee en la misiva.

El sentimiento de impotencia se repite en otra carta, en la que habla a su madre sobre su encierro y clama por su libertad. Además, le agradece su acompañamiento y apoyo desde su detención . «Te agradezco todo lo que has hecho por mí, por no dejarme solita en ningún momento. Te amo con el alma, porque el alma nunca muere».

#HistoriasDeRepresión



"Si no puedo estar con uds, no quiero estar con más nadie. Prefiero morir (…) A veces quiero hacerme daño a mi misma. Ya no puedo más".



Este es el sentimiento de Mariana González, expresado a su madre mediante una carta, tras 4 meses de detención… pic.twitter.com/xWMuzLtdaE — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) December 3, 2024