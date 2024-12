(04 de diciembre del 2024. El Venezolano).- Chad Chronister, quien fue elegido por el presidente electo, Donald Trump, para ocupar el cargo de administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés), anunció que retiraba su nominación este martes.

En un mensaje publicado en la red social X, Chronister, quien es sheriff en Florida, indicó que «haber sido nominado por el presidente electo @realDonaldTrump para servir como administrador de la Administración para el Control de Drogas es el honor de mi vida».

Sin embargo, en el texto afirmó que «en los últimos días, a medida que la gravedad de esta responsabilidad tan importante se ha ido asentando, he llegado a la conclusión de que debo retirarme respetuosamente de la consideración. Hay más trabajo por hacer a favor de los ciudadanos del condado de Hillsborough y muchas iniciativas que me comprometo a cumplir», aseguró.

Y amplió que «agradezco sinceramente la nominación, la efusión de apoyo del pueblo estadounidense, y espero continuar mi servicio como sheriff del condado de Hillsborough».

