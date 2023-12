(06 de diciembre del 2023. El Venezolano).- Varias personalidades recibirán un reconocimiento en el hemiciclo de esta locidad del sur de Miami. El orgullo de Venezuela está en ese importante grupo. Se esperan grandes actividades en 2024 por celebrarse los 90 años de “Luisito”.

Por Eliexser Pirela Leal

Otro reconocimiento, muy merecido, recibirá el venezolano Luis Aparicio Montiel, miembro del Salón de la Fama del béisbol, cuando este 6 de diciembre la ciudad de Doral le rinda homenaje a varias personalidades, que incluye a este orgullo zuliano.

Desde hace pocas semanas se había indicado, en algunos medios digitales y redes, la posibilidad de que la mencionada ciudad del sur de la Florida, celebraría el Día de Luis Aparicio Montiel, pero en El Venezolano logramos contactar a la alcaldesa Christi Fraga y ella confirmó que ese día, a partir de las 5:00 de la tarde “se le rendirán sendos homenajes a personalidades importantes y en la lista destaca Luis Aparicio Montiel”, dijo a través de un mensaje de texto la primera mujer en dirigir la ciudad de Doral.

Es bueno destacar que el medio digital BravoSport había confirmado la noticia: “A partir del próximo 6 de diciembre el inmortal Luis Aparicio Montiel tendrá su efemérides al sur de Miami”.

La nota prosigue destacando que el exgrandeliga boricua Carlos Baerga, compañero del también venezolano Omar Vizquel alrededor de la segunda base con los entonces Indios de Cleveland (hoy Guardianes) hace dos décadas, destacó el hecho en sus redes: “Luis Aparicio, el único venezolano presente en el Salón de la Fama, tendrá su día en la ciudad de Doral, Florida. Conozcamos todo sobre el homenaje en esta edición de #ElDugout, por Canela. TV”.

Baerga, ex pelotero y muy activo con los medios de comunicación y la prensa beisbolera, confundió el hecho del homenaje que mencionamos, a la celebración del Día de Luis Aparicio. Aunque esto último no es así, según lo detalló y aclaró la alcaldesa Fraga, esto no desmerita el importante homenaje que recibirá “Luisito”.

Igualmente se lee en el mencionado medio digital que Baerga explicó: “Omar Vizquel siempre me habló de Luis Aparicio y lo que él hizo, de dejarlo usar el 11 con Chicago (Medias Blancas) fue impresionante. Novato del Año, 13 guantes de oro, 13 Juegos de Estrellas y sobre 500 bases robadas, eso no lo hace todo el mundo. Gracias por representarnos. Yo creo que es un orgullo, no solo para los venezolanos, sino también para los latinos”, destacó Baerga.

La grandeza de Luis Aparicio sigue creciendo. Y ya la celebración de su Día, el pasado 11-11, se conmemoró en Maracaibo, Margarita; en Venezuela y en Chile también con sendos torneos en Coquimbo y Santiago de Chile, ya pasó las fronteras en el norte; por eso en Estados Unidos, específicamente en Doral, todo está listo para seguir honrando a Luis Aparicio Montiel.