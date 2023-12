(06 de diciembre del 2023. El Venezolano).- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró la noche del martes que no será un dictador si alcanza la reelección en 2024 “salvo por el primer día”.

“Quiero cerrar la frontera y quiero perforar (para extraer petróleo)”, aseguró el republicano.

Los comentarios del expresidente llegan en medio de advertencias lanzadas desde los principales medios de comunicación del país -The Washington Post y The New York Times, entre otros- calificando de “dictadura”, “deriva” para Estados Unidos y “autoritarismo” el escenario que se viviría en el país si Trump fuera reelegido en los comicios presidenciales de noviembre del año que viene.

Infobae reseñó que Trump lidera ya la contienda a la nominación republicana para la presidencia, a seis semanas de que arranque oficialmente la carrera hacia la Casa Blanca con los caucus (asamblea de electores) de Iowa.

Según las estadísticas elaboradas por la web demoscópica FiveThirtyEight, la media de encuestas nacionales le otorga a Trump 58,3% de los apoyos para la candidatura republicana, seguido por el gobernador de Florida, Ron DeSantis con el 13%.