(08 de agosto del 2023. El Venezolano).- El analista político hizo un balance de la situación política, social y económica de la Venezuela del presente y señaló que «el país está colapsando desde todas sus dimensiones, sobre todo se deja notar la ausencia de un liderazgo que represente la voluntad democrática y constitucional del real sector opositor de la nación»

Juan Barreto, investigador y docente universitario, analiza la situación política y económica de Venezuela y argumentó que «los inhabilitados políticos no deberían trancar el juego democrático de la nación. Sugiere que cedan su espacio de participación electoral, de las futuras elecciones presidenciales del 2024, para que de esta forma cobre fuerza una alternativa que permita hacer posible un giro democrático y constitucional del país».

Asimismo agregó que «para construir una nueva mayoría democrática en pro de una transición libre y constitucional debemos unir a todos aquellos que vienen hastiados de los extremos. Sumar a chavistas no maduristas y a opositores que quieran una reconciliación en paz para el país».

«Los venezolanos de bien hemos perseverado tercamente en el camino del encuentro, la reconciliación, el entendimiento y la reconstrucción nacional. Ese debe ser el destino de todos los venezolanos que defendemos el talante democrático y constitucional de nuestra nación», aseveró Barreto.

En otro sentido, sobre el tema de la elección primaria del próximo #22Octubre, el líder político afirmó que «las internas del G4+ están en pico ‘e zamuro».

El dirigente político se muestra cauteloso a la hora de elaborar sus respuestas en esta entrevista.

–¿Cómo interpreta el fenómeno de la política en medio de esta coyuntura?

-Ahora la mayoría de los venezolanos se declara independiente en términos políticos y están buscando otras opciones y otras alternativas que realmente representen la voluntad democrática y constitucional del sector opositor que demanda un cambio urgente en el país. Ahora si en Venezuela se logra una opción que construya una nueva mayoría política, si además se logra legitimar una opción que convoque a los sectores distantes hoy separados y contrario a los dos grandes polos o factores de la polarización gobierno de oposición, podría producirse un cambio sin precedentes en el país.

-¿Cuál es su balance sobre la situación económica de los venezolanos?

-Venezuela colapsa desde todas las dimensiones. Recordemos que buena parte de los ingresos petroleros venezolanos son para pagar deuda externa. Nada o casi nada se invierte en la múltiples necesidades del país. En esta situación de crisis socio económica siguen hipotecando los bienes de la nación en favor de los intereses de los Estados Unidos y no se está produciendo ninguna ganancia a Venezuela. Eso se traduce en el estancamiento de la economía.

-¿Cómo ve el escenario político?



-Se destaca la marcada ineptitud del Gobierno Nacional frente a los deteriorados servicios públicos, los altísimos niveles de corrupción denunciados por el propio Gobierno, donde el último escándalo o la trama de la corrupción habla de una estafa en la nación por el orden de los 26 mil millones de dólares. Esta es una cifra equivalente al presupuesto anual del Producto Interno Bruto de todos los países centroamericanos juntos.

-¿Cómo se gobierna con un país colapsado por la corrupción?



-Las mafias logran articular su poder en medio de las formas de hacer corrupción. Estamos en presencia de un país con una «tronera» de corrupción política y económica. Un país cuya economía no crece y donde la inflación sigue galopando. El Gobierno perdió hace hace tiempo el sentido de la vergüenza, ya no tienen sentido de la dimensión ética en un país de talante democrático. Todo esto crea un cuadro patético, un cuadro verdaderamente estremecedor y allí la consigna que gritan los maestros en su justa lucha de la calle cuando dicen que el bloqueo es el saqueo de un país.



-¿Y cómo se puede comprender un país en medio de las carencias que se observan en la cotidianidad?

-Estamos en presencia de una nación desdibujada y esto se refleja en el rechazo a los políticos que registran las encuestas. El Gobierno Nacional está al tanto de esta realidad. La gente está francamente cansada del gobierno de Nicolás Maduro, sobre todo de las promesas incumplidas en medio de un país desolado por el hambre y la desesperación, todo esto sumado a los altos niveles de corrupción y del franco deterioro de los servicios públicos.

-¿Cómo observa el tema de los niveles de rechazo que experimenta el Gobierno Nacional?

-El país habla de un elevado nivel de rechazo en la gestión de Nicolás Maduro que va alrededor del 80% al 85% dependiendo la encuestadora que lo publica o difunde a nivel nacional. Luis Vicente León en estos días informó que el nivel de aceptación al Gobierno Nacional está alrededor del 9% otras encuestas le dan el 7% en redondo.



-¿Estos números de rechazo y aceptación cómo se interpretan en la vida cotidiana del país?

-Esta realidad ha traído como consecuencia que los dos grandes polos del proceso de enfrentamiento político, gobierno y oposición, se encuentran en desgaste permanente. Esta realidad ha aparecido en la vida cotidiana del país. Ahora con estos niveles de rechazo público surge un nuevo vórtice, un nuevo espacio político, que es un gran centro que desplaza de la centralidad política a la polarización. Este centro político no quiere nada con el gobierno, pero tampoco quieren nada con la oposición tradicional de extremismo.



-En medio de la campaña para las elecciones primarias… ¿Cómo interpreta el fenómeno de los inhabilitados?

-Los inhabilitaciones tal cual como se están planteando por el Gobierno Nacional son ilegales, la Constitución Nacional y las leyes hablan de que una persona puede ser inhabilitada después de un juicio justo y una sentencia firme en la República Bolivariana de Venezuela. Además las inhabilitaciones las realiza la Contraloría General de la República, una institución que no forma parte del Poder Judicial porque es una institución autónoma del Poder Ciudadano. De tal manera que hay en una irregularidad en el fenómeno político de las inhabilitaciones. Pero más allá de denunciar las inhabilitaciones por ilegales, hay que entender el escenario político y hay que tener los pies sobre la tierra, hay que ser pragmático en medio de los nuevos escenario políticos que puedan surgir en la nación.

-¿Qué sucede con los candidatos inhabilitados que insisten en llegar hasta el final?



-Pareciera que en algunos candidatos no existe la racionalidad y el equilibrio como para entender que no deben trancar el juego y que, más allá de los intereses personales particulares y de las ambiciones justas o no que tenga cada candidato, hay un país que reclama cambios. Ese país requiere de sensatez.

-¿Cómo observa el escenario sugerido desde la Asamblea Nacional con la posible definición de un nuevo CNE?



-Se había logrado en Venezuela un equilibrio en el Consejo Nacional Electoral, todo esto fuera del ejercicio aplastante del gobierno nacional. Ahora en la construcción del próximo CNE está mediando por las posibles negociaciones de México y la participación del G4 en estos nuevos escenario de negociación.

-¿Cómo vislumbra el escenario electoral para las elecciones presidenciales del 2024?

-Todo los venezolanos que conservamos el talante democrático y constitucional debemos salir a votar masivamente para hacer posible un transición en paz y con la participación activa de todos los ciudadanos. Nuestra nación requiere con urgencia soluciones reales a todos los problemas que nos acosan, para eso es necesario rescatar el sentido democrático de todos los ciudadanos, así le demostramos a la comunidad nacional e internacional, densamente polarizada que los cambios políticos son posibles en nuestro país en paz y en acuerdo ciudadano.