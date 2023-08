(08 de agosto del 2023. El Venezolano).- Hoy, Político reportó que James Uthmeier, quien actualmente se desempeña como Jefe de Gabinete en la Oficina Ejecutiva del Gobernador, asumirá el cargo de gerente de campaña de Ron DeSantis “lo antes posible”.

En respuesta, el Partido Demócrata de Florida emitió la siguiente declaración: “En el tiempo transcurrido desde que presentamos las quejas contra la administración de Ron, dos de las tres personas acusadas de ignorar las reglas de ética dejaron sus puestos para unirse a su fallida campaña”, dijo la presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried.

“El hecho de que a James Uthmeier se le permita tomar una licencia para trabajar para la campaña es una burla hacia los floridanos: ¿quién va a gobernar al estado mientras no está? Porque definitivamente no es Ron. “Ron continúa tomando decisiones que solo pueden describirse como malas prácticas de campaña. James Uthmeier no tiene experiencia en campañas, ¿y ahora está a cargo de una campaña presidencial? Ser la cobija de seguridad para Ron no representa el conjunto de habilidades que le pueda ayudar a ganar la nominación del Partido Republicano, buena suerte incluso para llegar a Iowa”.