(01 de febrero del 2025. El Venezolano).- La cantautora venezolana y ganadora de Latin GRAMMY’ 23 JOAQUINA lanzó su muy esperado álbum debut ‘al romper la burbuja’, una obra que invita a los oyentes a adentrarse en su vida y mundo personal de auto-descubrimiento. Escrito entre los 18 y los 20 años, este álbum representa un momento crucial en la evolución artística y emocional de Joaquina, quien se presenta con una propuesta madura, auténtica y cargada de reflexión.

Producido por Joaquina junto al productor ganador de varios GRAMMY® Julio Reyes Copello y el ingeniero de mezcla y masterización nominado al Latin GRAMMY® Robin Reumers, ‘al romper la burbuja’ presenta una fusión distintiva de folk-pop poético y rock clásico. El álbum de 14 canciones refleja una cantidad de emociones, desde la curación y el desamor hasta el auto-empoderamiento y la introspección existencial.

Tras una exitosa serie de lanzamientos de sencillos a lo largo del año incluyendo “escapar de mi”,“pesimista”, “todo y nada”, “aeropuerto” y “desahogo”, Joaquina continúa demostrando la evolución de su voz. ‘Al romper la burbuja’ profundiza en las experiencias universales de crecer, enfrentar cambios personales y lidiar con las complejidades del crecimiento emocional. El tema principal del álbum, “capricho”, explora la sanción tras la amargura de una traición emocional, mientras que “carta (a mí)” captura el proceso de reinvención personal, equilibrando la protección del niño interior con una dosis de ingenuidad y realismo. Asimismo, “no llames lo mío nuestro” aborda la vulnerabilidad del desamor, mientras que el éxito viral de “el Alquimista” ofrece una reflexión profunda sobre la espiritualidad y el mundo en que vivimos.

Para Joaquina, el título del álbum ‘al romper la burbuja’ simboliza el frágil escudo que creamos a nuestro alrededor para protegernos de las duras realidades del mundo. El álbum explora cómo reaccionamos cuando esa burbuja protectora estalla, y cómo esos momentos nos moldean en las personas que estamos destinados a ser. Este concepto encapsula la esencia del arte de Joaquina: una mezcla dinámica de narración íntima y exploración sonora, ofreciendo una reflexión auténtica de sus años de crecimiento.

Sobre el lanzamiento de su primer álbum, Joaquina dice: “‘Al Romper La Burbuja’ es un proyecto que refleja una etapa muy transicional de mi vida, un momento en el que no solo estaba descubriendo el mundo que me rodea, sino también a mí misma. ‘Romper burbujas’ representa lo que se siente crecer, aprender y dejar cosas atrás. Crear mi propia burbuja llena de todo eso que me da paz y felicidad y me recuerda constantemente mi propósito. Espero que este álbum permita que mis fans se conecten con sus propios viajes y encuentren consuelo en el espacio seguro que he creado a través de esta música.”