(01 de febrero del 2025. El Venezolano).- El exboina verde que trató de acabar con el régimen en Venezuela y remover a Nicolás Maduro del poder, Jordan Goudreau, pasó por los micrófonos de La W sobre cómo se planeó la Operación Gedeon, indica Reporte de la Economía.

En primer lugar, Goudreau se refirió al papel que habría tenido Colombia en esta operación, allí mencionó importantes nombres como el de los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque.

“Sí recuerdo el nombre de Iván Duque, en la reunión grande que tuvimos con exgenerales de Venezuela, con los representantes de Leopoldo y de esos primeros viajes que hice a Colombia, donde también estaba Clíver Alcala, discutieron cómo iba a estar Colombia involucrada en esta operación», señaló.

En esa misma línea, especificó que «nos dijeron que Iván Duque nos iba a dar campos para entrenar, paso seguro en la frontera entre Colombia y Venezuela y poder traer a Colombia lo que necesitáramos, pero tenían una contingencia que era atacar al ELN. Había mucha gente en esa reunión. Hubo otra persona que salió a relucir y fue Uribe, él tenía representantes como Lester Toledo, que decía que se había reunido con Duque y Uribe”.

Sin embargo, destacó que no se reunió presencialmente con el expresidente Iván Duque, pero sí escuchó su voz por altavoz, “el señor Lester Toledo tenía el teléfono en altavoz, escuché la voz de Duque, esas representaciones se hicieron, querían que nos reuniéramos, pero no me gusta reunirme con presidentes. Con Guaidó era inevitable porque necesitaba el contrato firmado, pero sí supe que en varias ocasiones ellos se reunieron con Duque, sé que son amigos cercanos con J.J. Rendón porque él es el estratega político de Duque, Uribe y Santos”.

Aunque durante la entrevista el expresidente Duque negó estas declaraciones, Goudreau insistió que era verdad y comentó que tenía una foto en su poder que lo confirmaría. “Yo tengo una foto donde esta Guaidó, Lester y el expresidente Duque y se ven bastante cómodos. El expresidente no está diciendo la verdad, suenan fantásticos sus comentarios porque yo tengo cómo probar lo que estoy diciendo”, dijo.

Pues bien, el exboina verde entregó la siguiente foto a W Radio.