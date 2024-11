(29 de noviembre del 2024. El Venezolano).- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha instado a la Unión Europea a intentar entablar negociaciones con EE.UU. en vez de responder con contramedidas a las promesas de Donald Trump de imponer altos aranceles a sus productos.

«El presidente electo Donald Trump anunció claramente la semana pasada la magnitud de los aranceles que tiene en mente: 60 % para China, 10-20 % para el resto del mundo. Pero no ha sido muy específico sobre el alcance y la base sobre la que se aplicarían esos aranceles», señaló Lagarde en una reciente entrevista con Financial Times.

En este contexto, la jefa del organismo afirmó que Europa podría «ofrecer comprar ciertas cosas a Estados Unidos y dar a entender que estamos dispuestos a sentarnos a la mesa y ver cómo podemos trabajar juntos». «Creo que este es un escenario mejor que una estrategia puramente de represalia, que puede conducir a un proceso de ojo por ojo en el que nadie sale realmente ganando», señaló.

Anuncios

«Parece que nos equivocamos más en lo que yo llamaría una estrategia de chequera», destacó Lagarde. La presidenta del Banco Central Europeo indicó que, en su opinión, «una guerra comercial en general» es capaz de desencadenar «una escalada«, un factor «netamente negativo». «Esto no puede beneficiar a nadie, ni a EE.UU. ni a Europa, ni a nadie. Esto induciría una reducción global del PIB», sostuvo.

A continuación, Lagarde sugirió que la Unión Europea podría adquirir más gas natural licuado de EE.UU. y «obviamente, está toda la categoría de productos de defensa, algunos de los cuales no somos capaces de fabricar aquí en Europa».

«Casi tan malos como China»

A principios de noviembre, Donald Trump criticó duramente a la UE por no comprar suficientes exportaciones estadounidenses, alterando la balanza comercial, diciendo que en términos de comercio son «casi tan malos como China». Por ello, prometió imponer fuertes aranceles si fuera necesario para limitar sus exportaciones a Estados Unidos.

«Es decir, si China o cualquier otro, no quiero meterme con China porque la Unión Europea es casi tan mala como China. No aceptan sus coches, no aceptan sus productos agrícolas, pero envían sus productos agrícolas aquí y envían sus coches aquí por millones y millones«, declaró.

A este respecto, prometió aprobar la Ley de Comercio Recíproco, que permitiría imponer derechos de aduana a otros países de forma recíproca. «Así que si China o cualquier otro país cobra un 100 % o un 200 % de impuestos, entonces nosotros les cobraremos un 100 % o un 200 % de impuestos a cambio. Se llama ojo por ojo y todo esto se acabará«, afirmó.