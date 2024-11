(29 de noviembre del 2024. El Venezolano).- Silvia Pinal, icónica diva del cine, teatro y televisión, que falleció el jueves a los 93 años en Ciudad de México, deja un legado imborrable de 60 años y un profundo vacío en un público fiel que la siguió y veneró durante décadas.

La estrella de cine de oro mexicano nació el 12 de septiembre de 1931 en Guaymas, el norteño estado de Sonora, y desde muy joven mostró su pasión por las artes.

Luis Buñuel dialoga con Silvia Pinal, y Francisco Rabal, durante el rodaje de ‘Viridiana’.Facebook @silvia.pinal.h

Estudió en el Instituto Nacional de Bellas Artes en Ciudad de México y, en la década de los 40, participó en concursos de belleza que le permitieron introducirse en la industria del entretenimiento. Debutó en el cine con ‘El pecado de Laura (1949)’, del director Julián Soler.

Anuncios

Con ‘Un rincón cerca del cielo (1952)’, dirigida por Rogelio González y con la que consiguió su primer premio Ariel, Pinal se consolidó como una de las grandes actrices del cine.

Sin embargo, su reconocimiento internacional llegó junto al director español Luis Buñuel, a quien conoció gracias a su entonces esposo, el productor Gustavo Alatriste, y con quien colaboró en tres películas: ‘Viridiana (1961)’, ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes; El ángel exterminador (1962) y Simón del desierto (1965).

Paco Rabal y Silvia Pinal en ‘Viridiana’, Madrid, 1961.Gianni Ferrari / Gettyimages.ru

Estas películas, que representan los pilares del cine surrealista, convirtieron a Pinal en una intérprete de culto a nivel mundial. Además, la actriz fue una de las primeras en hacer un desnudo en la gran pantalla, durante su participación en ‘Viridiana’.

«Yo escogí a Buñuel, no él a mí. Cuando conocí su obra me encantó, me enamoré de su cine, de su humor negro, de su manera de ser y supe que no descansaría hasta ser dirigida por él y lo logré», relató la actriz en 2008 en la Primera Muestra de Cine Español en México, donde se reconoció su trayectoria.

Y continuó: «Don Luis era un hombre estricto, exacto, maravilloso. Trabajar con él fue una experiencia que jamás volví a vivir, jamás me sentí tan gran actriz como él me hizo sentir«.

A lo largo de su carrera, participaría en más de 80 largometrajes.

Televisión y teatro

También fue pionera en televisión con su programa de variedades ‘Mujer, casos de la vida real’, que arrancó en 1985 y que se mantuvo durante más de dos décadas, donde abordó temas sociales como la violencia, marginación o discriminación, y se convirtió en un hito televisivo.

Silvia Pinel en ‘Mujer, casos de la vida real’.

En el teatro, la actriz participó en numerosas producciones, incluyendo el musical ‘Mame’ que, basado en la novela ‘Auntie Mame’ de Patrick Dennis, se estrenó en 1976 y también representó uno de los mayores logros de su carrera.

Vida personal e incursión en la política

Pinal se casó cuatro veces: la primera, con el director Rafael Banquells (1947-1952); luego, con el empresario y productor Gustavo Alatriste (1961-1967); después con el cantante Enrique Guzmán (1967-1976) y el finalmente con el político Tulio Hernández Gómez (1982-1995).

Silvia Pinal en su faceta política.Congreso CDMX

Tuvo cuatro hijos: Sylvia, Viridiana, cuyo nombre fue un homenaje a la película de Buñuel y que falleció en 1982, Alejandra y Luis Enrique.

Adiós en Bellas Artes

La actriz, afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI), se desempeñó como diputada (1991-1994), representante de la extinta Asamblea del Distrito Federal (1994-1998) y senadora (1998-2000).

El pasado 21 de noviembre fue hospitalizada por una complicación derivada de una infección en las vías urinarias. Una semana después, la diva se marchó definitivamente.

Según la prensa, este viernes se celebrará una despedida privada en una funeraria en Ciudad de México y el sábado será homenajeada en el Palacio de las Bellas Artes, en un evento que estará abierto al público.