(23 de abril del 2025. El Venezolano).- Parecen ser tiempos de cambio. El Madrid parece haber cumplido su ciclo en la cima. Ahora toca ver quien se subirá al trono europeo del fútbol: Arsenal, Inter Milan, PSG o Barcelona.

Nuestro papa futbolero falleció. Desde la tumba, Maradona todavía genera controversia, pues las cortes determinan quién tiene más culpa de su muerte. Messi dio una entrevista, y habló de su familia.

El club de Messi en la MLS, Inter Miami, enfrenta un tramo crucial. Busca el título de la copa norteamericana, la Concachampions, contra el Vancouver de la misma liga. Las semifinales serán el 24 y 30 de abril y los goles de visitante cuentan doble.

Messi no parece tener ya la anchura de Atlas para ponerse su equipo al hombro, como lo ha hecho antes. Pero con uno que otro disparo o chispazo resuelve una situación y hasta un partido áspero. En algunas cosas, Inter Miami es un club y una marca mundial. Y en cierto modo, el gran logro y capricho de Jorge Mas Santos y su hermano, con David Beckham como socio.

En otras, es como un club provincial en un momento y racha positiva encontrando sus cauces. Esto lo hemos visto en casos pasados como el Super Depor de La Coruña, Girona (España), Leicester City (ING) y cometas lejanos como el Pepeganga (Venezuela), Dorados de Sinaloa (MEX), que terminan mermados o extintos en su ambición y esplendor.

Inter Miami necesita cubrir ciertos puestos para competir en todos los frentes este año. Defensores centrales que suban a cabecear en balón parado y cubran huecos con velocidad. Y un mediocampista con piernas y disparo de media distancia.

Preferiblemente de Sudamérica, para que se entienda con los pilares del club (Busquets, Messi, Alba y Suárez). Un Federico Valverde, por ejemplo. Obviamente, el uruguayo Valverde tiene un talento, salario y futuro superlativo. ((En el Inter Miami, los salarios no parecieron ser un impedimento). Tal vez un Kevin De Bruyne, o Mateo Kovacic. Maybe Diego Gómez, quien estuvo con el club el curso pasado y no es titular fijo en su nuevo club inglés, el Brighton.

Miami, en visitas de MLS a Chicago (empate) y luego a Cleveland (victoria 1-0), obtuvo puntos en estadios con más de 60,000 que querían algo de Messi. Una gambeta, un memento, una foto, un recuerdo. Miami y sus jugadores mostraron limitaciones, y aunque mantuvo su invicto el equipo no mostró la jerarquía necesaria para dominar en la liga y copa.

Ahora, al Inter Miami le tocará enfrentarse a Vancouver, club espumante para ser un finalista de la copa Concachampions continental. Vancouver limpió la cancha continental, eliminando a trabucos mexicanos como el Monterrey (con el ex Real Madrid Sergio Ramos) y los Pumas de UNAM (con un gol decisivo en tiempo de reposición).

Un colega comenta que la carga de tantos partidos de copa y liga están pasándole factura a los clubes de la MLS. Entonces, pasará el club canadiense o el club floridano a la final contra un rival mexicano, Cruz Azul o Tigres.

However [SIC], Messi y Miami tienen otro compromiso, en un foro mundial donde deben cumplir este verano, cuando calienta el sol en Miami, con 31 clubes más del resto del mundo.