(23 de abril del 2025. El Venezolano).- El diputado a la Asamblea Nacional José Gregorio Correa, aseguró en el marco de la conmemoración de los 215 años de la proclamación de la independencia, que la fecha historia 19 de abril se debe emular el 25 de mayo, fecha de las elecciones regionales y parlamentarias.

Correa aseguró que “nuestro 19 de abril debe ser el 25 de mayo, porque un gobierno que no tiene votos necesita que usted no vote para poderse quedar con todo, entonces, ante un mal gobierno, es necesario que votemos para que no puedan seguir teniendo control de la Asamblea Nacional y de las gobernaciones”.

Asimismo, el parlamentario fue enfático en señalar que “qué bueno que aquellos que hasta hace unos cuantos días decían que aquí no se podía votar y que participaron en caminos de falsedad y la fuerza, hoy repiten hasta nuestras mismas frases y entraron por el camino de la democracia y el voto. Ojalá eso sea sincero y les dure, y no que sea solo por momentos”.

Recordó que desde los 14 partidos que integran la Alianza Democrática y en especial Acción Democrática siempre han estado en la ruta del diálogo y el voto, por eso invitó a los venezolanos a participar este 25 de mayo por quienes nunca los han abandonado.