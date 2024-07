(12 de julio del 2024. El Venezolano).- La familia del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, de 32 años de edad, viajó a Argentina donde se le otorgó la calidad de refugiada política seis meses después del crimen que afectó al opositor del régimen de Maduro.

Según informó radio Bio Bio, el gobierno del presidente Javier Milei le habría entregado esa calidad a los familiares de Ojeda.

El abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, fue consultado por Emol y rechazó referirse al tema señalando que «las materias de derecho penal internacional relativas al asilo y al refugio son estrictamente secretas y no me he referido, ni puedo referirme de modo alguno a ellas«.

Al respecto, el diputado Tomás de Rementería (PS), de la comisión de RR.EE, sostuvo que «me parece que la familia Ojeda está en el derecho de pedir asilo, refugio o lo que estime conveniente».

«Si hoy no se sienten seguros en Chile, no tiene que ver con la situación de que Chile no los proteja o una situación excepcional que pasó donde lamentablemente fue víctima de un homicidio que no es lo habitual que pasa en Chile y estamos investigando lo máximo posible para llegar a conclusiones y que estas personas sean por fin apresadas y paguen por el crimen de Ronald Ojeda», añadió, reseñó El Nacional