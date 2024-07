(12 de julio del 2024. El Venezolano).- El presidente Joe Biden restó este jueves importancia a las voces que piden que ponga fin a su campaña a la reelección para las elecciones de noviembre y se mostró confiado en poder vencer al exmandatario Donald Trump: “Vencí a Trump una vez y lo haré otra vez”. Y añadió que sigue en la contienda “para terminar el trabajo”.

En una esperada rueda de prensa que duró cerca de una hora, Biden -quien a veces se mostró dubitativo y algo lento- dijo que no es “inusual” que haya dudas sobre su candidatura en este punto de la contienda presidencial y afirmó que todavía queda un “largo camino” por delante. Pero desestimó cualquier duda sobre su capacidad para mantenerse en el cargo otros cuatro años, aun cuando trastabilló en una referencia a Donald Trump en una de sus primeras respuestas.

“No estoy en esto por mi legado. Estoy en esto para terminar el trabajo que inicié”, dijo Biden mientras insistía en que cuenta con un sólido apoyo de los votantes y en que permanecerá en la contienda y ganará.

La conferencia estuvo rodeada de máxima expectación, con todas las miradas puestas en el desempeño de Biden tras las dudas que han expresado miembros del Partido Demócrata sobre su capacidad para gobernar durante otros cuatro años, después del debate del 27 de junio contra Trump.

Si bien con algunos tropiezos, el presidente rechazó cualquier insinuación de mostrar indicios de que va en declive, o de que no es él quien lleva las riendas del gobierno.

Pero cada vez hay más exhortos de legisladores, celebridades y otros renombrados demócratas para que se retire de la contienda presidencial.

“Mi agenda ha estado a tope”, declaró. “Así que si bajo el ritmo y no puedo hacer el trabajo, esa es una muestra de que no debería hacerlo. Pero hasta el momento no hay ningún indicio de ello. Ninguno”.

Y Biden no la arrancó con fortuna pues sufrió de nuevo un lapsus al llamar por error “Trump” a su vicepresidenta, Kamala Harris, en el inicio.

“No habría elegido al vicepresidente Trump como vicepresidente si creyera que ella no estaba calificada para ser presidenta”, apuntó tras una pregunta sobre si Harris estaría lista para ocupar la presidencia en caso de que fuera necesario, reseñó Telemundo 51.