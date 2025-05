(07 de mayo del 2025. El Venezolano).- Un grupo de opositores venezolanos que se encontraban refugiados desde hace más de un año en la embajada de Argentina en Caracas llegó a Estados Unidos tras una «operación de rescate», así lo anunció el secretario de Estado, Marco Rubio, reseña DW.

Los activistas se refugiaron en la legación diplomática el 20 de marzo de 2024 ante una escalada de arrestos previa a las elecciones del 28 de julio. Al principio eran seis refugiados, pero en diciembre de 2024 uno de ellos, Fernando Martínez Mottola, se entregó a las autoridades y recibió libertad condicional. Murió el 26 de febrero por problemas de salud.

Los asilados, colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, esperaban un salvoconducto para poder salir del país. «Estados Unidos saluda la exitosa operación de rescate de todos los rehenes del régimen de Maduro en la embajada argentina de Caracas», escribió Rubio en un mensaje en la red X.

«Tras una precisa operación, todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense», añadió sin más detalles el jefe de la diplomacia estadounidense. «Ha socavado las instituciones venezolanas, violado los derechos humanos y puesto en peligro nuestra seguridad regional», afirmó Rubio, que dio las gracias a todos aquellos que participaron en la operación y a los «socios que contribuyeron a la liberación segura de estos héroes venezolanos».

