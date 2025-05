(07 de mayo del 2025. El Venezolano).- La escritora y activista estadounidense Virgie Tovar, una de las voces más influyentes en la lucha contra la gordofobia, afirmó en entrevista con EFE que las mujeres con cuerpos grandes enfrentan en Colombia y América Latina no solo estigmas sociales sino también barreras estructurales similares a las de su país natal.

«Muchas veces no se trata solo de los estándares de belleza, sino de cosas tan básicas como si una persona puede sentarse en el bus, recibir atención médica adecuada o vacunarse con una aguja del tamaño necesario», explicó Tovar durante su visita a Bogotá para participar en la Feria Internacional del Libro (FilBo).

Tovar, autora del libro ‘You have the right to remain fat’ (‘Tienes derecho a permanecer gorda’), señaló que contar su historia ha sido una forma de recuperar la narrativa sobre los cuerpos grandes: «Mi vida es feliz, está llena, y eso incomoda a muchas personas, porque no responde a la imagen patética que suelen proyectar sobre nosotras».

Anuncios

De ascendencia mexicana, Tovar ha compartido abiertamente su experiencia personal con los trastornos alimentarios y la presión social para adelgazar desde temprana edad.

Tras años de dietas y autoexigencia, encontró en el feminismo y el activismo una vía para resignificar su relación con el cuerpo y denunciar las estructuras que perpetúan la opresión hacia las personas gordas. La activista se mostró sorprendida por la recepción de su libro en el mundo hispanohablante: «No sabía que iba a ser traducido al español ni que tendría tanto impacto en círculos feministas de países como Colombia o Chile», contó.