(09 de julio del 2024. El Venezolano).- El Servicio de Alguaciles de EE.UU. (USMS, por sus siglas en inglés), junto con otras agencias federales, llevó a cabo una operación de seis semanas durante la cual se estableció el paradero de 200 niños desaparecidos, el más pequeño de ellos de cinco meses de edad, comunicó la semana pasada la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de EE.UU.

We Will Find You 2 (Te Encontraremos 2) es la segunda operación que tuvo como objetivo el rescate de menores en áreas geográficas con grandes concentraciones de niños “desaparecidos de manera crítica”, entre los que se incluyen fugitivos en peligro y secuestrados. Se estima que los niños que desaparecen están relacionados con casos de tráfico sexual y humano infantil, abusos, explotación y otros delitos contra la infancia.

Como resultado más importante de esta operación, 123 niños fueron rescatados de situaciones peligrosas, mientras que otros 77 fueron localizados en lugares seguros. La mayoría de los niños encontrados (173), eran fugitivos en peligro, aunque también se destacan casos de secuestros familiares y no familiares. “No hay palabras para describir el terror que sienten los niños desaparecidos, sus familias y sus comunidades”, dijo el fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, agradeciendo a todas las agencias federales que “trabajan cada día para mantener a los niños seguros”.

Entre los rescatados había una niña de un año que desapareció después de que su madre fuera condenada por asaltos y muerte de uno de sus hijos. De acuerdo con las autoridades, también fueron halladas una niña de 12 años víctima de abusos sexuales por parte de miembros de su familia y tres adolescentes de 16 años, de las que dos habían sido víctimas de tráfico sexual y humano y una había sido controlada y sometida a abusos por un hombre adulto.