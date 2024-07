(09 de julio del 2024. El Venezolano).- El ganador del Premio Nobel de Economía en 2008, el estadounidense Paul Krugman, recalcó en un artículo publicado este lunes en The New York Times que Joe Biden debería hacerse a un lado como candidato del Partido Demócrata a la presidencia de EE.UU. y ceder el paso a un posible aspirante.

Describiendo a Biden, el economista hace hincapié en que el debate presidencial del 27 de junio le dio a Biden “una oportunidad de oro” de demostrar sus aptitudes para que el pueblo estadounidense viera quién es él y quién es su rival Donald Trump, pero Biden “no pasó totalmente la prueba”.

De acuerdo con Krugman, “la única esperanza real de salvar la situación” habría sido que Biden participara con mayor frecuencia en ruedas de prensa y en entrevistas “abiertas” para demostrar que su “mala noche” antes del debate fue realmente una casualidad. Sin embargo, el intento del mandatario de arreglar la situación en una entrevista con la cadena ABC no “reparó el daño” ni logró hacer cambiar de opinión a los militantes demócratas que pedían a Biden que abandonara la carrera presidencial.

Un posible candidato

Asimismo, Krugman considera que, en el caso de que Biden se retire, la vicepresidenta Kamala Harris podría encabezar la candidatura. “No tengo ninguna duda de que el presidente es un buen hombre que ama a su país y, por eso, espero que haga lo correcto y se haga a un lado”, sostuvo el experto, alegando que, si Biden insiste en presentarse a las elecciones, “es muy probable que él, y posiblemente el futuro de nuestra democracia, pierdan“.

Creciente frustración

Mientras tanto, el descontento de los demócratas con su candidato va en aumento. El pasado domingo medios estadounidenses reportaron que hasta diez demócratas de alto rango discutieron la posibilidad de que Biden retire su candidatura de la campaña electoral. Según senadores estadounidenses, “está claro que muchos están a punto de hablar o firmar cartas para decirle a Biden que todo debe terminar”. El congresista Adam Smith, presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, se convirtió este lunes en el legislador demócrata de más alto rango en instar públicamente al presidente a renunciar a su candidatura a la reelección.

En cuanto a la opinión pública, a finales de junio la cadena CBS News publicó los resultados de su encuesta basada en una muestra nacional de 1.130 votantes, según la cual el 72 % de los sondeados no creen que Biden deba postularse para presidente.

Sin embargo, por su parte, Biden se considera el mejor candidato demócrata y no tiene intención de retirarse de la carrera presidencial en contra de la opinión de las élites, declaró en una entrevista con la cadena MSNBC. “La conclusión es que no nos vamos a ninguna parte. Yo no me voy a ninguna parte“, afirmó Biden, agregando que si algunos de los demócratas creen que no debe presentarse a las elecciones, que se presenten contra él. “Adelante, desafíenme en la convención”, concluyó.