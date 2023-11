(03 de octubre del 2023. El Venezolano).- Desde los atentados terroristas de Hamás del 7 de octubre, la vida universitaria en Estados Unidos ha implosionado en una prueba diaria de intimidación e insultos para los estudiantes judíos. Un ambiente hostil que comenzó con declaraciones de organizaciones estudiantiles propalestinas que justificaban el terror ha derivado rápidamente en amenazas de muerte y agresiones físicas, dejando a los estudiantes judíos alarmados y vulnerables.

En un foro de debate en línea el pasado fin de semana, a los estudiantes judíos de Cornell se les llamó “excremento sobre la faz de la tierra”, se les amenazó con la violación y la decapitación y se les bombardeó con demandas como “eliminar la vida judía del campus de Cornell.” (Un estudiante de 21 años de Cornell ha sido acusado de publicar amenazas violentas). Este horror debe terminar.

La libertad de expresión, el debate abierto y las opiniones heterodoxas constituyen el núcleo de la vida académica. Son fundamentales para educar a los futuros líderes para que piensen y actúen moralmente. La realidad actual en algunos campus universitarios es la contraria: intimidación abierta a los estudiantes judíos. El acoso de las turbas no debe confundirse con la libertad de expresión.

Las universidades tienen que volver a los primeros principios y comprender que tienen a mano las normas para acabar con la intimidación de los estudiantes judíos. Tenemos que exigir a profesores y estudiantes un mayor nivel de exigencia.

Te puede interesar:Un plan para derrotar a Hamas y evitar un baño de sangre

El ataque a los estudiantes judíos no se detuvo en Cornell: los estudiantes judíos de Cooper Union se acurrucaron en la biblioteca para escapar de una multitud furiosa que aporreaba las puertas; un manifestante en una concentración cerca de la Universidad de Nueva York llevaba un cartel que pedía que el mundo se mantuviera “limpio” de judíos; mensajes como “gloria a nuestros mártires” se proyectaron en un edificio de la Universidad George Washington.

Esta última oleada de odio comenzó con comentarios prejuiciosos ocultos por un lenguaje aparentemente justo. Tras los atentados del 7 de octubre, más de 30 grupos de estudiantes de Harvard firmaron una declaración en la que se leía: “Nosotros, las organizaciones estudiantiles abajo firmantes, hacemos enteramente responsable al régimen israelí de toda la violencia desplegada”. No se mencionaba a Hamás. La universidad emitió una respuesta tan tibia que casi parecía una invitación.

Te puede interesar:Qatar confirmó que continúa mediando entre Israel y Hamas para lograr la liberación de todos los rehenes en Gaza

Días después, en un mitin pro Palestina, el profesor asociado de Cornell Russell Rickford dijo que estaba “entusiasmado” por el ataque terrorista de Hamás. (En un artículo, un profesor de Columbia, Joseph Massad, parecía deleitarse con las “impresionantes” escenas de “combatientes de la resistencia palestina” irrumpiendo en Israel. Más recientemente, más de 100 profesores de Columbia y Barnard firmaron una carta defendiendo a los estudiantes que culpaban a Israel de los ataques de Hamás. Por lo que sabemos, ninguno de estos profesores ha recibido medidas disciplinarias significativas, y mucho menos el despido. Otra luz verde.

Durante estas últimas semanas, se han celebrado docenas de protestas antiisraelíes en campus universitarios o cerca de ellos. Muchas de estas manifestaciones tenían rasgos amenazadores: Estudiantes enmascarados han coreado lemas como “Del río al mar, Palestina será libre”, que muchos consideran un llamamiento a la destrucción de Israel. Otros han gritado: “Sólo hay una solución, revolución Intifada”. La palabra “Intifada” tiene una historia truculenta: durante la Intifada de Al-Aqsa de principios de la década de 2000, cientos de civiles israelíes murieron en atentados, reportó Infobae.

Al menos en una ocasión, estas protestas estudiantiles han llegado a interrumpir vigilias con velas por las víctimas del 7 de octubre. Y no han sido condenadas por los dirigentes de suficientes universidades. En los últimos días, algunas universidades, entre ellas Cornell, han publicado declaraciones denunciando el antisemitismo en el campus. Harvard también anunció la creación de un grupo asesor para combatir el antisemitismo.

Los términos “sionista” y “colonizador” se han convertido en epítetos utilizados contra estudiantes judíos como nosotros. Estos calificativos han sido escupidos a algunos de nosotros y a nuestros amigos en los comedores, en las salas comunes de los dormitorios, fuera de las clases y en las fiestas.

El hecho de que ninguna universidad afirme que las burlas y la intimidación no tienen cabida en el campus legitima comportamientos más violentos. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos.

En Columbia, un estudiante israelí fue agredido físicamente en el campus. Cerca de Tulane, la cabeza de un estudiante judío fue golpeada con el asta de una bandera palestina después de que intentara impedir que unos manifestantes quemaran una bandera israelí. Y los estudiantes de Cornell viven con el temor de que sus compañeros hagan realidad las amenazas antisemitas.

Todos los estudiantes tienen derechos sagrados a celebrar actos, enseñanzas y protestas. Y los profesores universitarios deben presentar argumentos que incomoden a los estudiantes. Los campus universitarios son centros únicos de descubrimiento y debate intelectual, diseñados para enseñar a los estudiantes cómo actuar dentro de una sociedad libre. Pero la libre investigación no es posible en un entorno de intimidación. El acoso y la intimidación son contrarios a la finalidad de la universidad.

Los códigos éticos de las universidades de todo el país condenan la intimidación y exigen a los estudiantes y al profesorado dignidad y respeto por los demás. Los campus se encuentran en una encrucijada: los dirigentes pueden hacer cumplir esta ética, o estos lugares de aprendizaje sucumbirán al gobierno de la turba de sus voces más radicales, arriesgándose a que continúe la violencia real.

No basta con afirmar que las burlas y la intimidación no tienen cabida en el campus. Los profesores que infrinjan estas normas deben ser sancionados o despedidos. Los grupos de estudiantes que inciten o justifiquen la violencia no deben recibir fondos de la universidad para realizar actividades en el campus.

Además, en consonancia con la política contra el acoso y la discriminación, las iniciativas universitarias establecidas que protegen a los grupos minoritarios deben incluir también a los judíos. Las universidades deben adoptar la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), como mecanismo para identificar y eliminar adecuadamente el odio antijudío.

Ningún estudiante debe ser objeto de discriminación, y mucho menos de amenazas y hostilidad descaradas, por razón de su identidad. Esta norma debe aplicarse también a los estudiantes judíos.

Por último, es vital que los miembros de la comunidad universitaria -estudiantes, profesores, antiguos alumnos, miembros del personal y padres- actúen contra la intimidación y la incivilidad. Acompaña a tus amigos judíos en asambleas pacíficas. Pide a las universidades, mediante cartas y peticiones, que restablezcan el civismo en los campus.

Aunque uno pueda pensar que el antisemitismo sólo afecta a los judíos, la historia demuestra que envenena a la sociedad en general. Las universidades tienen la responsabilidad moral de contrarrestar la violencia del odio en todas sus formas. Cuando no lo hacen, nos fallan a todos.