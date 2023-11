(03 de noviembre del 2023. El Venezolano).- LA LINEA DEFENSIVA del Táchira es otro de los puntos fuertes de esta compacta escuadra, jugando un rol protagónico Nelson “Teto” Hernández, José Luis Marrufo, Carlos Vivas y Jiovanny Ramos. Dieron un golpe súper contundente a la Academia de Puerto Cabello en otro partidazo para el talentoso crack Yerson Ronaldo Chacón…Caracas apuesta a su gran camada de jóvenes. Un plantel de los rojos del Ávila que viene luchando con un escuadrón que tiene promedio de 25 años.

Por: Avelino Avancín

El crack Anderson Contreras, quien había visto poca acción en las últimas dos temporadas, motivado a fuertes lesiones. “Ya he tomado el ritmo y muy agradecido con el cuerpo técnico por las oportunidades que me ha venido dando”, dijo el oriundo de Socopo, paisano de Ender Mesa…El exitoso estratega Noel Sanvicente tiene 532 juegos dirigidos en la máxima categoría. Ha ganado 13 títulos entre torneos cortos, Copa Venezuela y campeonatos absolutos. Eduardo Saragó ha conducido 332 duelos y lleva 5 galardones. Por su parte Leonardo González ya ha dirigido en 322 choques y colecciona 4 títulos, mientras que Jesús Ortiz dirigirá este fin de semana su encuentro número 50…Muy contento John Marchán. El talentoso mediocampista renovó contrato con Metropolitanos, con el que vera acción en Copa Suramericana. “Seguiré dando el máximo por esta camiseta. Se avecinan grandes retos”, dijo el llanero…José Luis Dolgetta fue un ser humano maravilloso, siempre con la humildad por delante. Mientras que Freddy Elie, también dejó una huella imborrable como uno de los jugadores con más encuentros disputados en Copa Libertadores de América. …Felicitaciones para el gran Emilio Quispe, uno de los mejores utileros de Venezuela, quien estuvo recientemente de cumpleaños. Que Dios le siga dando mucha salud a este ejemplar ciudadano merideño….Los goles del conjunto merengue ante el Barcelona durante el clásico de por vida fueron los 300 y 301. Partido numero quinientos para Luka Modrick con la pandilla madridista. Los pupilos de Carlo Ancelotti ganaron con mucha autoridad en calidad de visitantes….

LOS RANGERS ratificaron su gran favoritismo para ganar la Serie Mundial. Una ofensiva que siempre fue arrolladora. Grandioso lo de Corey Seager y colosal lo del pitcher Will Smith, quien ha ganado el anillo en las últimas tres zafras….José Altuve se afianza como el mejor segunda base de las Grandes Ligas. Por cierto que Omar López es uno de los candidatos para dirigir a los Astros de Houston…Que gran campeonato para los experimentados lanzadores derechos Néstor Molina y Raúl Rivero, par de serpentineros que lucen bastante dominantes con la tropa del Cardenales de Lara……

GRAN RETO para Miguel Ruiz, quien vuelve a la prestigiosa liga de Argentina para defender los colores del conjunto Obras Básquet. Sera la tercera experiencia del pívot caraqueño en este prestigioso circuito. Actualmente se encuentra participando en los Juegos Panamericanos de Chile, donde la delegación patriota no ha estado a la altura, tras no estar entre los diez primeros lugares… Todos a colaborar con Gabriel Estaba, una de nuestras grandes glorias deportivas, quien no recuerda sus grandes presentaciones con la selección nacional…Gran saludo para el consagrado comentarista Fryddman Álvarez, una pieza de lujo en el circuito radial de los Bravos de Margarita. El aragüeño es un profesional excelente. De igual forma un abrazo para el profesor José Antonio Ramírez, consecuente lector de la columna, quien reside en San Sebastián de los Reyes estado Aragua y desde Costa Rica siempre en contacto con ese gran personaje como lo es Gustavo La Riva…Se terminó el espacio…Mis respetos para el país.