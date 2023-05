(03 de mayo del 2023. El Venezolano).- A casi cinco años de su última participación en cine, Emma Watson señaló que estaría dispuesta a volver a la actuación si encuentra un proyecto con el que pueda sentirse bien. Su último proyecto en la gran pantalla fue en la versión de Mujercitas, texto de Louisa May Alcott que en 2018 Greta Gerwig realizó con un elenco en donde Watson se unió a Saoirse Ronan, Florence Pugh y Timothée Chalamet.

Posterior al lanzamiento de dicho largometraje, la británica se alejó de los escenarios y recientemente, dio una entrevista donde comentó cuál es su sentir a la lejanía con su último proyecto.

Y es que la actriz de 33 años participó desde los 9 años de la saga Harry Potter, donde interpretó a la mejor amiga del protagonista, y no dudó en hablar sobre notarse atrapada dentro del mundo actoral.

Emma Watson (REUTERS/Henry Nicholls)

Emma Watson señaló no encontrarse a si misma en su carrera

La actriz ahondó sobre la percepción que tuvo de su carrera tras su participación en el filme de Gerwig, profundizando en no sentirse en control de la misma.

“Algo que me costo mucho trabajo fue tener que salir y vender algo de lo que no tenía mucho control. Hacer una película y entonces escuchar a cada periodista preguntarme ‘¿Y esto como lo relacionas con tu punto de vista?’ Fue particularmente difícil ser el rostro y portavoz de algo con lo que no estuve involucrada en su proceso.”

Con una carrera que inició a los 9 años de edad cuando realizó la audición para participar en el primer largometraje de la saga de Harry Potter, Emma Watson ha tratado de romper el molde.

En compañía de Daniel Radcliffe y Rupert Grint, Emma Watson participó en las ocho películas de la saga “Harry Potter” desde 2001 hasta 2011 (Anthony Harvey/Getty Images)

Pese a dificultades, la intérprete regresaría a la actuación

Emma Watson detalló que ser responsabilizada por acciones de las que no tenía control la llevo a alejarse de los medios: “Me estaban haciendo responsable por cosas donde no tenía voto y eso me frustraba porque no tenía voz, no tenía opinión y me di cuenta de que solamente quería ser participe de cosas donde, si iba a haber algún reproche, sería yo quien afrontara las consecuencias sin odiarme a mi misma y poder decir ‘Sí, lo hice mal y fue mi decisión. Pude hacerlo bien’”.

Ante la posibilidad de su retorno al mundo actoral, la protagonista de Beauty and the Beast aseguró que estaría más que dispuesta a actuar nuevamente, pero bajo sus condiciones.

“Pero por el momento estoy feliz de poder sentarme y esperar por el siguiente gran proyecto. Amo lo que hago pero se trata de encontrar una manera de hacerlo sin tener que tener varías personalidades. No quiero ser un robot.” puntualizó Watson.

Emma Watson (HBO Max)

Además de la actuación, Watson también es empresaria

Es un negocio familiar donde Emma Watson se ha involucrado en los últimos años. Su hermano Alex lanzó una marca de ginebra, emprendimiento que inició luego de varios años trabajando como ejecutivo de una empresa de bebidas.

“Gracias al trabajo de Emma, me ofrecieron también integrarme al mundo de la actuación y modelaje. Firmé con una agencia de modelos pero la verdad es que no lo disfruté mucho”, señaló Alex Watson.

El empresario de 30 años aseguró haber trabajado para varias marcas de renombre en el terreno de las bebidas alcohólicas, pero señaló que fue el apoyo de su familia lo que le permitió aventurarse por su propia cuenta y emprender.

“Mi hermano ha estado inmerso en este negocio los últimos dos años” señaló Emma, quien actualmente funge como inversionista e imagen de la marca.