(14 de junio del 2024. El Venezolano).- Kate Middleton reapareció este viernes en sus redes sociales para ofrecer una actualización de su estado de salud, luego de haber anunciado en marzo que padecía de cáncer.

En su mensaje, la esposa del príncipe Guillermo de Gales agradeció a sus seguidores por la comprensión y los mensajes de ánimo y apoyo que ha recibido en los dos últimos meses en el marco de su enfermedad. “Realmente ha supuesto una gran diferencia para Guillermo y para mí, y nos ha ayudado a ambos a superar algunos de los momentos más difíciles”, dijo.

En cuanto a su tratamiento, Middleton asegura que está recibiendo quimioterapia y que todo el proceso médico al que está siendo sometida “continúa y continuará durante algunos meses más”. En este sentido, ha confesado que esas sesiones con fármacos, como saben quienes las han vivido, le han hecho pasar días buenos y malos.

Ha dicho que en algunas ocasiones se siente débil y cansada, mientras que en otras se siente “más fuerte” y con deseos de “aprovechar al máximo el hecho de sentirte bien”. En esos momentos de bienestar intenta dedicarse a las cosas que le dan “energía y positividad”.

¿Regresa a la vida pública?

Kate señala que, cuando su estado se lo permite, trabaja un poco desde casa y que desea asistir con su familia este fin de semana a la tradicional cabalgata militar que marca el cumpleaños del rey Carlos III. Además, espera poder “participar en algunos compromisos públicos durante el verano”, aunque es consciente de que todavía no está fuera de peligro”. El mes pasado, desde el Palacio de Buckingham habían informado que Middleton no asistiría a un evento previsto para el próximo 8 de junio y que no regresaría a sus deberes públicos programados para todo este mes.

La princesa de Gales, de 42 años, contó en marzo que fue diagnosticada con cáncer luego de someterse en enero a una cirugía abdominal mayor en Londres y que se le aconsejó iniciar un tratamiento “preventivo” de quimioterapia. Antes del anuncio de su padecimiento, Kate estuvo desaparecida de los medios por varios meses.