(20 de agosto del 2024. El Venezolano).- Siempre dentro de la tónica de difundir el derecho para que los ciudadanos puedanejercer sus derechos, voy a comentar sobre dos aspectos, por lo que, pese al breveespacio, lo haré en dos secciones o capítulos.

Por Carlos Sarmiento Sosa

I. EL GOLPE DE ESTADO1

En los últimos tiempos, se habla con inusitada frecuencia de golpes de Estado sinque, quienes emiten conceptos al respecto, tengan siquiera conocimiento aproximadodeesa acción política. Brevemente trataremos al respecto.

Según el DRAE, en su 21ª edición de1992, el golpe de Estado es una ”Medida graveyviolenta que toma uno de los poderes del Estado, usurpando las atribuciones de otro”; y, en la 22ª edición de 2001, se modificó su significado afirmando que es una ”Actuación violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes”.

Como se observa, académicamente hay un cambio importante en el concepto, pero, uniendo las dos concepciones podría afirmarse que un golpe de Estado -copia del francés coup d´Etat– es la toma, o intento fallido de toma, del poder político de unmodo repentino y violento por parte de un grupo de poder vulnerando, o intentadovulnerar, la legitimidad institucional establecida en un Estado.

Políticamente, el concepto ha sido ampliado. En 1962, Samuel E. Finer en “The Manon Horseback: The Role of the Military in Politics” (Los militares en la políticamundial) distinguió varias acciones que se considerarían golpes de Estado: 1. Presión sobre el gobierno o los parlamentarios para influir a favor de los intereses de los golpistas;

2. Ultimátum a los Poderes Ejecutivo o Legislativo bajo advertencia de que, deno ser aceptadas las exigencias, se iniciarán otras acciones que equivaldrían a un”golpe de Estado tácito”, obligando al gobernante a acatar las decisiones del grupodepresión.

3. Uso de la violencia o amenaza de violencia para reemplazar al gobierno civil por un gobierno civil o un gobierno militar.

Con las definiciones del DRAE y los conceptos de Finer queda claramente establecidoqué es un golpe de Estado; sin embargo, conviene citar la importante opinióndeEdward N. Luttwak, cuando en Coup D’État: A Practical Handbook (1968) definióel golpe de Estado como “la filtración de un segmento pequeño pero crítico del aparatoestatal, que luego se utiliza para desplazar al gobierno de su control del resto”, conlo cual estableció que esa acción puede ser impulsada por funcionarios del Estadoqueno necesariamente forman parte del gobierno, como podrían ser las Fuerzas Armadas, advirtiendo que la presencia militar no es condición sine qua non para que se geste ungolpe.

Luego de comparar el golpe de Estado con la revolución, la guerra civil, el pronunciamiento, la guerra de liberación nacional, y otras formas de insurrección, Luttwak llegó a la conclusión de que el golpe de Estado presenta características comunes con todas esas otras acciones, y también diferencias: no necesariamente supone la intervención de las masas, y en un grado significativo, tampoco de la policía, las fuerzas armadas o la burocracia. Incluso puede ser ideológicamente neutro. Si se analizan armónicamente las definiciones del DRAE y las ideas de Finer yLuttwak se pueden identificar otras acciones políticas que equivalen a un golpe deEstado:

1. Cuando hay un desequilibrio en la separación de los poderes públicos generadopor uno de ellos: el Ejecutivo que disuelve al Legislativo y lo reemplaza por un órganomás dócil; el Legislativo que promueve la caída del Ejecutivo y luego integra otroasu gusto; el Ejecutivo que interviene el Poder Judicial y determina sus decisiones; las Fuerzas Armadas o los servicios de inteligencia que toman el control del gobiernocivil.

2. Cuando hay una usurpación de funciones por funcionarios de una rama del Poder Público por otra de esas ramas;

3. Cuando hay una acción irregular o una violación inconstitucional o ilegal, o de los procedimientos legales, o que afecten la legitimidad institucional.

Pueden encontrarse otras categorías: el golpe de Estado constitucional o “autogolpe”, propiciado por quienes ejercen el poder porque desean un cambio de régimen políticosin expulsar a las autoridades en ejercicio; y el “golpe de Estado técnico”, o “sui generis” o “moderno” como también se le llama, con el cual subsisten los Poderes Públicos como el Legislativo y el Judicial, o el sistema jurídico en general pero, al igual que el “golpe de Estado tácito”, la autoridad se debilita y los golpistas lograndecisiones favorables.

En la forma expuesta, queda demarcado qué es un golpe de Estado, siendo de advertir que, periódicamente, en los países subdesarrollados se dan golpes de Estado, unos defuerza que dejan su huella sangrienta, y otros sui generis, imperceptibles, pero que, al final de cuentas, todos tienen por objeto dar al traste con el sistema democrático.