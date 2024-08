(20 de agosto del 2024. El Venezolano).- Inundado por el amor de su partido, el presidente Joe Biden finalmente se convirtió en ese puente hacia una nueva generación de líderes.

De manera conmovedora, realizó el acto más profundo que un político en una democracia puede emprender: entregar voluntariamente el poder, al ceder el liderazgo del partido a Kamala Harris este lunes en la Convención Nacional Demócrata .

Culminó una carrera de medio siglo, como senador, vicepresidente y, finalmente, presidente, citando un verso de una canción llamada “American Anthem” que, según él, fue importante para su familia. “¿Cuál será nuestro legado, qué dirán nuestros hijos? Háganme saber en mi corazón cuando mis días terminen, Estados Unidos, Estados Unidos, te di lo mejor de mí”, dijo, reseñó CNN

En un discurso de despedida en Chicago que se prolongó más allá de la medianoche en la costa este, Biden, de 81 años, también puso ese legado -y lo que él ve como el destino de la democracia estadounidense- en manos de la mujer a la que se refirió como “la vicepresidenta que pronto será presidenta, Kamala Harris”.

“Es fuerte, tiene experiencia y tiene una integridad enorme”, dijo.

“Su historia representa la mejor historia estadounidense”, dijo Biden. “Será una presidenta a la que nuestros hijos podrán admirar. Será una presidenta respetada por los líderes mundiales… Será una presidenta de la que todos podremos estar orgullosos. Será una presidenta histórica que dejará su impronta en el futuro de Estados Unidos”.

El gesto de Biden fue especialmente conmovedor ya que se convirtió en el primer presidente en funciones en abandonar una carrera por la reelección en más de cinco décadas y media.

Quería profundamente ganar el segundo mandato que todos los presidentes anhelan, pero al final, bajo la feroz presión de colegas que alguna vez consideró leales, decidió que su partido y el país estarían mejor con alguien más joven.

Su autosacrificio puso de relieve la elección exactamente opuesta de su predecesor, Donald Trump , quien hizo todo lo que pudo para aferrarse al poder desafiando la voluntad de los votantes en 2020 y ahora se postula nuevamente para un mandato que prometió dedicar a la “retribución”.

Horas antes, Trump había repetido el lenguaje que llevó a Estados Unidos a su peor crisis constitucional de la era moderna hace cuatro años. Insinuó que solo aceptaría el resultado de este año si pensaba que era libre y justo. No había pruebas de que no fuera así la última vez y no hay señales de que vaya a ser diferente este año.

Ovación atronadora

Biden entró en un coliseo de emociones cuando subió al escenario trotando lentamente después de la presentación de su hija Ashley y luego sacó un pañuelo para secarse los ojos. Una ovación atronadora dio paso a cánticos de “¡Amamos a Joe!” y “Gracias Joe” de la multitud. Biden se subió al podio con los brazos abiertos y absorbió el amor. Se giró y levantó las manos hacia los que estaban en los asientos más altos del lugar.

El presidente comenzó repitiendo su decisión de competir contra Trump en 2020 —para asegurarse, dijo, de que “el odio no tiene puerto seguro”— y luego pasó a presentar una presidencia que se inauguró en medio del horror de la pandemia de covid-19 como un éxito conmovedor que salvó la democracia y reconstruyó “la columna vertebral de Estados Unidos”, la clase media.

Biden recordó el frío literal y metafórico de su toma de posesión y la profunda crisis nacional que prevalecía en ese momento. “Ahora es verano, el invierno ha pasado y con un corazón agradecido, me presento ante ustedes en esta noche de agosto para informarles que la democracia ha prevalecido, la democracia ha cumplido y ahora la democracia debe preservarse”.

Hizo gala de pasión y convicción, y pronunció con orgullo palabras que habrían sido escritas para el discurso de un candidato si todavía estuviera al frente de la lista. Su voz era fuerte; de ​​hecho, se pasó gran parte del discurso gritando. Fue un contraste resonante con el tono agudo que contribuyó a condenar su carrera en su desastrosa actuación en el debate de CNN contra Trump en Atlanta hace dos meses. Se sacudió de ira cuando habló de las mentiras del candidato republicano, de lo que considera una mancha de la imagen de Estados Unidos en el extranjero por parte del expresidente y del costo que ha causado la violencia con armas de fuego.