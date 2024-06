(21 de junio del 2024. El Venezolano).- Durante un congreso de futbol, el Soccer Summit, donde líderes de este deporte en las Américas expresaron su filosofía y visión, Jorge Mas reveló una visión expansiva en el futuro para su club, el Inter Miami CF de Major League Soccer.

Mas quiere mas.

Fue un cañonazo deportivo de efecto tétrico. La noticia se dio de manera casual y repentina: Mas, mayor accionista del Inter Miami CF, anunció un nuevo presidente operativo del club, casualmente y de taquito.

Como a las 5 de la tarde del lunes, tras unos 20 minutos de la charla en tarima con el director del diario argentino “Olé”, Mas reveló la noticia: el club tiene nuevo presidente en materia de fútbol. Momentos después, el club oficializó y anunció mediante un correo electrónico el nombramiento de Raul Sanllehí, ejecutivo del Real Zaragoza y con pasado en el Barcelona y Arsenal de Inglaterra, como presidente operativo.

Soccer Summit es una iniciativa rioplatense/latina de plantar bandera sudamericana en el territorio del futbol estadounidense con su filosofía y conocimientos, cuando Norteamérica y Estados Unidos aglutinarán la actividad futbolera camino al mundial del 2026 y con Copa América 2024.

El congreso marcó una coyuntura: hablaron la “superagente” Rafaela Pimenta, (representante brasileña de Erling Haaland y otros), ejecutivos y federativos y de mercadeo de la Conmebol, de la Concacaf, y presidentes del futbol de Sudamérica, Argentina, Uruguay y Paraguay (Alejandro Domínguez, Claudio Tapia, Ignacio Alonso y Robert Harrison) que insistieron en la superioridad de Sudamérica en la formación de jugadores de clase mundial.

Con la contratación del mayor astro de todas las galaxias, Lionel Messi, en el 2023, Inter Miami se convirtió en el estandarte de la liga MLS, el futbol en Norteamérica y atracción mundial.

Hablando en el congreso, Mas enfatizó la importancia de soñar en grande, e insinuó que el marco de la Major League Soccer le puede quedar chico a su club, que pretende ser como una península futbolera o puente entre Estados Unidos y Latinoamérica. Mencionó ganar la liga, la Concachampions (campeonato continental), y participar en el mundial de clubes y Copa Libertadores (clubes de Sudamérica). Además, habló de formar ‘cracks’ del futuro en su academia, y no solo contratar a jugadores consagrados.

Mas hizo recuentos de anécdotas conocidas: la sociedad de franquicia con David Beckham; la contratación bomba de Messi y jugadores de élite llegados para acompañar; la explosión y mediática y el recorrido de pasar de ser solo un sueño, a ser una marca mundial en cuatro años. “No teníamos jugadores, cancha, nada”, admitió.

De como el color rosa – alusivo a los cielos del sur de la Florida – identifica al club. A cómo ver un partido en Madrid cuando un amigo lo llevó al Bernabéu que le demostró otra pasión por este deporte.

“Yo conocía los deportes de acá. Nos propusieron esquemas en azul, blanco y otros colores. Pero el color rosa representa la fé”, manifestó Mas. “Si no lo sueñas, no lo vas a lograr. Dudar hubiese significado fracasar”.

Habló de como vino la llamada del comisionado de la MLS para intervenir, usando su músculo en Miami para destrabar el nacimiento del club. Contó de años y reuniones en Barcelona, Rosario (Argentina), París y Doha para convencer al clan Messi. Cuando Argentina gano el Mundial Qatar 2022, la propuesta tomó vuelo albiceleste.

Ahora, Inter Miami tiene un transplante de corazón Blaugrana. Con Sergi Busquets, Jordi Alba, Gerardo Martino, Luis Suárez, y obviamente Messi, la estampa barcelonista es innegable. El último en llegar, Sanlleguí, viene de esa línea. El español manifestó que la llamada de Mas llegó, y en una semana se concretó la decisión de su transplante a Miami. Mas apunta a que su trayectoria y contactos en Europa (Arsenal, Barcelona y Zaragoza) y a una visión de un club de corte mundial de la MLS. Xavier Asensi, salido del FC Barcelona y motor de varios patrocinios conseguidos por el club, fue ascendido a presidente de operaciones comerciales.



“No quiero que mi gente piense como los otros de la MLS”, agregó.

No obstante, Mas admite que nunca anticipó este momento. Con una publicidad de Messi para una cerveza en el Super Bowl , Mas le dijo a Messi: “Te has convertido en el atleta más popular de Estados Unidos. No creo que tienes idea de la relevancia cultural [de ésto]”.

El estadio del futuro, hecho a medida y a completarse en el 2026 al lado del aeropuerto de Miami, será como un barrio que incluye hoteles, tiendas y más alrededor de la cancha, con una visión de una era post-Messi, donde siempre van a jugar cracks en el club. Sin embargo, el estadio tendrá aforo solo para 28,000, pero Mas apunta a una ‘experiencia diferente’ para los que asistan.

Contó que caminando por la Gran Vía de Madrid con su esposa, la magnitud de su marca fue evidente al ver gente vistiendo con la camiseta rosada del Inter Miami. En el corazón de la capital de España, ciudad merengue y colchonera.

Comparte con Messi la importancia de compartir con la familia. Y la llegada de Messi a Miami es un reflejo de los atractivos de la ciudad, la zona y su carácter. “Su prioridad era la familia”, agregó. Yo [entiendo eso]”. Mas, que con su hermano José gestionan el club, afirma que haber vivido esta aventura en el Inter con su familia ha sido su mayor disfrute. “Siempre habrá un antes y un después”.