(21 de junio del 2024. El Venezolano).- La primera vez que la vi en persona, luego de aquel pase de oro en Got Talent España, fue en una actuación de magia infantil en Madrid. Me impactó cómo mantenía la atención de los niños y también de los adultos presentes en aquella sala. Y luego, supe que era una buena persona cuando vi su humildad al conversar, su generosidad, su transparencia. Su vida acaba de dar un giro inesperado con una actuación que fue vista y admirada por millones de personas y ella solo estaba pensando en cómo hacerlo mejor la próxima vez.

Así es Dania Díaz, una persona con un corazón enorme, con un gran amor por Venezuela, muy trabajadora, que se desafía a sí misma y se atreve, con valentía, disciplina y mucha pasión. Así ha conquistado los escenarios de Venezuela, Panamá, Colombia, España, Francia, México, Guatemala, EEUU, Italia, República Dominicana, Nicaragua, Chile, Argentina, Ecuador y Belize. Y sobre todo, así ha conquistado el corazón de los venezolanos.

Ahora, por primera vez, llega a Miami con su show: “Más allá de la Magia”, el próximo 27 de junio, en el Teatro Trail. “Por primera vez llego a Miami en son de maga, porque la última vez que fui, yo tenía 13 años y fue por motivos personales, ahora vuelvo, 22 años después, para cumplir un gran sueño: poder hacer magia para mi gente en Miami, pero no a través de la pantalla sino frente a frente”, afirma La Maga en esta entrevista exclusiva para El Venezolano News, Miami.

Lorena Arraiz: ¿Cómo defines la magia?

Dania Díaz: Curiosamente a nivel personal su significado ha mutado con el tiempo, quizás para cuando tenia 10 años para mí representaba una forma de expresarme, la magia me dio la confianza que de pequeña no tenía; con 19 años recuerdo claramente definir la magia como un escape de la realidad, encerrarme en mi habitación por horas ensayando frente al espejo trucos con cartas y perder la noción del tiempo creando ilusiones imposibles era mi parte favorita, olvidarme por unas horas de todo el caos a mi alrededor. Cuando emigré la magia, sin duda alguna, se definió como mi método de supervivencia, y ahora podría definirla como la paz que te da encontrar algo que te hace feliz y hace feliz a los demás (y mucha más paz si además puedes vivir de ello, no sobrevivir).

L.A.: Hay quienes piensan que tu carrera comenzó con aquel pase de oro en Got Talent España. ¿tu lo consideras así?

D.D.: Got Talent es un logro importante de mi carrera, sin embargo, es solo una parte de aquello que sigo construyendo cada día. Antes de Got Talent tuve que dedicar horas y horas a las cartas, eran y siguen siendo una extensión de mi brazo, pero, más allá de desarrollar las habilidades, tuvieron que pasar muchas cosas para yo tener el valor de subirme a un escenario tan imponente y, además, mostrar algo tan personal como mi historia de vida, valor que sin duda todavía me aplaudo porque a veces me pregunto ¿cómo es que lo hice?

L.A.: ¿Por qué elegiste utilizar la magia para contar historias?

D.D.: Mi madre, desde muy pequeña, me inculcó la poesía: ella me enseñaba poemas que yo de alguna manera conseguía memorizarlos con 6 años; me encantaban las historias detrás de cada relato. Al crecer, la escritura se convirtió en mi refugio, mi terapia, al plasmar todo lo que sentía en palabras mi mente se sentía liberada. Yo ya tenía las historias, solo faltaba encontrar el vehículo para contarlas. Pudo haber sido la poesía, la música, la danza, la pintura; pero la magia fue la ganadora en esa carrera.

L.A.: ¿Qué es lo más difícil del tipo de magia que tú haces (magia de cerca y contar historias, las dos cosas)?

D.D.: Para mí, la magia de cerca es una de las ramas de la magia más potentes que existen, y lo digo después de haber probado un poco de todas; creo que se debe, en primer lugar, a la cercanía con el público, y no me refiero a la distancia, que también, sino más bien al vínculo cercano que se genera entre el artista y el espectador, creando una atmosfera íntima y de confianza; y, en segundo lugar, el hecho de que no haya nada que pueda distraer la atención, ni luces, ni humo, ni trampa, ni cartón, lo que ves está pasando a pocos centímetros de tus ojos, pues la magia cuanto más clara, más imposible se hace sentir.

L.A.: ¿Cómo es el día a día de Dania Díaz? ¿Qué cosas haces habitualmente para cuidar tu cuerpo, tu mente y espíritu?

D.D.: No quiero aburrir a nadie, pero llevo una vida bastante tranquila, yo diría que como un cupcake de vainilla, muy predecible pero sabroso, ¡ah! y con frosting de maracuyá y chispitas de colores, que representan todos los momentos en los que salgo al escenario lo que le da un toque especial a mi día a día (risas). Habitualmente, dependiendo de la etapa en la que me encuentre (porque a veces no hago mucho más que manta y netflix) puedo hacer distintas actividades, me encanta ir variando, el yoga ha sido parte fundamental de mi vida, pero también el ejercicio o simplemente moverme, bailar, pilates; ir al teatro, ver magia, musicales, el arte en general, todo esto alimenta mi espíritu y me inspira a seguir creando. No obstante, algo que ha sido clave para cuidarme, en general, es rodearme de personas que me aportan, que me ayudan a crecer, que hacen que me cuestione, personas de las que aprendo cada día, que me motivan y a las que admiro (como la persona que me hace estas preguntas).

L.A.: ¡Muchas gracias! La admiración es mutua. Te hemos visto actuar en castellano, inglés e italiano. ¿En cuantos países te has presentado? ¿Hay diferencia entre ellos en cuanto a la forma de recibir tu magia?

D.D.: Me encantaría decir que hablo muchos más idiomas, todavía una meta por conseguir; castellano e inglés son, principalmente, los idiomas en los que actúo, el italiano por muy fluido que me salga, sólo me aprendí el guion de mi rutina, jeje, pero quiero poder hablarlo fluido algún día, al igual que el francés. Hasta ahora creo que he actuado en más de 15 países y cada uno es diferente, hay culturas más efusivas, otras más tímidas y reservadas; algunas culturas ven la magia como algo del más allá y pueden sentir un poco de temor, otras entienden que es entretenimiento y son más abiertas, pero yo creo que la magia es lenguaje universal, y la sensación de asombro es algo que todos llevamos dentro desde que nacemos.

L.A.: Eres un orgullo de Venezuela. Miami es una de las comunidades con mayor numero de exiliados y migrantes venezolanos en el mundo. ¿Cuál es tu mensaje para ellos?

D.D.: Primero, gracias por decirme que soy un orgullo venezolano, realmente soy yo la que está orgullosa de ser venezolana. ¿Qué decirles a mis venezolanos mayameros que ya no sepan? Compartimos una experiencia migratoria que trae consigo numerosos aprendizajes. Yo les diría que se vengan a Madrid de vacaciones a tomarse unas cañas conmigo y darnos un paseo por El Retiro para contarnos todas las anécdotas e historias que hemos vivido, que son unos valientes y que sí se puede ser feliz en otro país.

L.A.: Finalmente, a modo de ping pong, dinos: lo primero que se te venga a la mente, sin trampa.

Un lugar mágico: La playa

Una persona mágica: Mi hermanita Mía

Un momento mágico: Cuando nació mi sobrina Laila

Un sueño mágico: viajar por el mundo y poder llevar a todas mis amigas en la maleta.

Si no te quieres perder esta oportunidad única de ver a La Maga venezolana de la que todos hablan, adquiere tus entradas en www.teatrotrail.com