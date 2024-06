(21 de junio del 2024. El Venezolano).- No hay ciudades construidas sobre la base de criterios azarosos. Cada cual es lo que es, como es. Si es bella, le tocaba ser bella; si es imperfecta, le tocaba ser imperfecta. Como la psique humana, la ciudad expresa lo que habita en el cabeza de sus pobladores. Si un plano es respetado, será entonces el planificador quien oriente los deseos de los potenciales propietarios y así, bajo el estricto cuidado de las normas y el respeto por las leyes, va la ciudad configurando su musculatura de metrópoli y generando un frondoso historial basado en los valores cívicos e institucionales que encierra toda aspiración urbana.

En esa dinámica y apegada a las evaluaciones correspondientes, aparece la urbanista, nacida en Caracas, Inés Barroeta, quien representa de manera exclusiva, la venta de un proyecto urbano único, en la Calle Eloy Gonzalo en pleno centro del Distrito Madrileño de Chamberi, vecino del Paseo de la Castellana y del prestigioso Barrio Salamanca.

Eloy Gonzalo 16, es una nueva y destacada edificación de 22 viviendas en siete niveles, cuatro unidades por planta de 1 y 2 dormitorios. Una edificación que será reformada en su totalidad preservando el pasado histórico de la fachada y adecuando las nuevas viviendas al estilo, diseño y tecnologías del gusto contemporáneo.

Barroeta llegó a suelo español con un know how impecable, que le sienta bien a las exigencias que brotan de este lado del planeta. Graduada de urbanista en la Universidad Simón Bolívar, (Valle de Sartenejas, Caracas), compartiendo vida y trabajo entre Caracas y Miami durante casi dos décadas, (2000-2019) hasta que decidió residenciarse en Madrid.

“Desde que llegué a Madrid, me dedique a conocer al detalle esta hermosa ciudad y su mercado inmobiliario, con especial foco en la representación comercial de proyectos de obra nueva.

“Con base a mi experiencia y en conocimiento de las necesidades del cliente extranjero, junto a mi socia Angela Rubal, madrileña y con más de 20 años en la dirección comercial de proyectos inmobiliarios, hemos promovido para ellos un programa de fácil y ameno aterrizaje en Madrid, @SoftLanding_ Madrid, de asesoramiento integral para la inversión en bienes inmuebles, bien sea para rentabilizarlo o utilizarlo como residencia.

Me acompañan en este emprendimiento un grupos de profesionales españoles expertos en las diferentes áreas del derecho, fiscalidad y extranjería, brindando un servicio 360, para cubrir todos los aspectos que deben ser tomados en cuenta para lograr una inversión sana, rentable y sin sorpresas en Madrid”.

En particular, el nuevo proyecto Eloy Gonzalo 16, ubicado en el vibrante Barrio castizo Chamberí, invita a sumergirte en el confort, la historia y en la movida madrileña que encanta a locales y turistas. Barroeta, como directora comercial, ya identificó el ritmo de su oficio. Sabe dónde pisar, cómo pisar y con quién. De la mano de RE GROUP, acaudilla todas las coordenadas relacionadas con el diseño de la estrategia de mercadeo y ventas, lleva la comercialización, atiende directamente a los potenciales clientes y le pone el punto final a la negociación.

“Europa es un continente muy consolidado y en general la normativa urbanística tiene muchas regulaciones con el fin de preservar el patrimonio histórico y cultural. Es importante, antes de hacer inversiones, revisarlas y adecuarse con lo permitido y lo que debe conservarse, por ejemplo, las fachadas, escaleras entre otros elementos. Son muy cuidadosos con eso. No solo son estrictos, sino que los procedimientos para las aprobaciones suelen ser largos porque requieren de la revisión por parte de diferentes instancias. En este sentido nuestro proyecto Eloy Gonzalo 16, se adecua a todas las regulaciones y cuenta con todos los permisos exigidos por el Ayuntamiento”.

Primero, amar la ciudad

La solidez y seguridad de Barroeta se nota, ya que debe tener en ambos lugares, en las dos localidades, sus ojos bien afinados, criterios y pensamientos ajustados. No hay cabida para la improvisación. Haber trabajado en Miami representando empresas de reconocida trayectoria, como Cervera Real Estate, fundado en 1969, así como su profusa experiencia en Caracas, como asesora de la Comisión de Urbanismo en las alcaldías de Sucre, Baruta y El Hatillo y Directora de Desarrollo Urbano, le permite delinear una autoridad consolidada y sobre todo, de mucha credibilidad en las definiciones asociadas a la planificación y gerencia urbanas, tanto en el sector público como en el privado.

“Siempre he sido como muy visionaria, cuando las cosas se complicaron en Venezuela me dije, hay que explorar otros mercados y puse un pie en Miami. Pensé que esto iba a explotar y viví buena parte de ese proceso de crecimiento y expansión del Miami de hoy. Vi cómo tumbaban los edificios en Brickell. Conozco sus proyectos de arriba abajo. Las ciudades que están cerca del mar siempre tienen posibilidades de éxito y ni hablar de Miami, su maravilloso clima y su ambiente multicultural. Quise conocer otros horizontes. Son etapas de la vida. Tengo una sola hija, que migro a Madrid y entre viaje y viaje me fui enamorando de esta maravillosa ciudad que te recibe con brazos abiertos y donde he logrado aplicar mi experiencia capitalizada en los muchos años de trabajo en Miami ”.

No solo estudió urbanismo, sino que apenas terminó la carrera hizo un master en vialidad y transporte urbano, tambien en la Simón Bolívar y luego se desplazó al Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, cursando el Programa Avanzado de Gerencia (PAG) y se certificó como coach ejecutivo y en ventas. Estaba construyendo su propia marca, una firma personal que supo calibrar con eficacia. Tiene en su recorrido como profesional, un aspecto que sugiere que estamos en presencia de un modelo de urbanista que pone el acento con vehemencia en lo técnico. Otros prefieren dejarse llevar por los ornamentos de la política. En ella prevalece la noción científica y el rigor por las formas clásicas y tradicionales.

“Desde que tengo uso de razón amaba la ciudad. Desde niña me apasionaba la ciudad. Dibujaba calles, casas, parques, colegios y montañas. Estaba todo el tiempo dibujando planos. Me encantaba. Cuando evaluaba que estudiar, pensé en ingeniería civil, pero me topé con una guía de orientación profesional y hallé el urbanismo, fue “amor a primera vista”. Es una carrera muy integral que me fascinó. Tiene de humanismo y de ingeniería, Me gustó esa combinación. Estudié la carrera con inmensa pasión y al graduarme, siempre estuve vinculada a la planificación urbana, sobre todo en los primeros años de ejercicio profesional en mi país”.

Los maestros, la discípula

No se había quitado la toga y el birrete, cuando ya estaba trabajando, en las Alcaldías mencionadas. Esa infatigable experiencia, en especial en los análisis de factibilidad de los nuevos desarrollos, hizo que el ojo privado la observara y la buscara como asesora . “Querían saber cómo optimizar las nuevas edificaciones con respecto a las normas”, recuerda. Hasta que apareció el Paro Petrolero del 2002, y admitió que ya el ambiente estaba conspirando contra sus aspiraciones de servir.

“Tuve unas maravillas de profesores y estudié en una época donde la Simón Bolívar, brillaba; recibí clases con Alberto Morales Tucker, quien además fue Director de la Oficina Municipal de Planificación Urbana, Ompu. También fui alumna de Germán Trujillo, en diseño urbano, de Dietrich Kunckel, uno de los arquitectos del Teresa Carreño, en sociología urbana con Omar Hernández, entre otros, a quienes admiro y recuerdo con especial cariño”.

Barroeta no vacila en advertir que España en general y Madrid en particular, vive un momento dorado en cuanto al turismo y desarrollo. En ese ámbito ha potenciado una economía con gran perspectiva de crecimiento, en especial en el inmobiliario. Es una economía de servicio muy desarrollada. “El año pasado la cantidad de turistas de todas partes del mundo que llegaban a España, duplico y más a su población que está cerca de los 50 millones de habitantes y a la fecha, ya la tendencia es superior en el 2024, según cifras oficiales.

Si alguien es cuando hace como es, Barroeta se siente una urbanista incansable, humanista sin reparos, ya que su instinto la guía, instinto que no es otra cosa que el conocimiento obtenido en sus estudios, reforzado en la experiencia y la complementación de sus teorías con el urbanismo contemporáneo.