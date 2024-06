(14 de junio del 2024. El Venezolano).- El Concejo de Doral aprobó en segunda lectura una ordenanza que reduce el horario de atención e introduce nuevas medidas de seguridad en discotecas y bares de esa ciudad, luego de que hace unos dos meses se registró un incidente armado en un establecimiento nocturno de esa municipalidad, con saldo de dos personas muertas y siete más heridas.

La medida, aprobada por votación de 4-1, establece como hora de cierre las 3:30 am, con última llamada para solicitar licor a las 2:30 am. Anteriormente, los negocios con licencia extendida para expendio de bebidas alcohólicas cerraban sus puertas a las 4:00 am, con autorización para comprar licor hasta las 3:50 am.

La nueva norma municipal incluye a unos nueve establecimientos, entre ellos Martini Bar, en City Place, en donde el 6 de abril tuvo lugar un tiroteo que cobró la vida del guardia de seguridad George Castellanos, de 23 años, y del señalado autor del incidente armado Jamal Wood, además de siete personas heridas que se encontraban en el bar.

Anuncios

El voto en contra de la ordenanza fue emitido por la alcaldesa Christi Fraga, quien propuso como hora de cierre las 2:00 am, tal como se había aprobado la medida en su votación de primera lectura en mayo. La autoridad considera que, su planteamiento difiere de lo aprobado en lo que respecta no solo al horario, sino también en cuanto a las medidas de seguridad.

“Los establecimientos que no tienen extensión de permiso y que solo pueden operar hasta las 2:00 am quedaron fuera de la ordenanza en lo que son las medidas de seguridad”, dijo, además de poner en contexto que “los residentes no fueron escuchados para recortar más tiempo el horario en barras y discotecas”.

La ordenanza, presentada originalmente por la concejal Maureen Porras, incluye medidas de seguridad como la instalación de sistemas de detección de metales, con el fin de evitar el ingreso de personas armadas a esos lugares, reseñó Diario Las Américas